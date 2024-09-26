روما ضد أتلتيك بيلباو | فالفيردي ينجو من سيناريو برشلونة .. وسعود عبدالحميد ظهر فـ"أصاب أنف منافسه واهتزت شباك الذئاب"!

ليلة بـ"نكهة أبطال أوروبا"؛ تلك التي شهدتها مسابقة الدوري الأوروبي للموسم الرياضي الحالي 2024-2025، مساء يوم الخميس، بين نادي روما الإيطالي وأتلتيك بيلباو الإسباني.

المباراة التي جاءت في الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة الدوري الأوروبي، شهدت إثارة كبيرة سواء فنيًا أو بدنيًا؛ لتنتهي بتعادل إيجابي مستحق (1-1) بين الفريقين.

روما تقدم أولًا، بهدف سجله المهاجم الأوكراني أرتيم دوفبيك، في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل أتلتيك بيلباو، بواسطة أيتور باريديس، في الدقيقة 85.

وخطفت هذه المواجهة، أنظار السعوديين في كل مكان بالعالم؛ حيث شهدت المشاركة الأولى لنجم الأخضر سعود عبدالحميد، مع نادي روما، منذ الانضمام إليه في صيف العام الحالي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل روما وأتلتيك بيلباو، في ليلة الخميس الساخنة، بمسابقة الدوري الأوروبي.