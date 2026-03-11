رومان أبراموفيتش غير ملزم بالتبرع بكامل مبلغ 2.35 مليار جنيه إسترليني من بيع تشيلسي للأعمال الخيرية، حيث يذهب أكثر من نصف الأموال إلى شركة استثمارية

وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة The Times، فقد اتخذت القصة الطويلة المحيطة بعائدات بيع نادي تشيلسي منعطفًا دراماتيكيًا. في حين تم بيع النادي إلى Blueco 22 Ltd بمبلغ إجمالي قدره 2.5 مليار جنيه إسترليني، تكشف حسابات Fordstam Ltd أن رومان أبراموفيتش ملزم قانونًا بتحويل حوالي 987 مليون جنيه إسترليني فقط إلى مؤسسة خيرية. وتتكون قيمة البيع الإجمالية من مبلغ 2.35 مليار جنيه إسترليني تم استلامه، ومبلغ 150 مليون جنيه إسترليني تم احتجازه، و41.6 مليون جنيه إسترليني كرسوم معاملات.

ويشكل هذا الرقم الصافي للربح ضربة قوية لأولئك الذين توقعوا أن يتم استخدام المبلغ بالكامل للمساعدات الإنسانية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. تشير البيانات المالية للشركة إلى أن أبراموفيتش يعتزم التبرع بالعائدات الصافية من البيع، بعد احتساب بنود الميزانية العمومية الأخرى. علاوة على ذلك، تم إنفاق 1.24 مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية لمجرد إنشاء هيكل للتعامل مع هذا التبرع، إلى جانب الرسوم القانونية ورسوم التدقيق.