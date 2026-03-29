رونالد أراوخو يكشف عن محادثات لتصفية الأجواء مع فيل فودن بعد تعرض نجم مانشستر سيتي لتدخل عنيف خلال مباراة إنجلترا التي انتهت بالتعادل مع أوروغواي
يصر أراوجو على أنه لم تكن هناك نية سيئة
وجد المدافع الأوروغواياني نفسه في قلب عاصفة من الجدل بعد تدخله القوي على فودن خلال الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في لندن. وعلى الرغم من شدة التدخل، الذي جاء متأخراً في محاولة للاستحواذ على كرة طائشة، أصر أراوخو على أنه لم يكن يقصد أبداً إلحاق أي أذى جسدي بصانع ألعاب مانشستر سيتي.
في تصريحاته للصحفيين بعد المباراة، أوضح أراوخو وجهة نظره في الموضوع وأكد أنه قد تحقق بالفعل من سلامة فودن. وقال المدافع: "تحدثت معه بعد المباراة، وأخبرني أنه بخير".
وأضاف لاحقاً: "هذه الأمور تحدث على أرض الملعب. لم يكن هدفي إيذاءه، بل كنت أسعى للوصول إلى الكرة. فودن يعلم ذلك. أنا سعيد لأنه لا توجد مشكلة".
"قال لي إنها ليست مشكلة كبيرة"
وأكد أراوجو أن مثل هذه المواقف قد تبدو مبالغًا فيها عند تجميدها في صورة ثابتة، مشيرًا إلى قرار الحكم ونظام الفيديو المساعد (VAR) باعتبارهما دليلًا إضافيًا على نواياه، ومكررًا أن من يعرفونه يدركون أنه لا يلعب بنية سيئة.
وأضاف: "إذا جمدنا اللقطة، تبدو وكأنها تدخل قوي للغاية، لكن نيتي كانت الاستحواذ على الكرة. بالإضافة إلى ذلك، كان الحكم ومساعد الحكم بالفيديو (VAR) حاضرين، لذا أعتقد أنهما رأيا أنني كنت أسعى للاستحواذ على الكرة. لكن المهم أنني تحدثت مع فودن، وهو بخير، وأخبرني أن الأمر ليس بالكبير، وأن هذه هي كرة القدم".
تدريبات منتخب إنجلترا تشهد غضبًا شديدًا بسبب تدخل عنيف
في حين سارع أراوخو إلى التقليل من شأن الحادثة، كانت ردود الفعل من مقاعد البدلاء الإنجليزية ووسائل الإعلام البريطانية أكثر حدة بكثير. وقعت المخالفة في الدقيقة 50، ورغم أن فودن تمكن من مواصلة اللعب لفترة قصيرة قبل استبداله، إلا أن قوة التصادم الشديدة دفعت المشاهدين إلى المطالبة ببطاقة حمراء.
وبدا توخيل غاضباً بشكل واضح على خط التماس، بينما أعرب المدافع الإنجليزي السابق هاري ماجواير عن خيبة أمله لأن تقنية الفيديو المساعد (VAR) لم تتدخل لترقية المخالفة إلى طرد، خاصة مع اقتراب موعد كأس العالم.
أزمة الإصابات تضرب تشكيلة «الأسود الثلاثة»
على الرغم من أن فودن يبدو أنه نجا من إصابة خطيرة، إلا أن الأمر لا ينطبق على العديد من زملائه في المنتخب الوطني.
أكدت إنجلترا أن ثمانية لاعبين غادروا المعسكر خلال فترة التوقف الدولية بسبب مشاكل بدنية مختلفة، مما ترك توخيل مع تشكيلة مستنزفة قبل مباراة الثلاثاء مع اليابان.
ومن بين المغادرين آرون رامسدال، وفيكايو توموري، ودومينيك كالفيرت-لوين. علاوة على ذلك، عاد جون ستونز إلى مانشستر سيتي لإجراء تقييم بعد مشكلة في ملعب التدريب، بينما عاد ثنائي أرسنال ديكلان رايس وبوكايو ساكا أيضًا إلى شمال لندن لإجراء فحوصات طبية.
وعاد آدم وارتون ونوني مادويكي إلى كريستال بالاس وأرسنال على التوالي، بعد الإصابات التي تعرضا لها خلال مباراة أوروغواي.