Goal.com
مباشر
Ruud Nijstad Twente NXGNGOAL
Richard Martin

ترجمه

رود نيستاد: المدافع المراهق الشاهق القامة لتفينتي الذي لفت انتباه برشلونة وبايرن وتشيلسي

NXGN
R. Nijstad
تفينتي
تشيلسي
بايرن ميونخ
الدوري الإنجليزي الممتاز
الدوري الهولندي
برشلونة
فقرات ومقالات

""" سواء كان رودي كرول، وصيف كأس العالم مرتين، أو رونالد كومان المندفع، أو أيقونة كرة القدم الشاملة رودي خوليت، أو الفائز المتسلسل فيرجيل فان دايك، فإن الهولنديين لديهم تقليد راسخ في إنتاج مدافعين تركوا بصمتهم على اللعبة. وهناك وجه جديد على الساحة تريد كل الأندية الكبرى وضع أيديها عليه: ليتقدم نجم إف سي تفينتي المراهق في مركز قلب الدفاع رودي نيستاد. """

"""

لا يزال نيستاد في موسمه الأول فقط كمحترف، لكن لم يستغرق الأمر منه وقتًا طويلًا ليُعرّف بوجوده في تفينتي ويجذب انتباه نخبة أوروبا.

برشلونة وبايرن ميونيخ وتشيلسي ليست سوى بعض الأندية التي أُعجبت باللاعب البالغ من العمر 18 عامًا، والذي رسّخ نفسه سريعًا كأحد أبرز مدافعي تفينتي منذ ظهوره الأول مع الفريق الأول في أكتوبر الماضي. وقد اعترف حتى بأنه قد يكون على وشك الانتقال في المستقبل القريب.

GOAL يمنحك نظرة عن كثب على أحد أكثر المواهب الشابة إثارة في هولندا...

"""
  • Ruud Nijstad TwenteGetty

    حيث بدأ كل شيء

    """

    وُلد نيجستاد في مدينة ألميلو الصغيرة في هولندا في 17 يناير 2008. بعد أن خطا خطواته الأولى مع نادي ديتو من الدرجات الدنيا، التحق بالأكاديميات المشتركة لتفينتي وهيراكليس في سن 11. ومع اقترابه من سن 16 جذب اهتمام ميلان ويوفنتوس بل وسافر إلى شمال إيطاليا للقاء ممثلين من كلا الناديين. 

    ومع ذلك، اختار في النهاية توقيع عقد مع تفينتي، النادي الذي كان يشجعه والذي كان لديه إيمان كبير به. صعد بسرعة عبر صفوف فريق الإرديفيزي، حيث تمت ترقيته إلى مجموعة تحت 19 عامًا بينما كان لا يزال في السادسة عشرة فقط ثم تم وضعه في فريق تحت 21 عامًا في بداية هذا الموسم.

    لكن لن يمر وقت طويل قبل أن يشارك مع الفريق الأول...

    """
  • Ruud NijstadGetty

    الفرصة الكبيرة

    """

    بدأ استدعاء نيجستاد إلى قائمة فريق توينتي في يوم المباراة عندما كان في السابعة عشرة من عمره، وحصل على فرصته الكبيرة عندما تعرض قائد النادي روبن بروبر لإصابة في الرأس بعد ثماني دقائق فقط من ديربي محلي ضد هيراكليس في أكتوبر 2025. وكانت مناسبة مناسبة له ليخوض ظهوره الأول بالنظر إلى أنه كان قد لعب فعليًا في أكاديمية الشباب لدى كلا الطرفين بسبب إعدادهما غير المعتاد. 

    لكن نيجستاد كان قد أعلن بالفعل ولاءه لتوينتي وقدم أداءً رائعًا في فوز 2-1، وتم اختياره رجل المباراة من قبل المشجعين في ذلك اليوم.

    "يوم جميل جدًا،" قال بعد ذلك. "تعمل من أجل هذا لفترة طويلة جدًا. لقد كنت ألعب في هذه الأكاديمية لمدة ثماني سنوات، وتحلم باللعب هنا. حقيقة أن ذلك حدث اليوم بعد بضع دقائق فقط أمر مذهل حقًا. كانت لحظة مذهلة حقًا، لكن أعصابي كانت متوترة. ومع تقدم المباراة، استقريت بشكل أفضل فأفضل.

    "نشأت مع إف سي توينتي منذ سن مبكرة، لذا كان من الجميل بالنسبة لي أن أتمكن من الدخول كبديل اليوم. الديربي مختلف عن المباريات الأخرى، لكنك تتعامل معه كأنه مباراة عادية. بالنسبة لي، لا يبدو الأمر ثقيلًا كما هو بالنسبة للبعض."

    """
  • Ruud NijstadGetty

    كيف تسير الأمور

    """

    لعب نيستاد بشكل جيد للغاية في موقف الديربي الضاغط لدرجة أنه حافظ على مكانه في الفريق حتى عندما عاد بروبر إلى كامل لياقته، وفي مباراته الثالثة فقط حصل على تمريرته الحاسمة الأولى في هزيمة 3-2 أمام أياكس.

