"يأتي من فترة صعبة" .. رودري يدافع عن يامال بعد ظهوره الأول مع برشلونة

حظي رودري باستقبال حافل عند دخوله إلى أرض الملعب في الدقيقة الثالثة والستين بديلاً لرافينيا، ليخوض بذلك أول ظهور له منذ انتقاله من مانشستر سيتي.

وكان الدولي الإسباني قد غاب عن الفوز الافتتاحي لبرشلونة بسبب خضوعه لجراحة بسيطة في الظهر، لكنه كان في غاية السعادة لنزوله أخيراً إلى الميدان.

وقال لاعب الوسط البالغ من العمر ثلاثين عاماً في تصريحات لـDAZN: «سعيد جداً بخوض أول مباراة لي. سعيد بالفوز. فوزان من مباراتين. من المهم أن أستعيد الإيقاع وأتأقلم مع هذا الفريق الرائع. أول دقائق قليلة وشعور جيد. كان صيفاً طويلاً، أطول من المعتاد. عليّ أن أستعيد نسق الأمور سريعاً. هذا هو المكان الذي أردت أن أكون فيه، وأنا سعيد بما آلت إليه الأمور. والآن حان وقت العمل».

كما توقف الصفقة البارزة لحظةً ليُثني على زميله المراهق لامين يامال لتأثيره الهجومي، مضيفاً: «كان لامين يمرّ بفترة صعبة، لكنه اليوم عاد بقوة وأظهر أفضل مستوياته. نحتاج منه ذلك، تلك الروح في العمل والثبات، لأن الموهبة موجودة والأهداف ستأتي».



