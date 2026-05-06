بين "ظل والده" في النصر وريال مدريد .. رونالدو جونيور يحسم القرار النهائي لمستقبله!

على الرغم من العلاقة الاستثنائية التي يكتنفها ظهور الثنائي الأب والابن معاً في صفوف النصر، فإن رونالدو الابن يركز على السجل الأوروبي.
وتضيف صحيفة "ذا صن" أن قلبه قد يكون عازماً على العودة إلى إنجلترا أو مدريد، إلا أن عائلته حذرة من الأضواء الإعلامية الساطعة التي ستحاول بطبيعة الحال مقارنته بوالده، الذي يُعتبر أسطورة في كل من ريال مدريد ومانشستر يونايتد. لم يمنع ذلك أندية كبرى أخرى من إبداء اهتمامها، حيث تم ذكر بوروسيا دورتموند وسبورتينج لشبونة ضمن الوجهات محتملة.
وقد أثبت الشاب مكانته بالفعل على الساحة الدولية. لعب رونالدو جونيور مع منتخبي البرتغال تحت 15 سنة وتحت 17 سنة، وفاز بكأس العالم مع الأخير في نوفمبر.
ومن خلال الانتقال إلى أكاديمية أوروبية من الدرجة الأولى، يأمل في صقل الجوانب الفنية في لعبه بطريقة تتناسب مع إنتاجيته التهديفية المثيرة للإعجاب بالفعل على مستوى الشباب.