مع غياب أنجليينو لعدة أشهر، اضطر جيان بييرو غاسبيريني إلى الاستغناء عن لاعب الجناح الأيسر الأساسي، مما دفعه إلى إيجاد حلول بديلة في هذا المركز. وبعد بعض التجارب، وجد المدرب التوازن المطلوب بوضع سيليك في الجهة اليمنى ونقل ويسلي (الذي كان موقوفاً في مباراة ليتشي، حيث لعب تسيميكاس بدلاً منه) إلى الجانب الآخر من الملعب، بعد أن كان قد أشركه في الجولات الأولى في مركزه الطبيعي كجناح أيمن. الآن مع عودة أنجليينو، قد تتغير الترتيبات مرة أخرى: يبقى أن نرى ما إذا كان الإسباني سيتمكن من استعادة مكانه الأساسي في التشكيلة الأساسية، وما إذا كان سيليك أو ويسلي هو من سيخسر مكانه.