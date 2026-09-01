ليونيل ميسي الكرة الإسبانية.. دي لا فوينتي يشيد بصفقة برشلونة الجديدة!

وفي تصريحات لإذاعة Radio Marca، سارع دي لا فوينتي إلى إبراز مدى محورية دور نجم مانشستر سيتي السابق مع النادي والمنتخب على حدٍّ سواء. وقد بدّد المدرب أي مخاوف بشأن انتقاله إلى بيئة محلية جديدة، مؤكداً أن جودته تتجاوز أي نظام تكتيكي.

وأوضح دي لا فوينتي: "سيكون التأقلم أسهل بالنسبة له، فرودري هو ميسي الكرة الإسبانية، ولذلك سيتأقلم جيداً مع أي فريق وفي أي ظرف. إنه الأفضل في العالم في مركزه".

كما أعرب المدرب عن سعادته برؤية المواهب المحلية المتميزة تعود إلى دوري الدرجة الأولى في إسبانيا، مضيفاً: "ما أحتفي به هو وجود هؤلاء اللاعبين الكبار في اللي[ا، لأن ذلك يجعل الدوري أعظم، ولأنه يجعل أفضل لاعبي العالم، وهم لاعبونا الإسبان، يتنافسون هنا في الأندية الإسبانية. وسأرحّب بأن يتمكن الكثير ممن لا يزالون في الخارج من العودة إلى هنا لإظهار القدرات والموهبة والطبقة الكروية الرفيعة التي يمتلكونها".



