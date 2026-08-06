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RodriGetty Images
هيثم محمد

انهيار انتقال رودري إلى ريال مدريد .. وبرشلونة يقتحم الصفقة

انتقالات
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ريال مدريد
برشلونة
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني
الدوري الإنجليزي الممتاز

أين يلعب بطل العالم الموسم القادم؟

فجرت تقارير صباح الخميس مفاجأة كبرى بالحديث عن انهيار مفاوضات انتقال رودري من مانشستر سيتي إلى صفوف ريال مدريد في الساعات الماضية.

ولم تكتف التقارير بذلك، بل كشفت عن دخول قوي من غريم الملكي الأزلي برشلونة في المفاوضات من أجل التعاقد مع قائد المنتخب الإسباني.

  • ماذا حدث؟

    قالت "سبورت" إن المفاوضات بين ريال مدريد ورودري على العقد الشخصي هي السبب في توقف الصفقة، بل وقالت إن احتمالية إتمام انتقال نجم سيتي للملكي شبه منعدمة في الوقت الحالي.

    وأوضح التقرير الذي نقلته الصحيفة الكتالونية بأن ريال مدريد عرض عقدًا ولكن ليس لأربع أعوام على رودري، المدة التي كان يطمح لها متوسط الميدان الفائز لتوه بكأس العالم مع إسبانيا.

    وأشار التقرير إلى رغبة رودري في العودة للعب في إسبانيا الموسم المقبل، ولكن ليس بالشروط الحالية لريال مدريد، وأوضحت بأن فريقه السابق أتلتيكو مدريد ليس في الصورة بسبب التخمة في خط وسطه بالوقت الراهن، مشيرة إلى عدم وجود تحركات من قبل ريال مدريد لتحسين عرضه.

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  • دخول برشلونة

    وكشف مراسل "أتلتيك" ماريو كورتيجانا بأن برشلونة في الساعات الماضية بدأ تحركاته لاستطلاع مدى إمكانية التعاقد مع رودري هذا الصيف.

    وأوضح التقرير أن اللاعب يرحب بفكرة الانتقال إلى برشلونة بسبب أسلوب لعب الفريق مع هانسي فليك، والأجواء الإيجابية في غرف الملابس.

    وأكد تقرير الصحيفة البريطانية من جانبه على استمرار اهتمام ريال مدريد بضم اللاعب، ما يفتح باب الصراع بين قطبي الكلاسيكو بالأيام المقبلة على اللاعب.

    وكانت تقارير كتالونية قد خرجت مع نهاية كأس العالم تشير إلى وجود اهتمام من برشلونة برودري، ولكن المفاوضات مع ريال مدريد كانت هي الطاغية وقتها على الإعلام.



  • موقف سيتي

    ويغيب رودري عن المعسكر الإعدادي لناديه مانشستر سيتي بعد خضوعه لجراحة على مستوى الظهر عقب مشاركته مع إسبانيا في المونديال.

    وكان مدرب مانشستر سيتي الجديد إنزو ماريسكا قد رد على شائعات رحيل رودري ووصفها بالتكهنات في الوقت الحالي، مشيرًا إلى جراحة اللاعب وعطلته عقب المونديال، وأنه سيلتحق بالفريق عقب تعافيه وانتهاء عطلته.

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