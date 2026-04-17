Ruud Nijstad Twente NXGN
Richard Martin

رود نيستاد: المدافع المراهق العملاق لتفينتي الذي لفت انتباه برشلونة وبايرن وتشيلسي

""" سواء كان ذلك رود كرول، وصيف كأس العالم مرتين، أو رونالد كومان المندفع، أو أيقونة كرة القدم الشاملة رود خوليت، أو الفائز المتسلسل فيرجيل فان دايك، فإن الهولنديين لديهم تقليد راسخ في إنتاج مدافعين تركوا بصمتهم على اللعبة. وهناك وجه جديد على الساحة تريد كل الأندية الكبرى أن تضع يدها عليه: تفضلوا نجم إف سي تفينتي المراهق في مركز قلب الدفاع رود نيستاد. """

لا يزال نيستاد في موسمه الأول فقط كمحترف، لكن لم يستغرق الأمر منه وقتًا طويلًا ليُثبت حضوره في تفينتي ويجذب انتباه نخبة أوروبا.

برشلونة وبايرن ميونيخ وتشيلسي ليست سوى بعض الأندية التي أُعجبت باللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، والذي رسّخ نفسه سريعًا كأحد أبرز مدافعي تفينتي منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول في أكتوبر الماضي. وقد اعترف حتى بأنه قد يكون على وشك الانتقال في المستقبل القريب.

GOAL يقدّم لك التفاصيل عن أحد أكثر المواهب الشابة إثارة في هولندا...

    """ حيث بدأ كل شيء """

    وُلد نيجستاد في مدينة ألميلو الصغيرة في هولندا في 17 يناير 2008. بعد أن خطا خطواته الأولى مع نادي ديتو من الدرجات الدنيا، التحق بالأكاديميات المشتركة لتفينتي وهيراكليس في سن 11. ومع اقترابه من سن 16، جذب اهتمام ميلان ويوفنتوس، بل وسافر جواً إلى شمال إيطاليا للقاء ممثلين من كلا الناديين. 

    ومع ذلك، اختار في النهاية توقيع عقد مع تفينتي، النادي الذي كان يشجعه والذي كان لديه إيمان كبير به. صعد بسرعة عبر صفوف فريق الإرديفيزي، حيث تمت ترقيته إلى مجموعة تحت 19 عاماً عندما كان لا يزال في السادسة عشرة فقط، ثم تم وضعه في فريق تحت 21 عاماً في بداية هذا الموسم.

    ولن يمر وقت طويل، مع ذلك، قبل أن يشارك مع الفريق الأول...

    الفرصة الكبيرة

    بدأ استدعاء نيجستاد إلى قائمة يوم المباراة لتفينتي عندما كان في السابعة عشرة من عمره وحصل على فرصته الكبيرة عندما تعرض قائد النادي روبن بروبر لإصابة في الرأس بعد ثماني دقائق فقط من الديربي المحلي ضد هيراكليس في أكتوبر 2025. وكانت مناسبة مناسبة له ليخوض ظهوره الأول بالنظر إلى أنه كان قد لعب فعليًا في أكاديمية الشباب لكلا الطرفين بسبب إعدادهما غير المعتاد. 

    لكن نيجستاد كان قد أعلن بالفعل ولاءه لتفينتي وقدم أداءً رائعًا في فوز 2-1، وتم اختياره رجل المباراة من قبل المشجعين في ذلك اليوم.

    "يوم جميل جدًا،" قال بعد ذلك. "تعمل من أجل هذا لفترة طويلة جدًا. لقد كنت ألعب في هذه الأكاديمية لمدة ثماني سنوات، وتحلم باللعب هنا. حقيقة أن ذلك حدث اليوم بعد بضع دقائق فقط أمر مذهل حقًا. كانت لحظة مذهلة حقًا، لكن أعصابي كانت متوترة. ومع تقدم المباراة، استقريت بشكل أفضل فأفضل.

    "لقد نشأت مع إف سي تفينتي منذ سن مبكرة، لذا كان من الجميل بالنسبة لي أن أتمكن من الدخول كبديل اليوم. الديربي مختلف عن المباريات الأخرى، لكنك تتعامل معه كأنه مباراة عادية. بالنسبة لي، لا يبدو الأمر ثقيلًا كما هو بالنسبة لبعضهم."

    كيف تسير الأمور

    لعب نيستاد بشكل جيد للغاية في موقف الضغط في الديربي لدرجة أنه حافظ على مكانه في الفريق حتى عندما عاد بروبر إلى كامل لياقته البدنية، وفي مباراته الثالثة فقط حصل على أول تمريرة حاسمة له في هزيمة 3-2 أمام أياكس.

