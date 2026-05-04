Lelio Donato و أحمد فرهود

فرصة ذهبية لروما وكومو: شبح الغياب عن دوري أبطال أوروبا يطارد ميلان ويوفنتوس.. وهذا ما سيحدث حال التعادل في النقاط!

صراع شرس على مقاعد دوري أبطال أوروبا..

عاش عملاقا إيطاليا يوفنتوس وميلان، ليلة أحد سيئة للغاية؛ وذلك بعد أن تعثرا في الجولة 35 من مسابقة الدوري المحلي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

أداء فريق ميلان الأول لكرة القدم كان سيئًا للغاية؛ حيث انهار على أرضية ميدان نادي ساسولو، بهدفين مقابل لا شيء.

أما فريق يوفنتوس الأول لكرة القدم؛ اكتفى بالتعادل (1-1) مع نادي هيلاس فيرونا، الهابط في وقتٍ سابق بالفعل.

ورغم أن ميلان ويوفنتوس، حافظا على مركزيهما "الثالث والرابع" في جدول الترتيب، بعد نهاية الجولة 35 من عمر المسابقة؛ إلا أن عملاقي إيطاليا أصبحا مهددين بعدم التأهُل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

ونحن سنستعرض في السطور القادمة؛ كيف بات ميلان ويوفنتوس مهددين بعدم التأهُل إلى دوري أبطال أوروبا، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة المحلية..

  • "كابوس" ميلان ضد نادي ساسولو

    في مباراة بعد ظهر يوم أمس الأحد، التي أُقيمت في ريجيو إيميليا؛ لم ينجح أي شيء تقريبًا، بالنسبة للعملاق الإيطالي ميلان.

    وبدون الأسطورة الكرواتية لوكا مودريتش؛ تم القضاء على ميلان من قِبل دومينيكو بيراردي، الذي افتتح النتيجة لمصلحة ساسولو في الدقيقة الخامسة.

    وزاد فيكايو توموري الطين بلة؛ حيث ترك "الروسونيري" يلعب بـ10 لاعبين فقط، بعد طرده في الدقيقة 24.

    هذا الطرد أنهى أي حلم لفريق ميلان الأول لكرة القدم، من أجل العودة في النتيجة؛ ليستقبل الثاني بواسطة أرماند لوريانتي، في الدقيقة 47.

  • أليجري أسوأ من كونسيساو.. ولكن!

    في ختام المباراة ضد نادي ساسولو، بدا ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لنادي ميلان، مُتعبًا بشكلٍ واضح؛ حيث اعترف أن أداء فريقه في النصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، لم يكن على المستوى المطلوب.

    ففي النصف الثاني من مسابقة الدوري الإيطالي 2025-2026؛ حصد ميلان - حتى الآن - نقاطًا أقل من العام الماضي، عندما كان البرتغالي سيرجيو كونسيسانو على رأس القيادة الفنية للفريق الأول.

    وحصد ميلان تحت قيادة كونسيساو، 27 نقطة حتى الجولة 35؛ أي بفارق نقطتين عن الفريق الذي يقوده أليجري، حاليًا.

    لكن أليجري نفسه يحاول رفع المعنويات، بالتأكيد على أنه لم يُفقد شيء نهائيًا بعد؛ قائلًا: "لقد أهدرنا مباراة، لكن لا يمكننا أن نضيع عشرة أشهر من العمل الذي قمنا به.. كان يوم أحد يجب نسيانه".

    وطالب المدير الفني لنادي ميلان نجومه، بضرورة التحلي بالهدوء وتحمل المسؤولية؛ من أجل الحفاظ على المقعد المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

  • بعد ميلان.. يوفنتوس يتعثر أيضًا

    وبعد بضع ساعات.. أُتيحت لعملاق إيطاليا الآخر يوفنتوس، فرصة كبيرة لتوسيع الفارق مع ناديي روما وكومو - الخامس والسادس تواليًا -؛ بل واللحاق بفريق ميلان الأول لكرة القدم، في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المحلي.

    وكان يكفي لتحقيق ذلك، الفوز على نادي هيلاس فيرونا - الذي هبط بالفعل -؛ لكن نجوم السيدة العجوز دخلوا الملعب مترددين، ليستقبلوا هدفًا بعد نصف ساعة من اللعب البطيء.

