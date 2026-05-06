بين "ظل والده" في النصر وريال مدريد .. رونالدو جونيور يحسم القرار النهائي لمستقبله!

يلعب الابن الأكبر للفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية حالياً في صفوف فرق الشباب بنادي النصر في السعودية، حيث حافظ على سجل التهديف الغزير الذي لازمه طوال مسيرته الشابة. ورغم التوقعات الكبيرة بأن يتم ترقية المراهق إلى تشكيلة الفريق الأول ليشارك إلى جانب والده في الموسم المقبل، فإن الشاب لديه خطط مختلفة لمستقبله القريب.

وفقًا لصحيفة "ذا صن"، يسعى رونالدو جونيور لاختبار قدراته في أعلى مستويات المنافسة، ويضع نصب عينيه العودة إلى القارة التي سيطر عليها والده على مدار عقدين من الزمن.

ومثل والده الأسطوري، يرغب الشاب في اللعب على أكبر مسرح في أوروبا، حيث يتنافس عليه كل من ريال مدريد وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.

ويُعتقد أن جاذبية هذه الأندية النخبة هي العامل الرئيسي في قراره المحتمل بالرحيل عن الرياض.