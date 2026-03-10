رونالد أراوخو ضد نيوكاسل يونايتد: حتى التمثيل فشل فيه.. و"رحلته الدينية" لم تشفع له مع برشلونة

لا يُمكن أن تمر ليلة الثلاثاء أو الأربعاء الأوروبية؛ إلا ونذكر اسم النجم الأوروجوياني رونالد أراوخو، ضمن اللاعبين الذين تسببوا في تعثر فرقهم.

أراوخو ذلك اللاعب الذي سافر في رحلة دينية، قبل فترة ليست بالبعيدة، للتخلص من الحالة النفسية السيئة التي عانى منها، بعد أخطائه المتواصلة مع العملاق الكتالوني برشلونة؛ عاد ليكرر كوارثه مرة أخرى، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وخطف أراوخو الأنظار بـ"لقطة مثيرة"، في تعادل برشلونة (1-1) مع مستضيفه نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

والحقيقة أن أداء المدافع الأوروجوياني، لم يكن كارثيًا ضد نيوكاسل؛ ولكنه كعادته لم يفوت مباراة أوروبية، إلا ويرتكب خطأً فادحًا - كما ذكرنا -.

وسنُسلط من ناحيتنا في السطور القادمة؛ الضوء على خطأ رونالد أراوخو الفادح ضد نيوكاسل، في ليلة الثلاثاء الأوروبية..