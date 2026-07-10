"رونالدو ليس ميسي والعمر له أحكامه".. برونو فيرنانديش يهرب من جماهير كريستيانو





خرج برونو فيرنانديش عبر حساباته الرسمية برسالة وداع حزينة بعد الخروج، معبرًا عن مشاعر الإحباط التي تسيطر على المعسكر، وجاء في منشوره: "حزين، محبط، ومخدوع، هذه المجموعة من اللاعبين جعلت سقف توقعاتي عاليًا، ليس فقط بسبب الجودة الفنية، ولكن أيضًا بسبب المجموعة المذهلة التي بنيناها على مر هذه السنوات".

وأضاف عن شكره للجهاز الفني والجماهير: "شكرًا لجميع اللاعبين، الطاقم الفني، وكل العاملين الذين رافقونا وساعدونا يوميًا خلال كأس العالم، وإلى كل البرتغاليين، شكرًا جزيلاً لكم على دعمكم وإيمانكم بنا".

وعقب هذا المنشور، واجه اللاعب هجومًا لاذعًا، حيث اتهتمه الجماهير بالبحث عن الأضواء الشخصية على حساب القائد، وكتب أحد المشجعين الغاضبين: "إنه يعلم أن الجميع يدرك كونه لاعبًا أنانيًا تعمد تخريب مسيرة رونالدو من أجل كسب لقطة الضوء الخاصة به".