    وفي الشوط الثاني مع دخول دوشان فلاهوفيتش، حاول لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لنادي يوفنتوس، إعادة الأمور إلى نصابها؛ إلا أن نجومه لم يستطعوا جلب النقاط الثلاث، التي كانت ستقربهم من حسم التأهُل إلى دوري أبطال أوروبا.

    وبالنسبة ليوفنتوس؛ هذا هو التعادل الثاني على التوالي بعد قمة ميلان، التي انتهت بالتعادل السلبي (0-0).

  • طلب سباليتي لتحسين جودة يوفنتوس!

    بعد التعادل المُخيب للآمال أمام هيلاس فيرونا، في الجولة 35 من مسابقة الدوري الإيطالي 2025-2026؛ جاء طلب مهم من المدير الفني لنادي يوفنتوس لوتشيانو سباليتي، فيما يتعلق بسوق الانتقالات.

    يوفنتوس يفتقر حاليًا إلى الجودة، خاصة في منطقة الوسط؛ حيث يعاني الفريق في إيجاد التمريرة الحاسمة، ضد الفرق التي تلعب بخط دفاع متراجع.

    وعن ذلك يقول سباليتي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "نفتقد لاعب خط الوسط المهاجم، الذي يجيد اللعب في المساحات الضيقة.. هذا الأمر يجعلنا نلجأ إلى أسلوب آخر، يسبب لنا التوتر".


  • انتبهوا إلى روما وكومو: مقارنة بين الجدولين

    نعم.. نادي روما بعد فوزه على فيورنتينا مساء اليوم الإثنين، أصبح على بُعد نقطة واحدة من يوفنتوس "الرابع" و3 نقاط من ميلان "الثالث"؛ ليفتح كل الاحتمالات، بشأن التأهُل إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    كما أن ميلان، سيستضيف في الجولة القادمة من الدوري فريق أتالانتا "الصعب"؛ بينما سيزور يوفنتوس فريق ليتشي، الذي يحتاج بشدة إلى النقاط لتجنُب الهبوط.

    ومن ناحيته.. كومو الذي يتأخر بفارق 3 نقاط عن يوفنتوس و5 عن ميلان، فسيتوجه إلى فيرونا؛ في الوقت الذي سيلعب فيه روما في بارما.

    - وفيما يلي.. مقارنة بين جدول مباريات الفرق الأربعة التي لا تزال في السباق على مقعد في دوري أبطال أوروبا:

    * جدول مباريات ميلان:

    -أتالانتا.

    - جنوى.

    - كالياري.

    * جدول مباريات يوفنتوس:

    -ليتشي.

    - فيورنتينا.

    - تورينو.

    * جدول مباريات روما:

    - بارما.

    - لاتسيو.

    - فيرونا.

    *جدول مباريات كومو:

    -فيرونا.

    - بارما.
    - كريمونيزي.

  • ماذا يحدث في حالة التعادل في عدد النقاط؟!

    لكن.. ماذا يحدث إذا تعادل فريقان أو أكثر في عدد النقاط بسباق المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا 2026-2027؟

    سيتم تحديد الترتيب النهائي في جدول الدوري الإيطالي 2025-2026؛ بناء على عدد النقاط التي حصدتها الفرق المتساوية، في المواجهات المباشرة.

    أما المعيار الثاني فهو فارق الأهداف في المواجهات المباشرة؛ حيث أنه إذا استمر التعادل، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف الإجمالي في الدوري ثم إلى أكبر عدد من الأهداف المسجلة في البطولة بأكملها.

    - فيما يلي الوضع بين ميلان ويوفنتوس وروما وكومو:

    * أندية متفدمة على حساب أخرى:

    ميلان على كومو.

    يلان على روما.

    يوفنتوس على روما.

    كومو على يوفنتوس.

    * أندية في وضع غير مؤاتٍ:

    يوفنتوس مع كومو.

    كومو أمام ميلان.

    روما مع ميلان.

    روما مع يوفنتوس.

    * التعادل:

    ميلان - يوفنتوس (فارق الأهداف لصالح يوفنتوس).

    كومو - روما (فارق الأهداف لصالح كومو).

