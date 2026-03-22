55. هذا هو مجموع أعمار المهاجمين الثلاثة في روما الذين حسموا المباراة ضد ليتشي: روبينيو فاز (2007، 19 عاماً)، أنطونيو أرينا (2009، 17 عاماً) ولورينزو فينتورينو (2006، 19 عاماً وسيبلغ 20 عاماً في يونيو). ثلاثة شبان موهوبين يثبتون وجودهم في فريق غاسبيريني. وبالمناسبة، من الصعب أن ينسى الفرنسي هذه المباراة لأن الجيالوروزي فازوا بفضل هدف سجله هو: النتيجة النهائية 1-0، وهو الهدف الأول مع الجيالوروزي للاعب السابق في مرسيليا الذي انضم في يناير مقابل 30 مليون يورو (25 مليون يورو ثابتة و5 ملايين أخرى كمكافآت، 3 منها سهلة التحقيق و2 أكثر تعقيدًا).
روما - ليتشي، غاسبيريني يختتم المباراة بثلاثة لاعبين تحت سن العشرين في الهجوم: روبينيو فاز، أرينا وفينتورينو
اختيارات غاسبيريني
بدأت روما المباراة بوجود بيسيلي (ليس صغيراً جداً لكنه شاب أيضاً، من مواليد 2004) وبيليجريني خلف مالين، وفي الدقيقة 51 جاء التبديل الأول: روبينيو فاز بدلاً من إل أيناوي، حيث لعب الفرنسي في الهجوم مع تراجع بيسيلي إلى خط الوسط؛ وبعد ست دقائق سجل الموهبة الفرنسية الهدف، في قرار ذكي من جاسبيريني الذي لم يمنحه قبل اليوم سوى بضع دقائق هنا وهناك. قبل ربع ساعة من نهاية المباراة، دخل أرينا بدلاً من مالين، وفي الدقيقة 80 دخل فينتورينو بدلاً من بيليجريني؛ وها هو ذا، ثلاثي روما الشاب للغاية: في الدقائق الأخيرة من المباراة، كان هناك ثلاثة لاعبين دون سن العشرين في الهجوم، وفاز الجيالوروسي، وتوجهت الأنظار (أيضاً) نحو المستقبل.
روبينيو فاز، أرينا وفينتورينو: الأرقام والتفاصيل الخاصة بالصفقات الثلاث
كما ذكرنا سابقاً، كان روبينيو فاز الأعلى أجراً بين الثلاثة، وقد وصل إلى إيطاليا بفضل تحرك سريع من المدير الرياضي ريكي ماسارا، الذي سارع إلى إتمام الصفقة في ظل إصابات فيرغسون ودوفبيك، ليوفر لغاسبيريني مهاجماً آخر إلى جانب مالين. كما وصل فينتورينو في يناير، على سبيل الإعارة مع خيار الشراء من جنوة في إطار صفقة بالدانزي: إذا أراد الجيالوروسي الحصول عليه بشكل نهائي في نهاية الموسم، سيتعين عليهم دفع 7 ملايين يورو إلى خزينة الروسوبلو، وفي حالة الشراء، فقد وقع اللاعب بالفعل عقدًا حتى عام 2030. انضم أرينا إلى روما الصيف الماضي قادمًا من بيسكارا، حيث أصبح أول لاعب من مواليد 2009 يشارك في مباراة رسمية ويسجل هدفًا في صفوف المحترفين.