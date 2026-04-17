رود نيستاد: المدافع المراهق العملاق لتفينتي الذي لفت انتباه برشلونة وبايرن وتشيلسي

بدأ استدعاء نيجستاد إلى قائمة يوم المباراة لتفينتي عندما كان في السابعة عشرة من عمره وحصل على فرصته الكبيرة عندما تعرض قائد النادي روبن بروبر لإصابة في الرأس بعد ثماني دقائق فقط من الديربي المحلي ضد هيراكليس في أكتوبر 2025. وكانت مناسبة مناسبة له ليخوض ظهوره الأول بالنظر إلى أنه كان قد لعب فعليًا في أكاديمية الشباب لكلا الطرفين بسبب إعدادهما غير المعتاد.
لكن نيجستاد كان قد أعلن بالفعل ولاءه لتفينتي وقدم أداءً رائعًا في فوز 2-1، وتم اختياره رجل المباراة من قبل المشجعين في ذلك اليوم.
"يوم جميل جدًا،" قال بعد ذلك. "تعمل من أجل هذا لفترة طويلة جدًا. لقد كنت ألعب في هذه الأكاديمية لمدة ثماني سنوات، وتحلم باللعب هنا. حقيقة أن ذلك حدث اليوم بعد بضع دقائق فقط أمر مذهل حقًا. كانت لحظة مذهلة حقًا، لكن أعصابي كانت متوترة. ومع تقدم المباراة، استقريت بشكل أفضل فأفضل.
"لقد نشأت مع إف سي تفينتي منذ سن مبكرة، لذا كان من الجميل بالنسبة لي أن أتمكن من الدخول كبديل اليوم. الديربي مختلف عن المباريات الأخرى، لكنك تتعامل معه كأنه مباراة عادية. بالنسبة لي، لا يبدو الأمر ثقيلًا كما هو بالنسبة لبعضهم."
