منذ وصوله إلى إيطاليا، خاض سرقسطة مع روما 4 مباريات من أصل 7 في الدوري، شارك في اثنتين منها كلاعب أساسي، حيث لعب ما مجموعه 135 دقيقة سجل خلالها تمريرة حاسمة، حيث مرر الكرة الحاسمة إلى مالين لتسجيل الهدف الذي كسر التعادل في المباراة ضد نابولي (النتيجة النهائية 2-2). كما لعب مع الفريق الأصفر والأحمر مباراتي الذهاب والإياب في دور الـ16 من الدوري الأوروبي ضد بولونيا: في المباراة التي انتهت بالتعادل في ملعب دالارا، بدأ المباراة أساسياً، أما في مباراة الإياب، فقد دخل في الدقائق العشر الأخيرة من الوقت الإضافي بدلاً من سيليك. يظل مستقبله حتى اليوم لغزاً، حيث أن روما مقتنعة بمواهب اللاعب الذي لا يستطيع في الوقت الحالي الحفاظ على مستواه: سيتم تقييم أدائه خلال الأشهر المقبلة لاتخاذ قرار نهائي في نهاية الموسم.