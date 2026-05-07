ظهور أنشيلوتي وسخرية من باجيو وأوليفر كان .. رونالدو يشعل أجواء كأس العالم في البرازيل بفيديو!

وتضمن إعلان، لقطات ساخرة من إهدار الأسطورة الإيطالية روبرتو باجيو، لركلته الجزائية الشهيرة أمام البرازيل في نهائي 1994، حيث وصف بأنه "مات واقفًا"، بعدما سدد الكرة في الهواء بعيدًا عن المرمى.

وكان من ضمن اللقطات الساخرة أيضًا، تفويت النادل للكرة، على طريقة روماريو لكرة برانكو، من ركلة حرة، والتي كانت في طريقها نحو شباك هولندا، في مونديال 1994، وفشل أوليفر كان في الإمساك بالكرة، قبل أن ترتد إلى رونالدو، ليضعها في الشباك الألمانية، في نهائي 2002.

أيضًا، شهد السيناريو أهدافًا على طريقة بيبيتو، و"مقوسة" رونالدينيو أمام إنجلترا، وتصدي كلاوديو تافاريل، وغيرها من اللقطات البرازيلية التي لا تنسى.

الطريف في الأمر، أن اللقطات الواردة في الإعلان، ركزت على مشاركة البرازيل في نسختي 1994، التي أقيمت في الولايات المتحدة، و2002 التي شهدت آخر نجوم السليساو في كأس العالم.