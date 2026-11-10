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أحمد فرهود

رودري مدرب برشلونة الفعلي والتخلي عن هذا اللاعب جنون!.. "4 دروس مستفادة" من قمة أتلتيكو مدريد

فقرات ومقالات
برشلونة
رودري
فرينكي دي يونج
مارك بيرنال
هانسي فليك
جواو كانسيلو
أتلتيكو مدريد
الدوري الإسباني

برشلونة يتربع على قمة الدوري الإسباني..

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في عالم الساحرة المستديرة، لا تنتهي المباريات بصافرة الحكام النهائية؛ بل تكون هناك العديد من "الدروس المستفادة"، التي تستمر لعدة أيام وأسابيع أخرى.

مثلًا.. قمة العملاق الكتالوني برشلونة ضد مضيفه نادي أتلتيكو مدريد، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027؛ لم تنتهِ بإطلاق صافرة الحكم النهائية، وحصول كتيبة المدير الفني الألماني هانزي فليك على 3 نقاط غالية للغاية.

نعم.. هناك العديد من الدروس البرشلونية المستفادة؛ التي خرجنا بها بعد القمة الإسبانية الكبيرة ضد أتلتيكو مدريد، مساء يوم الأحد الماضي.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أهم "الدروس المستفادة" من فوز برشلونة (2-1) ضد أتلتيكو مدريد، في مسابقة الدوري الإسباني..

  • RodriGetty Images

    رودري هيرنانديز.. مدرب برشلونة "الفعلي"!

    منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه العملاق الكتالوني برشلونة، التعاقد مع متوسط الميدان الإسباني المخضرم رودري هيرنانديز، قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي؛ وهذا اللاعب يركز على أمر في غاية الأهمية، وهو: "تهدئة رتم اللعب وعدم الاندفاع الهجومي في بعض المباريات".

    والمثير أن رودري لم يكتفِ بالتصريح عن هذا الأمر، في مناسبة واحدة فقط؛ بل كرره في كل مرة يظهر فيها أمام وسائل الإعلام، قبل المباريات أو بعدها.

    وبالفعل.. أيّد الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، وجهة نظر نجمه الإسباني المخضرم؛ حيث قال في إحدى المؤتمرات الصحفية، إن لاعبيه يجب أن يعرفوا كيف يتحكمون في رتم اللعب أحيانًا.

    و"هل تعرف ماذا حدث في قمة برشلونة وأتلتيكو مدريد عزيزي القارئ؟!"؛ الإجابة تتلخص في الدقائق الأخيرة من عمر مباراة الجولة الثانية عشرة بمسابقة الدوري الإسباني 2026-2027، وتحديدًا بعد دخول الجناح الألماني كريم أديمي، "بديلًا" عن الإنجليزي أنتوني جوردون في الدقيقة 86.

    وقتها.. يبدو أن أديمي تحصل على تعليمات واضحة من فليك؛ وهي استلام الكرة على الجناح الأيسر، ثم الاحتفاظ بها لأكبر فترة ممكنة، والحصول على رميات تماس أو ركلات ركنية.

    وكان نجوم وسط برشلونة يساعدون أديمي في ذلك؛ حيث كانوا يهدئون رتم اللعب كثيرًا، قبل نقل الكرة إلى الجناح الأيسر، في استهلاك ذكي للوقت.

    وسابقًا؛ كنا نشاهد برشلونة يخسر نقاطًا مهمة في الدقائق الأخيرة، بسبب أن لاعبيه يسرعون من رتم اللعب، حتى وهم متقدمون في النتيجة.

    أي إننا أمام أتلتيكو مدريد، شاهدنا تطبيقًا فعليًا لما طالب به رودري منذ الانضمام إلى برشلونة في صيف عام 2026؛ رغم أنه كان غائبًا عن هذه المواجهة أساسًا، بداعي الإصابة.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport

    فرينكي دي يونج.. التخلي عن هذا اللاعب "جنون"!

    قبل 7 سنوات، تعاقد العملاق الكتالوني برشلونة مع نجم خط الوسط الهولندي فرينكي دي يونج؛ قادمًا من النادي المحلي الكبير أياكس أمستردام، بشكل رسمي.

    والتطلعات لهذا اللاعب كانت كبيرة للغاية؛ إلا أنه لم يحقق المأمول منه بصفة عامة، ما جعل الجمهور والإعلام الكتالوني يهاجمونه.

    لكن أيضًا؛ نحن نشعر في أحيانٍ كثيرة أن الهجوم على دي يونج مبالغ فيه، ويميل إلى "تصفية الحسابات" أكثر من كونه نقدًا فنيًا.

    بمعنى.. دي يونج، وكما قال تشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق لبرشلونة والحالي لمنتخب هولندا؛ يعلم أي مدرب، بالإضافة إلى زملائه اللاعبين، أهميته التكتيكية الكبيرة، حتى ولو لم يقدر الجمهور والإعلام ذلك.

