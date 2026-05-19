Goal.com
مباشرالتذاكر
Junior Kroupi GFX GOAL ONLYGOAL AR
زهيرة عادل

من رفض خلافة كريستيانو رونالدو! .. جونيور كروبي "صفعه ديشان وخانه ذكاؤه فقرر معاقبة جوارديولا"

فقرات ومقالات
E. Kroupi
بورنموث ضد مانشستر سيتي
بورنموث
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
فرنسا
البرتغال
كأس العالم
بيب جوارديولا
كريستيانو رونالدو
ديدييه ديشان

صاحب الـ19 عامًا الذي كتب النهاية السيئة لموسم جوارديولا..

في وقت طُعن به وضاع به حلمه العالمي، لم يتوقف جونيور كروبي باكيًا، بل قرر أن يكون حديث العالم بطريقة إيجابية بدلًا من البكاء على عدم المشاركة في كأس العالم 2026، فكان نهوضه على جسد الإسباني بيب جوارديولا وفريقه مانشستر سيتي.

كروبي قاد بورنموث يوم الثلاثاء، لخطف نقطة التعادل أمام مانشستر سيتي (1-1)، ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

هذه النقطة كانت كافية لإهداء لقب الدوري الإنجليزي لآرسنال (82 نقطة) على حساب كتيبة جوارديولا (78 نقطة) مع بقاء جولة أخيرة على نهاية الموسم.

كذلك بفضل نقطة الليلة لا يزال أمل بورنموث في التأهل لدوري أبطال أوروبا 2026-27، قائمًا لكنه مرتبط بمصير ليفربول في مباراة الجولة الأخيرة أمام برينتفورد.

بعيدًا عن تلك الحسابات، دعونا نخصص الحديث عن نجم الليلة جونيور كروبي، الذي خاض أمام مانشستر سيتي أول مباراة بعد استبعاده الرسمي من قائمة المنتخب الفرنسي المشاركة في كأس العالم 2026..

  • ماذا قدم جونيور كروبي أمام مانشستر سيتي؟

    صاحب الـ19 عامًا كان كلمة سر بورنموث أمام السيتي كما هو الحال في آخر سبع مباريات لفريقه..

    في الدقيقة 39 من عمر مواجهة الليلة، ومن تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، هز كروبي شباك الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، وهو الهدف الذي لم يقدر السيتيزينز على تعويضه سوى في الدقيقة 5+90 من عمر المباراة عن طريق إرلينج هالاند، لكنه كان متأخرًا كثيرًا، بخلاف عدم كفايته، ليذهب اللقب لآرسنال قبل الجولة الختامية.


    كروبي الذي لعب 76 دقيقة من المباراة، سدد تسديدتين فقط، جاء من إحداها الهدف، وهو الهدف الخامس له في آخر سبع مباريات لبورنموث في الدوري الإنجليزي.

    بشكل عام، سجل صاحب الأصول الإيفوارية 13 هدفًا خلال 32 مباراة، لعبها مع بورنموث في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي، ليصبح أول لاعب بالتاريخ في عمره يسجل هذا الكم من الأهداف في موسمه الأول بالبريميرليج.


    • إعلان

  • عقاب جوارديولا بعد ساعات من ضياع الحلم العالمي

    رغم تألق جونيور كروبي في الموسم الجاري مع بورنموث إلا أن ديدييه ديشان؛ المدير الفني للمنتخب الفرنسي، قرر استبعاده من القائمة المشاركة في كأس العالم 2026، التي أعلنت يوم الخميس الماضي.

    كروبي الذي وُلد في فرنسا، لم يسبق له أن مثّل المنتخب الفرنسي الأول من قبل، فقط اكتفى بتمثيل منتخبات الناشئين والشباب، ما كان يفتح الباب أمامه لتمثيل منتخبي البرتغال؛ بلد والدته، وكوت ديفوار؛ بلد والده اللاعب السابق إل كروبي.

    لكن المفاجأة أن صانع الألعاب الشاب رفض خلافة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بحسب ما أكد الإسباني روبرتو مارتينيز؛ المدير الفني للبرتغال، الذي أكد أنه عرض على كروبي الانضمام لمعسكره في مارس الماضي، إلا أنه فوجئ برفضه، مفضلًا تمثيل المنتخب الفرنسي.

    وبعد شهرين من العرض البرتغالي، تلقى كروبي صفعة فرنسية من ديشان باستبعاده نهائيًا من القائمة المشاركة في كأس العالم 2026 .. لكنها لم تكن صفعة من مدرب الديوك بقدر ما خانت الحسابات صاحب الأصول الإيفوارية..

  • ديشان بريء .. وكروبي صفع نفسه بنفسه

    ذكاء صاحب الـ19 عامًا وخبرات والده إل كروبي لم تكن كافية لقراءة واقع المنتخب الفرنسي حاليًا، إذ يبدو أنه ليس هناك أي مكان لإضافة اسم جديد به في الجانب الهجومي في ظل كوكبة النجوم الذين يضمهم مع صغر سنهم كذلك..

    صحيح أن كروبي يجيد اللعب في أكثر من مركز سواء رأس الحربة، صانع الألعاب أو الجناح الأيسر، لكن فرنسا لديها ما يكفي من نجوم في جميعها .. نتحدث عن كيليان مبابي (27 عامًا)، ماركوم تورام (28 عامًا)، عثمان ديمبيلي (29 عامًا)، ديزيري دوي (20 عامًا)، ريان شرقي (22 عامًا)، مايكل أوليسي (24 عامًا) وبرادلي باركولا (23 عامًا).

    بالنظر لأعمار هؤلاء النجوم ففرنسا أمّنت هجومها لسنوات قادمة، وإضافة عنصر جديد سيكون في أضيق الحدود، وهو ما سقط من حسابات كروبي حين فضّل الديوك على منتخب البحارة.

  • البرتغال الخيار الأفضل .. عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة يا كروبي!

    بالنظر للخيار الآخر الذي كان على طاولة جونيور كروبي؛ المنتخب البرتغالي، فقد كان أنسب خيار لتكريمه على المردود الرائع الذي قدمه في أول مواسمه بالبريميرليج..

    "عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة" .. مثل عربي شهير نردده كثيرًا، ويلخص حال نجم بورنموث إن كان قد اختار البحارة.

    من ناحية، فقد ضمن الاستدعاء لكأس العالم 2026 في ظل إعجاب روبرتو مارتينيز به، ومن جانب آخر، فإن كافة منافسيه بمختلف مراكزه في البرتغال يتفوق عليهم لسبب أو لآخر..

    الأقرب بالنسبة لكروبي هي خلافة كريستيانو رونالدو الذي يقترب اعتزاله الدولي يومًا تلو الآخر، حتى وإن قرر الاستمرار في الملاعب مع الأندية لفترة أطول، بخلاف أفضليته في المستوى على جونسالو راموش (24 عامًا) .. لكنه رفض!

    وإن تحدثنا عن صناعة اللعب فالعمر يداهم الثنائي برونو فيرنانديز (31 عامًا) وبرناردو سيلفا (31)، بخلاف تفوق كروبي عليها في الحاسة التهديفية.

    أما على طرف الملعب، فكروبي يتفوق على كافة البرتغاليين المتاحين حاليًا سواء رافائيل لياو، بيدرو نيتو وجونسالو جيديش.

    بالمختصر: ترك جونيور كروبي نفسه رهينة للظروف في فرنسا التي لن تخدمه كثيرًا على الأقل في الأعوام القليلة المقبلة، وضحى بفرصة حقيقية قريبة مع البرتغال!