لا تلوموا الكرة السعودية بعد الآن في عقوبات كريستيانو رونالدو .. الاتحاد البرتغالي قدّم الحُجة وواقعة الشلهوب القديمة تحرجكم!

"يضحكون علينا أم على أنفسهم؟!" .. هذا ربما أول ما بدر لذهنك - عزيزي القارئ - فور إعلان العقوبة الموقعة من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم على القائد كريستيانو رونالدو، على خلفية أزمته الأخيرة مع مدرب البحارة جورج جيسوس ومغادرته لمعسكر سبتمبر الماضي بشكل مفاجئ دون إذن.

إيقاف 30 يومًا، تنتهي قبل بداية التوقف الدولي القادم .. أي عقوبة تلك؟، أنت مُحق! فهي تبدو عقوبة صورية لحفظ ماء وجه الاتحاد البرتغالي أمام قضية انضباطية بحتة.

هذا الموقف مشابهة إلى حدٍ ما للاستثناءات التي تقدم لصاروخ ماديرا من قبل لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم .. البعض يحب إطلاق مسمى "استثناءات" عليها، لذا دعنا نستخدم ما هو شائع في هذه المواقف!

إلا أن العقوبة البرتغالي من شأنها أن ترفع – إلى حد ما – المقصلة الموضوعة من قبل البعض على رقبة مسؤولي الكرة السعودية أمام كل موقف يصدر من رونالدو ولا يعجب فئة من الجماهير، فأوروبا هي المثال الذي يحتذى به دائمًا في عالم كرة القدم، وها هي دولة أوروبا تتعامل مع أزمة قائدها بطريقة استثنائية.

لكن بقليل من المنطق، الصورة تبدو مختلفة تمامًا، فلا الاتحاد البرتغالي جعل الدون فوق القانون بالمعنى الحرفي، ولا اللجان السعودية تقدم استثناءات منقطعة النظير للنجم البرتغالي..



