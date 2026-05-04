فرصة ذهبية لروما وكومو: شبح الغياب عن دوري أبطال أوروبا يطارد ميلان ويوفنتوس.. وهذا ما سيحدث حال التعادل في النقاط!

عاش عملاقا إيطاليا يوفنتوس وميلان، ليلة أحد سيئة للغاية؛ وذلك بعد أن تعثرا في الجولة 35 من مسابقة الدوري المحلي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

أداء فريق ميلان الأول لكرة القدم كان سيئًا للغاية؛ حيث انهار على أرضية ميدان نادي ساسولو، بهدفين مقابل لا شيء.

أما فريق يوفنتوس الأول لكرة القدم؛ اكتفى بالتعادل (1-1) مع نادي هيلاس فيرونا، الهابط في وقتٍ سابق بالفعل.

ورغم أن ميلان ويوفنتوس، حافظا على مركزيهما "الثالث والرابع" في جدول الترتيب، بعد نهاية الجولة 35 من عمر المسابقة؛ إلا أن عملاقي إيطاليا أصبحا مهددين بعدم التأهُل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

ونحن سنستعرض في السطور القادمة؛ كيف بات ميلان ويوفنتوس مهددين بعدم التأهُل إلى دوري أبطال أوروبا، قبل 3 جولات من نهاية المسابقة المحلية..

Getty Images



