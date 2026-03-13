Goal.com
روما وسفيلار وأخبار السوق: "المستقبل هو الآن"

حارس مرمى الجيالوروسي يتحدث أيضًا عن الدوري الأوروبي وسينيسا ميهايلوفيتش

ميل سفيلار، حارس مرمى روما، على هامش مباراة الدوري الأوروبي ضد بولونيا (1-1 في دالارا في ذهاب الدور الثامن)، يتحدث إلى موقع ميريديانو سبورت الصربي. "من المبكر التفكير في الفوز بدوري أوروبا، لكن هذا كان نتيجة إيجابية - يصرح الحارس البلجيكي المتجنس صربيًا، من مواليد 1999 -. سنلعب الأسبوع المقبل للتأهل إلى الدور التالي، ثم سنرى ما سيحدث". 

    في المقابلة التي ترجمتها TMW إلى الإيطالية، قطع سفيلار الشكوك حول الشائعات العديدة التي تخصه في سوق الانتقالات: "هل يمكن أن تؤثر على موسمي؟ لا شيء. صفر. صفر فاصلة صفر. المستقبل هو الآن. أنا أفكر فقط في هذه اللحظة. سنرى ما سيحدث يوم الأحد".

    في المقابلة، يتذكر سفيلار مواطنه سينيسا ميهايلوفيتش، الذي توفي في عام 2022، واللاعب السابق في نادي روما (1992-1994) والمدرب السابق لنادي بولونيا (2019-2022): "كنت صغيراً جداً عندما كان سينيسا لا يزال لاعباً. أشعر بالأسف لعائلته وأطفاله لما حدث".

