رودري يطلق قنبلة بشأن انتقاله إلى ريال مدريد، بينما يصرح نجم مانشستر سيتي بأنه «لا يمكن رفض» عرض عملاق الدوري الإسباني

يعمل لاعب خط الوسط حالياً على استعادة إيقاعه بعد غياب طويل عن الملاعب بسبب إصابة في الرباط الصليبي. ورغم أن هذا الغياب شكّل ضربة قوية لمسيرة «السيتي» في البطولات المحلية، إلا أن رودري يعتقد أن هذه الاستراحة القسرية ربما كانت نعمة في ثوب نقمة، نظراً لطبيعة جدول مباريات كرة القدم الحديثة الذي لا يهدأ.

وأضاف: "كان من الجيد بالنسبة لي أن أرتاح وأبطئ وتيرة اللعب... فقد كان هناك الكثير من الإجهاد الذهني. وقد سمح لي ذلك بشحن طاقتي والعودة بحماس هائل. لم ألعب الكثير من الدقائق على أرض الملعب هذا الموسم، وأنا أعود وأنا في حالة أفضل بكثير". "أشعر أنني عدت لأكون رودري الذي نريده جميعًا".