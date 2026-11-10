رودري مدرب برشلونة الفعلي والتخلي عن هذا اللاعب جنون!.. "4 دروس مستفادة" من قمة أتلتيكو مدريد

منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه العملاق الكتالوني برشلونة، التعاقد مع متوسط الميدان الإسباني المخضرم رودري هيرنانديز، قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ وهذا اللاعب يركز على أمر في غاية الأهمية، وهو: "تهدئة رتم اللعب وعدم الاندفاع الهجومي في بعض المباريات".

والمثير أن رودري لم يكتفِ بالتصريح عن هذا الأمر، في مناسبة واحدة فقط؛ بل كرره في كل مرة يظهر فيها أمام وسائل الإعلام، قبل المباريات أو بعدها.

وبالفعل.. أيّد الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، وجهة نظر نجمه الإسباني المخضرم؛ حيث قال في إحدى المؤتمرات الصحفية، إن لاعبيه يجب أن يعرفوا كيف يتحكمون في رتم اللعب أحيانًا.

و" هل تعرف ماذا حدث في قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد عزيزي القارئ؟! "؛ الإجابة تتلخص في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الجولة الثانية عشرة بمسابقة الدوري الإسباني 2026-2027، وتحديدًا بعد دخول الجناح الألماني كريم أديمي، "بديلًا" عن الإنجليزي أنتوني جوردون في الدقيقة 86.

وقتها.. يبدو أن أديمي تحصل على تعليمات واضحة من فليك؛ وهي استلام الكرة على الجناح الأيسر، ثم الاحتفاظ بها لأكبر فترة ممكنة، والحصول على رميات تماس أو ركلات ركنية.

وكان نجوم وسط برشلونة يساعدون أديمي في ذلك؛ حيث كانوا يهدئون رتم اللعب كثيرًا، قبل نقل الكرة إلى الجناح الأيسر، في استهلاك ذكي للوقت.

وسابقًا؛ كنا نشاهد برشلونة يخسر نقاطًا مهمة في الدقائق الأخيرة، بسبب أن لاعبيه يسرعون من رتم اللعب، حتى وهم متقدمون في النتيجة.

أي إننا أمام أتلتيكو مدريد، شاهدنا تطبيقًا فعليًا لما طالب به رودري منذ الانضمام إلى برشلونة في صيف عام 2026؛ رغم أنه كان غائبًا عن هذه المواجهة أساسًا، بداعي الإصابة.