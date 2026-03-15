روما، التي كانت النتيجة 1-1 مؤقتاً في المباراة الحاسمة على مقعد في دوري أبطال أوروبا ضد كومو، لعبت بعشرة لاعبين خلال الشوط الثاني بعد طرد ويسلي فرانكا لحصوله على بطاقتين صفراوين. اللاعب البرازيلي، الذي كان قد حصل على إنذار سابق، أوقف هجمة مرتدة لدايو، مما دفع الحكم ماسا إلى إشهار البطاقة الصفراء، الأمر الذي أثار رد فعل غاضب من جان بييرو غاسبيريني على مقاعد البدلاء.
روما، غضب غاسبيريني من البطاقة الحمراء التي حصل عليها ويسلي: يرمي أوراق مساعده
ماذا حدث؟
وبعد أن تلقى بطاقة صفراء، ارتكب ويسلي خطأً ساذجاً، لكنه كان ضمن قواعد اللعبة. في الدقيقة 65، وبعد أن كان دوفيكاس قد عادل للتو هدف مالين من ركلة جزاء في الشوط الأول، فاز دياو بالكرة المرتدة من رينش وانطلق عموديًا، فحاول ويسلي إيقافه بإسقاطه أرضًا. لم يكن التلامس قويًا، وسقط دياو على الأرض، لكن ماسا الذي رأى المخالفة لم يجد أمامه خيارًا سوى إخراج البطاقة الصفراء لـ سبا. المشكلة هي أن هذه كانت البطاقة الثانية، فتم طرد ويسلي.
غاسبيريني يرمي ملف مساعده
غاسبيريني، الذي كان على وشك إشراك فينتورينو في الملعب، التفت نحو مقاعد البدلاء وهو غاضب بشكل واضح، ورفرف بذراعيه، فطارت حقيبة مساعده المليئة بالأوراق، والتي كانت على الأرجح تحتوي على تعليمات الركلات الثابتة التي كان من المفترض أن يطلع عليها لاعب جنوة السابق المستعد للدخول.
الغضب أيضًا بسبب الاستراتيجية المكلفة
غضب غاسبيريني، كما أفادت قناة DAZN، لم يكن بسبب الطرد فحسب، بل بشكل أساسي بسبب توقيت حدوثه؛ ففي تلك اللحظة، كان غاسبيريني على وشك إعادة تنظيم تشكيلة الفريق الذي كان يعاني بالفعل، وذلك من خلال استبدال فينتورينو. في الواقع، تم تعليق استبدال فينتورينو وتغييره، حيث عاد لاعب جنوة السابق في النهاية للجلوس على مقاعد البدلاء ولم يدخل الملعب بعد ذلك.