بعد الأنباء عن الإدانة .. رودري يعلق على قضية مانشستر سيتي

واجه رودري وسائل الإعلام يوم الجمعة، وأعلن دعمه القوي لمسؤولي مانشستر سيتي. وكشف أن المسؤولين التنفيذيين في النادي كانوا دائمًا شفافين تمامًا مع فريق اللاعبين فيما يتعلق بالاتهامات الجارية.

وأوضح رودري، وفقًا لما نقلته ESPN عن المؤتمر الصحفي للاعب: «لطالما أخبرونا بمدى ثقتهم في براءتهم، وعندما تنظر في عيني شخص ما وهو يقول لك ذلك». وأضاف: «كنا دائمًا هادئين، ولم نرَ الفريق متوترًا أبدًا إزاء هذا النوع من الأمور».

كما استذكر لاعب خط الوسط موقفًا مشابهًا في عام 2020، عندما فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في البداية حظرًا على مانشستر سيتي من المشاركة في المسابقات الأوروبية قبل أن يُلغي استئنافٌ ذلك القرار.

وأضاف: «أنا أؤمن ببراءة النادي. أعرف النادي جيدًا. لقد قيل لنا في ذلك الوقت أن نكون هادئين، وأن كل شيء قد جرى بالطريقة الصحيحة».