تحدث مدرب روما جيان بييرو غاسبيريني إلى قناة DAZN بعد المباراة التي خسرها الفريق أمام كومو، حيث ركز بشكل خاص على حادثة طرد ويسلي.
روما، غاسبيريني: "بطاقة حمراء لـويسلي؟ كرة القدم تسير في اتجاه سيئ بسبب التمثيل، وكومو يبحث عن مثل هذه المواقف"
طرد ويسلي
"لقد أشرت في مناسبات أخرى اليوم إلى أنه لا جدوى من التعليق على هذا النمط من التمثيل في كرة القدم. فريق كومو يبحث عن مثل هذه المواقف. للأسف، هذه حادثة خطيرة، مثل تلك التي أدت إلى التعادل. كومو يجيد هذه التمريرات العرضية، وقد دافعنا جيدًا طوال الوقت، لكننا لم نكن جيدين في هذه الحالة. حادثة مالين عند النتيجة 1-1 التي كان من الممكن أن تعيدنا إلى التقدم. هناك الكثير من الحوادث الصارخة التي لا يمكن تجاهلها".
حول مالين والصعوبات
"إذا كان يواجه دائماً مثل هذه المواقف الواضحة والمحددة، فهذا يعني أن الفريق يعمل بشكل جيد. لقد لعب الفريق مباراته، ففي الشوط الأول تعاملنا جيداً مع التمريرات الطويلة من حارس مرمى الخصم، وفي الشوط الثاني كان أداءنا أفضل، ثم أدخل كومو لاعبين مهمين. لم تظهر الصعوبة الحقيقية إلا بعد أن أصبحنا متفوقين عدديًا".
وفيما يتعلق بمستقبل مالين، قال في المؤتمر الصحفي: "اسألوا النادي عن هذا الأمر ربما في مايو أو يونيو. القرار لهم، لكن روما تمتلك خيار الشراء. عندما يمارسون هذا الخيار، سنرى ما سيحدث".
الفريق والمباراة القادمة
"إنهم شباب رائعون، صغار السن جدًا، وعلينا أن نسعى جاهدين لإعادة بعض اللاعبين الذين يتعافون من الإصابات إلى أفضل حالة ممكنة. وفي هذه الفترة، هناك أيضًا حالات الإيقاف التي تحرمنا من الاستمرارية. لكن ليس لدينا وقت لنشعر بالأسى على أنفسنا".
سو جيليك
"يعاني من مشكلة في ربلة الساق، ونأمل أن تكون مجرد بداية لتشنجات عضلية؛ فهو قادر على لعب عدة مراكز، وكنت سأضعه في خط الدفاع، ونأمل أن يتعافى بحلول يوم الخميس".