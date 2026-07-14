رونالد كومان: فلتخلع "عباءة الواعظ الأخلاقي".. كارثة فرينكي دي يونج أسقطت قناعك وهذه حلول برشلونة الآن!

أخيرًا.. لنتطرق إلى حلول العملاق الكتالوني برشلونة، في مركز خط الوسط؛ حال تأكُد غياب نجمه الهولندي فرينكي دي يونج، لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر.
- أولًا: الاعتماد الكبير على جافي وبرنال
غياب دي يونج سيجعل المدير الفني الألماني هانزي فليك، يعتمد على الإسبانيين بابلو جافي أو مارك برنال بشكلٍ أكبر؛ وذلك بجوار مواطنهما بيدري جونزاليس، في مركز خط الوسط.
وأساسًا.. برشلونة افتقد جافي وبرنال لفتراتٍ طويلة، بسبب الإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي" و"الغضروف"؛ إلا أن الثنائي استعادا عافيتهما، مؤخرًا.
- ثانيًا: تصعيد بعض مواهب برشلونة
من الممكن أن يؤدي غياب دي يونج، لفترة طويلة عن الملاعب؛ لتصعيد فليك بعض المواهب الشابة للفريق الأول، وذلك على النحو التالي:
* 1/ تومي ماركيز.
* 2/ غييرمو "غيلي" فيرنانديز.
* 3/ تشافي إسبارت.
إسبارت لعب مع فريق برشلونة الأول، الموسم الرياضي الماضي 2025-2026، كـ"ظهير أيمن" رغم أن مركزه الأساسي هو "وسط الميدان"؛ حيث قد يعيده فليك إلى هذا المكان، بعد إصابة دي يونج.
كذلك.. يُمكن الاستفادة من الموهبة الكبيرة إبراهيم "إبريما" تونكارا، في مركز خط الوسط، وهو الذي بدأ يلعب فيه مؤخرًا بدلًا من الجناح الأيمن؛ وذلك في فترة غياب فرينكي دي يونج، عن الملاعب.
- ثالثًا: اقتحام سوق الانتقالات الصيفية
قد يلجأ برشلونة إلى سوق الانتقالات أيضًا؛ وذلك بالتعاقد مع لاعب وسط جديد، ليعوض غياب دي يونج.
وفي الأيام الماضية.. ترددت أنباء عن اجتماع البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، مع وكيل خافي جويرا، متوسط ميدان نادي فالنسيا الإسباني.
والحقيقة.. برشلونة لم يتحرك فعليًا لضم جويرا، إلا أن هذا اللاعب يحظى بإعجابٍ شديد من ديكو؛ لذا قد يتم تفعيل هذا الملف الآن، بعد إصابة دي يونج.
وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ للتأكُد من المدة الرسمية لغياب فرينكي دي يونج عن الملاعب، وكيف سيتحرك برشلونة بعدها.