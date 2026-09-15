استفزاز جديد لأتلتيكو مدريد؟ رودري يخرج برسالة إلى برشلونة عن خوليان ألفاريز

لم يُخفِ رودري رغبته في رؤية ألفاريز ينضم إليه في كامب نو. ويعتقد الدولي الإسباني، الذي انتقل مؤخرًا من مانشستر إلى كتالونيا، أن زميله السابق سيكون إضافة استثنائية للبلوجرانا.

ارتبط اسم ألفاريز بقوة بعدة أندية أوروبية كبرى هذا الصيف، بينها برشلونة وريال مدريد. لكن أتلتيكو مدريد كان مترددًا في السماح لنجمه بالانضمام إلى غريمه الإسباني المباشر. وفي الوقت نفسه، ارتبط اسم آرسنال أيضًا بالدولي الأرجنتيني، إلا أن ألفاريز، وفقًا للتقارير، لم تكن لديه رغبة في العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.