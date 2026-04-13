روندو دوري أبطال أوروبا: هل يستطيع ريال مدريد إكمال ريمونتادا؟ هل هناك أي أمل لليفربول؟ وماذا سيعني الخسارة لآرسنال المتعثر؟

دوري أبطال أوروبا يعني الكثير. في هذه المرحلة، وقبل مباريات الإياب في ربع النهائي، سيشعر الجميع بأن لديهم فرصة للفوز بهذه البطولة. حقاً، كل ما تحتاجه هو أربعة انتصارات من هنا.

عادةً، تكون مواجهة واحدة على الأقل محسومة بحلول هذا الوقت. يكون طرف قد اكتسح الآخر في مباراة الذهاب. لكن المواجهات الأربع كلها لا تزال مفتوحة. برشلونة لديه كل الفرص لقلب الأمور أمام أتلتيكو مدريد. بايرن، نظرياً، يتفوق كثيراً على مدريد، لكن التقدم بهدف واحد لا يبدو أبداً كافياً أمام الملكي. أرسنال وسبورتينغ من الصعب جداً ترجيح كفة أحدهما. ليفربول متأخر 2-0 أمام باريس سان جيرمان، لكن هناك دائماً فرصة في أنفيلد.

إذن، هل سنرى أي سحر في دوري الأبطال؟ مدريد يملك الجودة. ليفربول يملك ملعبه. لامين يامال غيّر صورة ملفه على إنستغرام إلى محتوى مرتبط بليبرون جيمس، وهو ما بدا مقنعاً جداً. لكن ماذا يعني كل ذلك؟ هل يمكن لأي طرف أن يقلب الأمور؟ وما الذي ستترتب عليه النتائج للأندية الكبرى؟

