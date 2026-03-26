لا يمكن لروما وإيفرتون أن يلعبا في نفس المسابقة الأوروبية. والسبب واحد فقط: فالناديان لهما نفس المالك، وهو الملياردير الأمريكي دان فريدكين. والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) صارم في هذا الشأن، حيث أن الملكية المشتركة مخالفة للوائح. أو بالأحرى، يمكن لناديين تحت ملكية واحدة أن يلعبا في المسابقات الأوروبية، لكن لا يمكنهما على الإطلاق أن يلتقيا. ومن هذا المنظور، فإن الخطر في الموسم المقبل حقيقي. يكفي إلقاء نظرة على ترتيب الدوري الإيطالي والدوري الإنجليزي الممتاز. تحتل روما حالياً المركز السادس في الترتيب، ضمن منطقة الدوري الأوروبي، لكنها تطمح إلى تعويض فارق النقاط الثلاث عن كومو والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. أما إيفرتون فيحتل المركز الثامن برصيد 46 نقطة، في منطقة دوري المؤتمر، متساوياً مع برينتفورد الذي يحتل المركز السابع. لكن الدوري الأوروبي يبعد هدفين (فارق الأهداف مع برينتفورد) وأهم كأس يبعد ثلاث نقاط فقط، مع ليفربول في المركز الخامس برصيد 49 نقطة. وكما ذكرت صحيفة "ريبوبليكا"، إذا تأهل كلا الناديين في نهاية الموسم إلى نفس المسابقة، فسيتم استبعاد أحدهما.
ترجمه
روما وملكية فريدكين المشتركة: الجيالوروزي أو إيفرتون يواجهان خطر الاستبعاد من المسابقات الأوروبية
ماذا تنص عليه اللائحة
هذا ما ينص عليه المادة 5، الفقرة 1: «لا يجوز لأي شخص أن يشارك في الوقت نفسه، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إدارة أو تنظيم و/أو الأداء الرياضي لأكثر من نادٍ واحد مشارك في البطولة». ما لم يتم تقديم إخطار بذلك بحلول 1 مارس من كل عام. حاولت صحيفة «ريبابليكا» الاتصال بنادي روما، الذي لم يرد على هذا الشأن. لذلك، بالنظر إلى فارق النقاط في الترتيب بين روما وإيفرتون، فإن حدوث تعارض في اللوائح أمر ممكن. ما هو الحل؟ توضح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بوضوح أنه «إذا لم يلتزم ناديان أو أكثر بالمعايير الموضوعة لضمان نزاهة المنافسة، فلا يمكن قبول سوى واحد منهم». وهذا يعني، بمعنى آخر، الاستبعاد. معايير الاختيار واضحة: في المقام الأول، سيتم تفضيل «النادي الذي احتل مرتبة أعلى في الدوري الوطني الخاص به». ثم «النادي الذي يحتل اتحاده مرتبة أعلى في قائمة دخول الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)».
جدول مباريات روما
لا يزال أمام روما ثماني مباريات لتحاول تحقيق الهدف المحدد، وهو التأهل إلى دوري أبطال أوروبا المقبل. بعد فترة توقف الدوري بسبب مباريات المنتخبات الوطنية، سيواجه الفريق إنتر ميلان في سان سيرو، ثم بيزا وأتالانتا على أرضه، ثم يلتقي بولونيا خارج أرضه، ويستقبل فيورنتينا، ويواجه بارما في ملعب تارديني، ثم يلتقي لاتسيو في ديربي على أرضه، ويخوض مباراة خارج أرضه في ملعب بينتيغودي، في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.