Cristiano RonaldoGetty Images
علي سمير

فيديو | "رونالدو سبب مشاكل الدوري السعودي" .. وليد الفراج يكشف حقيقة اتهاماته "المُبطنة" لكريستيانو!

تحدث أيضًا عن معلقي دوري روشن

قام الإعلامي وليد الفراج، بالرد على أحد الاتهامات الموجهة له، بأنه يتحامل على النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ويؤمن بأنه من أهم المشاكل في دوري روشن السعودي.

رونالدو كان بطلًا للأزمة الأكبر في البطولة هذا الموسم، بسبب موقفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بسبب الدعم الهائل الذي تلقاه الهلال وضمه لكريم بنزيما، مقارنة بباقي الفرق المنافسة وعلى رأسها النصر.

ولا يتعلق الأمر بذلك فقط، رونالدو سبق أن أثار الجدل باحتفالاته بعد التسجيل، وتعرض لاتهامات بعدم احترام المنافسين، وفتح الباب أمام تكرار نفس المشاهد من لاعبين آخرين، خاصة بعد ما قام به إيفان توني مهاجم الأهلي في الديربي الأخير ضد الاتحاد.

  • ماذا قال وليد الفراج؟

    أحد المتابعين لبرنامج "أكشن مع وليد" قال في رسالة:"وليد الفراج يريد التلميح بأن رونالدو هو سبب مشاكل الدوري السعودي ولكنه يشعر بالخوف".

    ومن جانبه رد عليه وليد الفراج:"لا أبدًا، بالعكس، رونالدو مكسب للدوري السعودي، هناك العديد من اللاعبين تسببوا في مشاكل باحتفالاتهم وأمور أخرى، البرتغالي يعتبر من الأشياء الجميلة لدينا".

  • المعلقون في دوري روشن

    وفي سياق منفصل، قال متابع آخر:"لماذا لا يتم الاستعانة بمعلقين مثل رؤوف خليف وفارس عوض في دوري روشن، خاصة وأنه بطولة مميزة يتابعها كل العالم".

    وقال الإعلامي السعودي ردًا على هذا السؤال:"فارس عوض يعلق على الدوري السعودي، رؤوف خليف سبق له القيام بذلك أبدًا، ولكن الأمر يتعلق بعبد الرحمن أبو مالح المسؤول عن هذه القصة".

  • جدل حول الاحتفالات

    في حلقة سابقة من "أكشن مع وليد" ظهرت مناقشة حول احتفالات اللاعبين السابقة في دوري روشن، وما حدث بعدها من جدل ومطالب بفرض عقوبات على بعض النجوم.

    هاني الداود قال: "أستغرب أحيانًا من تباين المواقف، فقد رأينا الموسم الماضي إيقاف كريستيانو رونالدو بعد تدخل لجنة الانضباط، بينما غضت اللجنة النظر عن حركة مشابهة من اللاعب مالكوم".

    وفي ذات السياق، أشار المحلل عبد العزيز الزلال إلى ضرورة وضوح الصورة قبل إصدار الأحكام.

    عبد العزيز الزلال: "لقد قام رونالدو بحالتين سابقتين أمام جمهور الهلال ولم تكن هناك أي ردة فعل من لجنة الانضباط، وكذلك حدث مع جواو فيليكس، مما يؤكد وجود تباين في ردات الفعل".

    وأضاف الزلال: "يحق لإدارة نادي الاتحاد أن تتظلم وتشتكي، وهذا حق مشروع لها كون الاحتفال كان عند جماهيرها، ولكن وفق ما شاهدته فإن الصورة لم تكن واضحة تمامًا ولا أرى فيها ما يستوجب العقوبة".

  • الموقف في دوري روشن السعودي

    النصر يأتي في المركز الأول بعد 25 جولة من عمر المسابقة، وفي رصيده 64 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

    وأما الهلال، فيأتي في المركز الثالث بـ61 نقطة، ومن خلفه القادسية الذي يحتل 57 نقطة، وفي حالة فوزه الليلة على الأهلي، سيقتحهم سباق الصدارة بكل قوة.