    واصل المراهق اللعب وتمكن حتى من إزاحة بروبر من الفريق - مما أثار انزعاج قائد النادي. لقد أسس شراكة منتظمة مع ستاف ليمكين في قلب الدفاع ولديه تفاهم جيد مع الظهير الأيسر ماتس روتس.

    قدم ربما أفضل أداء له حتى الآن في فوز 2-1 على أياكس في أبريل وتبعه بتسجيل أول هدف احترافي له في الأسبوع التالي، مسدداً الكرة إلى الشباك بعد ركلة ركنية في فوز 2-1 على أرضه أمام فوليندام. تمت مكافأة نيستاد على المستوى الدولي، حيث حصل على أول مشاركاته مع منتخب هولندا تحت 19 عاماً في مارس.

    أكبر نقاط القوة

    يشتهر نيجستاد بقدرته على الكرة. لديه مدى تمرير مثير للإعجاب، مع عين ثاقبة لالتقاط كرة طويلة إلى الهجوم ولديه ثقة ملحوظة بالكرة عند قدميه. إنه المدافع الحديث النموذجي، قادر على اللعب كظهير أيسر مقلوب وسعيد بالتقدم إلى خط الوسط لدعم الهجوم.

    وعندما طُلب منه وصف أسلوب لعبه، قال: "جيد على الكرة، قوي بدنيًا، لدي رؤية جيدة وتمرير جيد." وهو أيضًا بالتأكيد لا يفتقر إلى الطول، إذ يبلغ طوله ستة أقدام وثلاث بوصات مع متسع كبير لا يزال للنمو.

    مجال للتحسين

    ربما بشكل مفاجئ بالنظر إلى مركزه وقامته البالغة 6'3"، اعترف نيجستاد: "دفاعيًا في منطقة الجزاء لا يزال بإمكاني تحسين نفسي، وقدمي اليمنى أيضًا." بالفعل، تم تذكيره بمدى ما لا يزال عليه أن يتعلمه في المباراة ضد أياكس، حيث عانى كثيرًا في الالتحامات الهوائية مع ووت فيغهورست.

    """ التالي... فرانك دي بوير؟ """

    تمت مقارنة نيجستاد كثيرًا بالمدافع الهولندي الأسطوري فرانك دي بور، وهو قلب دفاع أعسر آخر ظهر لأول مرة في الدوري الهولندي الممتاز (الإيرديفيزي) في سن 18 عامًا. يُعرف كلا اللاعبين بقدرتهما على إخراج الكرة من الخلف وبقوتهما.

    كما يتبادر إلى الذهن ناثان آكي لاعب مانشستر سيتي، وهو مدافع مركزي أعسر آخر حوّله بيب غوارديولا إلى ظهير أيسر، عندما ترى نيجستاد يلعب لأول مرة.

    """ ما الذي يأتي بعد ذلك؟ """

    مع تبقي أربع مباريات في موسم الدوري الهولندي الممتاز، يركز نيجستاد على المساعدة في سعي تفينتي لإنهاء الموسم في المركز الثاني والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، أو على الأقل الوصول إلى الدوري الأوروبي. لكن من الواضح أن خطوته التالية تشغل باله بالفعل. هو مرتبط بعقد مع تفينتي حتى عام 2027، ما يعني أن النادي يمكنه إما بيعه مقابل رسوم انتقال متواضعة هذا الصيف - يُقال إنها حوالي 8 ملايين يورو - أو المخاطرة برحيله العام المقبل مجانًا.

    وقد وضع الأمر بعبارات واضحة في مقابلة حديثة مع ESPN: "إما أن أمدد عقدي أو أرحل، أعتقد. لدي بعض الفكرة عما سأفعله، لكن كما هي الأمور الآن، أنا لاعب في إف سي تفينتي. يمكنني أن أعزل نفسي عن ذلك بشكل جيد وأتركه لوالديّ والإدارة. أركز على كرة القدم. أعتبر نفسي متزنًا وأبقى هادئًا بشأن الوضع. الأمور تتحرك بالفعل بسرعة، أسرع مما كان متوقعًا، لكنني سعيد بالدقائق التي أحصل عليها وآمل أن أواصل على هذا النحو."

    مدربه جون فان دن بروم مقتنع بأنه مقدر له الوصول إلى القمة. وقال: "الأشياء الجيدة تأتي بسرعة". "لقد شهد رود تطورًا هائلًا. إنه فتى لطيف وموهبة كبيرة. لديه الكثير من الإمكانات ليحقق النجاح. بالنسبة لي، هو ضمن الخمسة الأوائل من أكثر اللاعبين موهبة في مسيرتي التدريبية."

