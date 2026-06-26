"اللاعب الأهم لديهم.. ومنتخب يمكن الفوز عليه".. كومان ونجوم هولندا يتحدثون عن حكيمي والمغرب!

يدرك الفريق تمامًا الأجواء المشحونة التي تنتظره، حيث يتوقع فان هيكي معركة شرسة في المكسيك.

وكما نقلت عنه قناة NOSعند حديثه عن المباراة، قال المدافع: «هذه مباراة أتطلع إليها بشدة. هذه هي المباريات التي ترغب في خوضها في كأس العالم. أعتقد أنها ستكون مباراة ساخنة للغاية».

كما تحول التركيز التكتيكي نحو التعامل مع نجوم الفريق المنافس، حيث صرح مدرب المنتخب رونالد كومان بأنه يرى تهديدًا كبيرًا خاصةً في قائد المنتخب المغربي، حكيمي. وقال المدرب: «إنه النجم الأساسي والظهير الأيمن الممتاز، لذا علينا أن نستعد جيدًا لمواجهته».

كما أعرب القائد فيرجيل فان ديك ولاعب الوسط فرينكي دي يونج عن احترام كبير لمنافسيهم القادمين، حيث أشار فان ديك قائلاً: «أتوقع فريقاً رائعاً يتمتع بقدرات كروية عالية، لكنه في الوقت نفسه فريق قابل للتغلب عليه».

وأضاف دي يونج: «شاهدتهم يلعبون ضد البرازيل، وقد تركوا انطباعًا قويًا جدًّا لديّ حينها. بالطبع، وصلوا إلى نصف النهائي في كأس العالم الماضي، وأعتقد أن لديهم عددًا من اللاعبين الممتازين. ستكون مباراة رائعة».