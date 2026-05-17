بعد غضب كريستيانو رونالدو ومناشدة الجمهور لـ"رد المظالم" .. سباعي يقود مزاعم "اللعنة" المصاحبة للنصر في آسيا والدوري السعودي!

عندما كان يخسر النصر أي بطولة طوال السنوات الماضية، كان الهجوم في المقام الأول ينصب على مسؤولي النادي واللاعبين، وتلاحقهم الاتهامات بالتقصير والعوار الفني وما شابه من أسباب ما بين فنية وقلة خبرة إدارية وما شابه.

لكن ما يحدث للعالمي خلال الخمسة أيام الأخيرة، تسبب في تغيير البوصلة تمامًا حول ما يحدث للفريق، خاصةً وأنه أفضل فريق سعودي خلال موسم 2025-2026..

كتيبة المدرب البرتغالي يوم الثلاثاء الماضي، خسرت فرصة حسم لقب دوري روشن السعودي 2025-2026 لصالحها قبل الجولة الختامية، بالتعادل في الوقت القاتل أمام الهلال (1-1)، بهدف من خطأ فادح للحارس البرازيلي بينتو .. ومن ثم تأجل حسم البطل للجولة الأخيرة المنتظرة.

وبعد هذا التعادل الذي كان بمثابة الهزيمة للنصر، خسر (0-1) أمام جامبا أوساكا أمس السبت، بنهائي دوري أبطال آسيا 2، رغم التفاؤل الكبير الذي سبق اللقاء، لتواصل البطولات عصيانها للعالمي، حتى غضب قائد الفريق كريستيانو رونالدو غادر الملعب رافضًا استلام الميدالية الفضية، في موقف عرضه للكثير من الانتقادات.

هذان التعثران تحديدًا فتحا الباب أمام الحديث عن "حقوق" لاعبي النصر السابقين سواء مالية، نفسية، معنوية وغيرها، وبدأت فئة من الجماهير تناشد مسؤولي النادي ومحبيه من رجال أعمال وأعضاء شرف، بضرورة التدخل لإنهاء كافة الملفات القديمة لرفع "النحس" أو "اللعنة" عن النادي.

وإن كان الجمهور يناشد، فنحن من جانبنا سنقدم قائمة بأبرز الأسماء التي أكدت أنها دعت على النصر من قبل أو ممن لهم مستحقات لم يحصلوا عليها..



