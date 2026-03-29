كارلوس أوغوستو يماطل في التوصل إلى اتفاق مع إنتر، وروما تحاول التدخل: صحيفة «كورييري ديلو سبورت» تلقي الضوء على التداخل المحتمل في سوق الانتقالات بين الجيالوروزي والنيرازوري، والذي قد يحدث في الصيف ليشمل أيضًا مانو كوني، لاعب الوسط الفرنسي الذي كان موضع اهتمام النادي الميلاني بالفعل.

من المعروف منذ أشهر أن روما بحاجة إلى ظهير أيسر، نظراً لأن أنجيلينو غائب منذ بداية الموسم، ولا يبدو أن تسيميكاس قد تأقلم بعد. في يناير، باءت محاولات التعاقد مع فورتيني من فيورنتينا ومولر-وولف من ولفرهامبتون بالفشل، وفي يونيو ينتهي عقد سيليك الذي يبدو أنه في طريقه للانتقال إلى يوفنتوس مجانًا. في هذا السياق، يجب النظر إلى الاهتمام بكارلوس أوغوستو، البديل لباستوني وديماركو على الجانب الأيسر لتشكيلة تشيفو.