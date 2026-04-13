UCL Rondo (04.13.2026)
روندو دوري أبطال أوروبا: هل يستطيع ريال مدريد إكمال ريمونتادا؟ هل هناك أي أمل لليفربول؟ وماذا سيعني الخسارة لآرسنال المتعثر؟

من المؤكد أن ريال مدريد وبايرن ميونخ سيقدمان عرضًا ممتعًا، لكن هناك العديد من المواجهات الكبيرة الأخرى التي تستحق المتابعة في مباريات الإياب من ربع النهائي.

دوري أبطال أوروبا يعني الكثير. في هذه المرحلة، وقبل مباريات الإياب في ربع النهائي، سيشعر الجميع بأن لديهم فرصة للفوز بهذه البطولة. حقاً، كل ما تحتاجه هو أربعة انتصارات من هنا.

عادةً، تكون مواجهة واحدة على الأقل محسومة بحلول هذا الوقت. يكون طرف قد اكتسح الآخر في مباراة الذهاب. لكن المواجهات الأربع كلها لا تزال مفتوحة. برشلونة لديه كل الفرص لقلب الأمور أمام أتلتيكو مدريد. بايرن، نظرياً، يتفوق كثيراً على مدريد، لكن التقدم بهدف واحد لا يبدو أبداً كافياً أمام الملكي. أرسنال وسبورتينغ من الصعب جداً ترجيح كفة أحدهما. ليفربول متأخر 2-0 أمام باريس سان جيرمان، لكن هناك دائماً فرصة في أنفيلد.

إذن، هل سنرى أي سحر في دوري الأبطال؟ مدريد يملك الجودة. ليفربول يملك ملعبه. لامين يامال غيّر صورة ملفه على إنستغرام إلى محتوى مرتبط بليبرون جيمس، وهو ما بدا مقنعاً جداً. لكن ماذا يعني كل ذلك؟ هل يمكن لأي طرف أن يقلب الأمور؟ وما الذي ستترتب عليه النتائج للأندية الكبرى؟

GOAL US يستعرض كتّاب The Rondo بعضاً من أكبر مواجهات دوري أبطال أوروبا في عدد جديد من...

  Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg

    هل هناك أي فرصة لأن يقلب ليفربول الأمور ضد باريس سان جيرمان في أنفيلد؟

    توم هيندل: ينبغي أن يكون هناك قدر ضئيل جداً من الإيمان، لأن ما الجدوى otherwise؟ يجب أن تتوافق أشياء كثيرة. سيتعين على باريس سان جيرمان أن يبدأ بإهدار الكثير من الفرص. سيتعين على ليفربول أن يكون أكثر حسماً. وربما تحتاج أيضاً إلى رشّة من سحر أنفيلد.

    ريان تولميتش: لا. ليفربول كان متوسطاً، وقد يكون باريس سان جيرمان ما يزال أفضل فريق في أوروبا. سبق أن نجا ليفربول بالاعتماد على الإيمان والأجواء، لكن فعل ذلك أمام فريق باريس سان جيرمان هذا أمر غير مرجح للغاية.

    إذا كان الأمر كذلك، فما التغييرات التي يجب إجراؤها؟

    تي إتش: من أين تبدأ؟ ربما ببعض إعادة الترتيب في الهجوم. ينبغي أن يبدأ ريو نغومواه. يجب أن يكون ألكسندر إيزاك في المقدمة. لا بد أن تكون الأجواء من نوع "فكّ فرامل اليد". ولنستغنِ عن خط دفاع بخمسة لاعبين أيضًا، من فضلكم.

    آر تي: إذا كان هناك طريق لفرصة، فلا بد من السير فيه بإتقان تام. يجب أن يكون فيرجيل فان دايك بنسخة فيرجيل فان دايك الكلاسيكية. وسيحتاج خط الوسط إلى الاستيقاظ. وسيحتاج محمد صلاح إلى إعادة عقارب الساعة للوراء مرة أخيرة وأن يفعل ما فعله مرارًا في أنفيلد. هذا النادي فعل ذلك من قبل وقد فعله بالعقلية والنهج الذهني. ربما يستطيعون النبش في ذلك هذه المرة، لكنهم لم يُظهروا ذلك بعد هذا الموسم.

    هل يعني الفشل في القيام بذلك نهاية أرنه سلوت؟

    تي إتش: الكلمة القادمة من النادي هي أنه سيُمنَح فرصة مهما كان الأمر. لكن هناك نتيجتان هنا. الأولى أن ليفربول يفوز ويحصل سلوت على عدد السنوات التي يريدها. والأخرى أن يتعرض لهزيمة قاسية، ما يطلق دوامة هبوط، ولا يتأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا. عندها على الأرجح سيتعين عليه الرحيل، أليس كذلك؟

    آر تي: إنه في وضع صعب، خصوصًا مع ظل تشابي ألونسو الذي يخيم على كل شيء. إذا أنهى ليفربول الموسم بقوة، فهو يستحق فرصة لمحاولة إصلاح الأمور. أما إذا فاتهم التأهل إلى دوري أبطال أوروبا؟ فسيكون ذلك صعبًا ابتلاعه، وعلى الأرجح سيكون ذلك نهاية الأمر.

    هل يحصل ألفارو أربيلوا على الوظيفة العام المقبل إذا تأهل مدريد؟

    TH: لا. سجله سيئ إلى حدّ كبير، وقد أظهر مدريد أنهم لا يخشون المضي قدمًا دون المدربين، بغضّ النظر عن النتائج. شكرًا على الذكريات، ألفارو.

    RT: بالنظر إلى طبيعة الحياة في مدريد، فقد يحتاج ببساطة إلى الفوز بالبطولة كاملةً للحصول على الوظيفة. يُحسب له أنه ثبّت الأمور إلى حدّ ما، لكن لا يوجد نقص في المدربين النخبة الذين سيرغبون في هذه الوظيفة. هل أربيلوا بهذا المستوى؟ من المستحيل معرفة ذلك حقًا، لكنه سيتعيّن عليه إثباته بحلول نهاية الموسم إذا أراد أن يؤخذ في الحسبان.

    ما مدى سوء الهزيمة بالنسبة لأرسنال؟

    TH: كارثي تمامًا. من المرجّح أن سيتي سيلاحقهم ويفوز عليهم في الدوري الإنجليزي الممتاز في هذه المرحلة. يبدو أن دوري أبطال أوروبا هو الأمل الوحيد. عليهم الفوز بهذه المباراة، لكن إن فشلوا... يا للهول.

    RT: سيّئ جدًا! إذا خرجوا من بطولة أخرى بعد أيام فقط من فتح باب الدوري الإنجليزي الممتاز أمام مانشستر سيتي، فسيبدأ الذعر فعلًا. لسنوات، لم يمتلك أرسنال الشجاعة لمثل هذه اللحظات. هذه فرصة لتغيير ذلك وربما تهدئة الأعصاب قبل التحديات المقبلة.

    ريال مدريد

    TH: بايرن ميونخ. إنهم أفضل فريق في أوروبا، ومعهم أفضل لاعب في أوروبا. هناك بعض التحفظات بشأن دفاعهم، خاصةً أنهم لا يضطرون إلى القيام بالكثير من العمل الدفاعي. لكنهم أفضل من الجميع.

    RT: في الوقت الحالي؟ بايرن ميونخ. يهاجمون على دفعات، ومنضبطون دفاعيًا بشكل جيد، ويفعلون تقريبًا كل شيء على مستوى النخبة. إن لم يكونوا المرشح الأوفر حظًا، فهم قريبون جدًا من ذلك.