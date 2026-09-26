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Adhe Makayasa
ترجمه

بعد دعوته رسميًا .. روما يرفض حضور ديبالا وداعية ميسي مع الأرجنتين!

باولو ديبالا
ليونيل ميسي
جيان بييرو غاسبيريني
روما
الدوري الإيطالي
الأرجنتين ضد بنين
الأرجنتين
بنين
المباريات الودية

نجم روما لم يستدع للعب

يجد مهاجم روما باولو ديبالا نفسه في مأزق بين مصلحة النادي ومنتخب بلاده، بعدما منعه المدرب جيان بييرو جاسبيريني من السفر لحضور حفل وداع ليونيل ميسي الدولي في بوينس آيرس.

وعلى الرغم من تلقيه دعوة رسمية إلى جانب زملائه الفائزين بكأس العالم 2022، فإن صانع الألعاب يخاطر بتعطيل التحضيرات الحيوية للنادي قبل مباراة محلية حاسمة.

  • جاسبيريني يعرقل الرحلة عبر الأطلسي

    ذكرت تقارير أن مدرب روما جاسبيريني رفض منح الإذن لديبالا وناهويل مولينا للسفر إلى الأرجنتين لحضور مباراة وداع ميسي.

    وكان الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم قد دعا جميع الفائزين بكأس العالم 2022 لحضور المباراة كضيوف شرف في ملعب مونومنتال أمام بنين في السادس من أكتوبر، غير أن جاسبيريني يتردد في السماح للاعبين أساسيين بتحمّل رحلات جوية عابرة للقارات تستغرق 14 ساعة والغياب عن ثلاث حصص تدريبية.

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    مباريات حاسمة تدفع لفرض حظر على السفر

    وفقاً لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية الشهيرة، فقد فضّلت إدارة روما الحفاظ على جاهزية الفريق للدفاع عن الصدارة في الدوري الإيطالي على منح اللاعبين إذناً بالسفر لمجرد الجلوس في المدرجات.

    وسلّطت الصحيفة الضوء على مخاوف المدرب قائلة: "المدرب يركّز على مباراة الذهاب أمام كومو ولا يريد أن يغيب اللاعب عن ثلاثة أيام من التدريبات بسبب رحلتين جويتين عابرتين للقارات".

    كما أبرزت الصحيفة الحيرة العاطفية التي يعيشها النجم: "من الصعب قول لا لليو ميسي، خاصة عندما تكون الدعوة لحفل وداع سيوقف الأرجنتين بأكملها، وربما أبعد من ذلك، لساعتين من الزمن.

    وأضاف التقرير: "علاوة على ذلك، فإن باولو ديبالا سيكره حقاً أن يفوّته المباراة الأخيرة للبرغوث بقميص المنتخب الأرجنتيني. ومع ذلك، من الصعب بالقدر نفسه تجاهل فيتو غاسبريني بشأن رحلة عابرة للقارات قبل خمسة أيام فقط من مواجهة كومو وروما، وقبل أسبوع من مباراتهما في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد".

  • ديبالا خارج قائمة المنتخب

    على الرغم من خوضه 40 مباراة دولية ومشاركته 18 مرة إلى جانب ميسي، لم يتلقَّ ديبالا أي استدعاء من ليونيل سكالوني منذ سبتمبر 2024.

    وفي حين غادر زملاؤه مثل ماتياس سولي للانضمام إلى صفوف المنتخب الأرجنتيني، لا يزال المهاجم البالغ من العمر 32 عامًا عنصرًا حيويًا لروما بعد أن قدّم أربع تمريرات حاسمة في خمس مباريات هذا الموسم.

    ويخطط جاسبيريني لإجراء محادثات مباشرة مع صانع الألعاب خلال حصة التدريب يوم الثلاثاء للتوصل إلى قرار نهائي.

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  • متصدر الدوري يواجه اختبارًا صعبًا

    يتصدّر روما ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، متفوّقاً على غريميه إنتر ولاتسيو بفارق الأهداف. ويخوض فريق جاسبريني اختباراً صعباً عندما يحل ضيفاً على كومو، فريق نيكو باز، في 11 أكتوبر عقب التوقّف الدولي.

    وبعد أيام قليلة، يتعيّن على نادي العاصمة الحفاظ على تركيز كامل استعداداً لقمة نارية في دوري أبطال أوروبا أمام العملاق الأوروبي ريال مدريد.

المباريات الودية
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بنين