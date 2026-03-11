AFP
رومان أبراموفيتش غير ملزم بالتبرع بكامل مبلغ 2.35 مليار جنيه إسترليني من بيع تشيلسي للأعمال الخيرية، حيث يذهب أكثر من نصف الأموال إلى شركة استثمارية
التكلفة الحقيقية لعدم الوفاء بوعد خيري
وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة The Times، فقد اتخذت القصة الطويلة المحيطة بعائدات بيع نادي تشيلسي منعطفًا دراماتيكيًا. في حين تم بيع النادي إلى Blueco 22 Ltd بمبلغ إجمالي قدره 2.5 مليار جنيه إسترليني، تكشف حسابات Fordstam Ltd أن رومان أبراموفيتش ملزم قانونًا بتحويل حوالي 987 مليون جنيه إسترليني فقط إلى مؤسسة خيرية. وتتكون قيمة البيع الإجمالية من مبلغ 2.35 مليار جنيه إسترليني تم استلامه، ومبلغ 150 مليون جنيه إسترليني تم احتجازه، و41.6 مليون جنيه إسترليني كرسوم معاملات.
ويشكل هذا الرقم الصافي للربح ضربة قوية لأولئك الذين توقعوا أن يتم استخدام المبلغ بالكامل للمساعدات الإنسانية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. تشير البيانات المالية للشركة إلى أن أبراموفيتش يعتزم التبرع بالعائدات الصافية من البيع، بعد احتساب بنود الميزانية العمومية الأخرى. علاوة على ذلك، تم إنفاق 1.24 مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية لمجرد إنشاء هيكل للتعامل مع هذا التبرع، إلى جانب الرسوم القانونية ورسوم التدقيق.
سداد ديون الاستثمار الداخلي الضخمة
التفاوت الصارخ بين سعر البيع ومبلغ التبرع يرجع إلى الديون الداخلية الضخمة التي تتحملها الهيكلية القابضة السابقة. تؤكد حسابات Fordstam للسنة المنتهية في يونيو 2023 أن الشركة مدينة بمبلغ 1.4 مليار جنيه إسترليني إلى كيان مسجل في جيرسي يسمى Camberley International Investments.
وقد استخدم الملياردير الروسي هذا الطرف المرتبط بشكل معروف لضخ قروض في النادي خلال فترة حكمه التي استمرت عقدين من الزمن في ستامفورد بريدج وحصد خلالها العديد من الألقاب. وفي حين أن الأموال مجمدة حاليًا في حساب مصرفي في المملكة المتحدة، يجب تسوية هذه الالتزامات في الميزانية العمومية قبل الوصول إلى الرقم الصافي الحقيقي.
المعارك القانونية وتدخل الحكومة البريطانية
وتزداد الحالة تعقيدًا بسبب الصراع القانوني الشرس بين فريقه والحكومة البريطانية. فقد حذر محامو المالك السابق من أي محاولات للمصادرة، مؤكدين أن عائدات البيع تخصه بالكامل. علاوة على ذلك، هناك نزاع حول نطاق عمل المؤسسة الخيرية؛ فهو يسعى إلى مساعدة جميع ضحايا النزاع، بينما تصر الحكومة على أن الأموال يجب أن تستخدم داخل حدود أوكرانيا.
وتتزايد الضغوط، حيث هدد رئيس الوزراء سير كير ستارمر سابقًا بمصادرة مبلغ 2.35 مليار جنيه إسترليني المجمد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق الأموال بحلول 17 مارس. ومما يزيد من التعقيد المالي، أن الرصيد النقدي المجمد تمكن من تحقيق فوائد مذهلة بلغت 62.8 مليون جنيه إسترليني في عام واحد.
شبكة معقدة من التحقيقات والأموال المجمدة
ومما يزيد من حالة عدم اليقين، أن الأموال المرتبطة بشركة Camberley International Investments تخضع حاليًا للتحقيق من قبل المدعي العام لجيرسي لتحديد ما إذا كانت بعض الأصول تشكل عائدات جريمة، وهو إجراء يعترض عليه أبراموفيتش بشدة.
وفي الوقت نفسه، يستبعد صافي الربح البالغ 987 مليون جنيه إسترليني على وجه التحديد مبلغ 150 مليون جنيه إسترليني احتفظت به Blueco 22 حتى مايو 2027. وقد استبعدت Fordstam هذا المبلغ بسبب "شكوك حول إمكانية استرداده بالكامل"، حيث أن الأموال مخصصة لتغطية الغرامات المحتملة من 74 تهمة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. تتعلق هذه التهم بمدفوعات مزعومة خارج الدفاتر، بما في ذلك دفعة سرية إلى الوكيل السابق لإيدن هازارد، على الرغم من أن تشيلسي يأمل في تلقي غرامة فقط لأنه أبلغ عن المخالفات بنفسه بعد اكتشافها خلال عملية الاستحواذ في عام 2022.