    واصل المراهق اللعب بل وتمكن حتى من إزاحة بروبر من الفريق - مما أثار انزعاج قائد النادي. وقد أسس شراكة منتظمة مع ستاف ليمكين في قلب الدفاع ولديه تفاهم جيد مع الظهير الأيسر ماتس روتس.

    قدم ربما أفضل أداء له حتى الآن في فوز 2-1 على أياكس في أبريل وتبعه بتسجيل أول هدف احترافي له في الأسبوع التالي، حيث سدد الكرة في الشباك بعد ركلة ركنية في فوز 2-1 على أرضه أمام فوليندام. وقد كوفئ نيستاد على المستوى الدولي، حيث حصل على أول مشاركات له مع منتخب هولندا تحت 19 عامًا في مارس.

    """
  • Ruud NijstadGetty

    أكبر نقاط القوة

    """

    يشتهر نيجستاد بقدرته على الكرة. لديه نطاق تمرير مثير للإعجاب، مع عين ثاقبة لالتقاط كرة طويلة إلى الهجوم ولديه ثقة ملحوظة بالكرة عند قدميه. إنه المدافع الحديث النموذجي، قادر على اللعب كظهير أيسر مقلوب وسعيد بالتقدم إلى خط الوسط لدعم الهجوم.

    وعندما طُلب منه وصف أسلوب لعبه، قال: "جيد على الكرة، قوي بدنيًا، لدي رؤية جيدة وتمرير جيد." وهو أيضًا بالتأكيد لا يفتقر إلى الطول، إذ يبلغ طوله ستة أقدام وثلاث بوصات مع متسع كبير للنمو.

    """
  • Ruud Nijstad Getty

    مجال للتحسين

    """

    ربما بشكل مفاجئ بالنظر إلى مركزه وقامته البالغة 6'3"، اعترف نيخستاد: "دفاعيًا في منطقة الجزاء لا يزال بإمكاني تحسين نفسي، وقدمي اليمنى أيضًا." بالفعل، تم تذكيره بمدى ما لا يزال عليه أن يتعلمه في المباراة ضد أياكس، حيث عانى كثيرًا في الالتحامات الهوائية مع ووت فيخهورست.

    """
  • Frank De Boer of AjaxGetty Images Sport

    """ التالي... فرانك دي بور؟ """

    """

    تمت مقارنة نايستاد كثيرًا بالمدافع الهولندي الأسطوري فرانك دي بور، وهو قلب دفاع آخر أعسر القدم ظهر لأول مرة في الدوري الهولندي الممتاز في سن 18 عامًا. يشتهر كلا اللاعبين بقدرتهما على إخراج الكرة من الخلف وبقوتهما.

    كما يتبادر إلى الذهن ناثان آكي لاعب مانشستر سيتي، وهو مدافع مركزي أعسر القدم آخر تم تحويله إلى ظهير أيسر بواسطة بيب غوارديولا، عندما ترى نايستاد يلعب لأول مرة.

    """
  • Ruud NijstadGetty

    """ ماذا يأتي بعد ذلك؟ """

    """

    مع تبقي أربع مباريات في موسم الدوري الهولندي الممتاز (إيريديفيزي)، يركز نايستاد على المساعدة في دفع تفينتي لإنهاء الموسم في المركز الثاني والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، أو على الأقل الوصول إلى الدوري الأوروبي. لكن من الواضح أن خطوته التالية تشغل تفكيره بالفعل. هو مرتبط بعقد مع تفينتي حتى عام 2027، ما يعني أن النادي يمكنه إما بيعه مقابل رسوم انتقال متواضعة هذا الصيف - يُقال إنها حوالي 8 ملايين يورو - أو المخاطرة برحيله العام المقبل مجانًا.

    وقد وضع الأمر بعبارات واضحة في مقابلة حديثة مع ESPN: "إما أن أمدد عقدي أو أرحل، أعتقد. لدي بعض الفكرة عما سأفعله، لكن كما هي الأمور الآن، أنا لاعب في إف سي تفينتي. يمكنني أن أعزل نفسي عن ذلك بشكل جيد وأتركه لوالديّ والإدارة. أركز على كرة القدم. أعتبر نفسي متزنًا وأبقى هادئًا بشأن الوضع. الأمور تتحرك بالفعل بسرعة، أسرع مما كان متوقعًا، لكنني سعيد بالدقائق التي أحصل عليها وآمل أن أستمر على هذا النحو."

    مدربه جون فان دن بروم مقتنع بأنه مقدر له الوصول إلى القمة. وقال: "الأشياء الجيدة تأتي بسرعة". "لقد شهد رود تطورًا هائلًا. إنه فتى لطيف وموهبة كبيرة. لديه الكثير من الإمكانات ليحقق النجاح. بالنسبة لي، هو ضمن الخمسة الأوائل من أكثر اللاعبين موهبة في مسيرتي التدريبية."

    """