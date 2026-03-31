ترجمه
رونالدو وريفالدو يزوران معسكر المنتخب البرازيلي، بينما يعترف جواو بيدرو بأنه يشعر بـ«الضغط» لمحاكاة أبطال كأس العالم 2002
عودة النجوم إلى ملعب التدريب
يأتي وصول رونالدو وريفالدو في وقت حرج لفريق كارلو أنشيلوتي، الذي يسعى لاستعادة توازنه بعد الهزيمة المخيبة للآمال بنتيجة 2-1 في مباراة ودية أمام فرنسا.
وقد تابع الثنائي الأسطوري، الذي قاد البرازيل إلى آخر فوز عالمي لها قبل 24 عاماً، استعدادات الفريق الحالي لمباراته الودية المقبلة ضد كرواتيا. ويُعد وجود هذين الرمزين تذكيراً واضحاً بالمعايير العالية المتوقعة في كل مرة يتم فيها ارتداء القميص الأصفر الشهير.
ثقل التاريخ
لا يخدع مهاجم تشيلسي بيدرو نفسه بشأن التوقعات الموضوعة على عاتق المنتخب البرازيلي الحالي. وفي حديثه إلى ESPN البرازيل، قال اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا: «في الماضي كان لدينا رونالدو ورونالدينيو وروماريو، لكن إذا نظرنا إلى كرة القدم اليوم، نجد أن البرازيل لديها لاعبون من هذا النوع. هناك فيني في ريال مدريد، ورافينيا في برشلونة، وأنا وإستيفاو [ويليان] في تشيلسي، وأندريه أيضًا. جميعهم يلعبون في أندية كبرى. ما يزعجنا هو أن البرازيل لم تفز بكأس العالم منذ وقت طويل. نحن أفضل منتخب في العالم، وعندما تمر فترة طويلة دون فوز، تتراكم الضغوط".
سد الفجوة بين النادي والمنتخب الوطني
لا يزال عدم قدرة نجوم مثل فينيسيوس جونيور ورافينيا على تكرار أدائهم المتميز مع أنديتهم على الصعيد الدولي يمثل مصدر إحباط كبير للمشجعين. وفي حين تألق بيدرو في إنجلترا بتسجيله 14 هدفاً وتقديمه 8 تمريرات حاسمة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، فقد ثبت أن ترجمة هذه الكفاءة إلى المنتخب الوطني أمر صعب بالنسبة لجميع لاعبي الخط الهجومي.
وأوضح بيدرو: "نحن نتعرف على بعضنا البعض بشكل أفضل. أنا ألعب في إنجلترا، وفيني يلعب في إسبانيا، ورافينها في نادٍ آخر. نحتاج إلى التدرب معًا تمامًا كما نفعل في أنديتنا، حيث نقضي العام بأكمله. مع المنتخب الوطني، تفعل الأشياء بطريقة مختلفة عما تفعله في ناديك، لذا عليك التكيف بسرعة. مع مزيد من وقت التدريب، تبدأ الأمور في السير بشكل أكثر سلاسة. ستبدأ الأمور في الانسجام قريبًا".
- AFP
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
ازدادت الصعوبات التي يواجهها أنشيلوتي بعد أنباء تفيد بأن رافينها سيغيب عن الملاعب لمدة خمسة أسابيع بسبب إصابة في أوتار الركبة. ومع استمرار معاناة نيمار من أجل استعادة لياقته البدنية الكاملة وعدم ضمه إلى التشكيلة هذه المرة، تقع المسؤولية عن قيادة الهجوم الآن بشكل كبير على عاتق بيدرو في مباراة الثلاثاء ضد كرواتيا في أورلاندو. وفي كأس العالم المقبلة، أوقعت القرعة البرازيل في المجموعة الثالثة مع المغرب وهايتي واسكتلندا.