    وحقًا.. انظروا إلى شكل برشلونة في الشوط الثاني من مواجهة نادي أتلتيكو مدريد، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027؛ وذلك بعد نزول النجم الهولندي "بديلًا"، حيث شاهدنا الآتي:

    * أولًا: تقليل ضغط أتلتيكو مدريد؛ والذي كان يخنق برشلونة في الشوط الأول، بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ.

    * ثانيًا: خروج ممتاز بالكرة؛ سواء عندما لعب كظهير أيمن يدخل إلى العمق، أو في وسط الميدان.

    * ثالثًا: التحكم في رتم اللعب؛ من خلال الاحتفاظ بالكرة والعودة بها إلى الخلف للتهدئة، أو التمريرات الأمامية في الحالات الهجومية السريعة.

    وكل ذلك يؤكد أن برشلونة يمتلك لاعبًا تكتيكيًا من الطراز الفريد، حتى ولو لم يستفد منه كليًا في السنوات الماضية؛ لعديد من العوامل المختلفة، بعضها مرتبط باللاعب وأخرى بالفريق.

    لذا؛ فإن الاستماع لبعض الآراء التي تطالب بالتخلي عن فرينكي دي يونج قد يكون أمرًا خاطئًا للغاية، ما لم يتم تعويضه بلاعب يمتلك المواصفات نفسها.

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/2027Getty Images Sport

    مارك برنال.. مركز "محير" لنجم برشلونة الشاب!

    هل تعلم عزيزي القارئ أن مارك برنال، متوسط ميدان العملاق الكتالوني برشلونة، بدأ مسيرته الكروية كجناح وصانع ألعاب في الفئات السنية؟!.

    هذا كان قبل أن يتم تحويل مركزه إلى وسط الميدان "الارتكاز"؛ والذي على أساسه تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم في صيف 2024، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

    وحتى الآن، نحن لا نعرف "المركز الأنسب" لبرنال مع برشلونة؛ وهو أمر أكدته القمة الكروية الكبيرة ضد نادي أتلتيكو مدريد، في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027.

    وللتأكد من هذا الأمر؛ انظر عزيزي القارئ إلى ما قدمه برنال في الشوطين الأول والثاني من عمر المواجهة ضد أتلتيكو مدريد، على النحو التالي:

    * الشوط الأول: بطء شديد وفشل في الخروج بالكرة؛ عندما لعب في مركز لاعب الوسط المتأخر أو الارتكاز.

    * الشوط الثاني: سرعة أكبر وخروج سليم بالكرة؛ عندما حصل على حرية في الحركة مع التقدم للأمام، عقب دخول الهولندي فرينكي دي يونج كـ"بديل".

    ذلك قد يؤكد ضرورة إعادة النظر في توظيف مارك برنال، في مباريات الفريق البرشلوني؛ حتى لا يتم إهدار موهبته وتعريضه للهجوم، مثلما حدث في الـ45 دقيقة الأولى ضد أتلتيكو مدريد.

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  • Joao Cancelo Barcelona 2026Getty Images

    الظهيران.. أزمة لا تقل خطورة عن قلب الدفاع!

    الجميع يعلم أن أزمة العملاق الكتالوني برشلونة في الخط الخلفي؛ سواء في قلب الدفاع، أو في الظهيرين الأيمن والأيسر.

    وتجاهل برشلونة تدعيم هذين المركزين؛ قبل أن تخرج أخبار في الفترة الأخيرة عن إيمان النادي الكتالوني الآن، بضرورة التعاقد مع قلب دفاع.

    إلا أن قمة أتلتيكو مدريد في الجولة الثانية عشرة من مسابقة الدوري الإسباني 2026-2027؛ أثبتت أن التعاقد مع ظهيرين أيمن وأيسر أمر لا يقل أهمية عن ضم قلب دفاع جديد، للأسباب التالية:

    * أولًا: البرتغالي جواو كانسيلو أكد من جديد أنه لا يمكن الاعتماد عليه كثيرًا في مباريات القمة.

    * ثانيًا: عدم وجود خيارات كثيرة في الظهيرين؛ مع اللجوء إلى سياسة "الترقيع"، بالاستعانة بلاعبين في غير مراكزهم الأصلية.

    * ثالثًا: الظهيران مركزان مهمان للغاية في فريق مثل برشلونة؛ خاصة في عملية الخروج من الضغط، والتحول الهجومي السريع.

    ولك أن تتخيل عزيزي القارئ؛ عندما لعب متوسط الميدان الهولندي فرينكي دي يونج في الظهير الأيمن، مع بداية الشوط الثاني ضد أتلتيكو مدريد؛ شاهدنا تحسنًا كبيرًا للغاية - رغم أنه ليس مركزه الأصلي -، فقط لأنه يعرف كيف يخرج بالكرة تحت الضغط.

    ومن هنا.. لا بد أن يعود برشلونة إلى سابق عهده؛ عندما كان يمتلك أظهرة رائعة، مثل "البرازيلي داني ألفيش، الفرنسي إريك أبيدال، والإسباني جوردي ألبا - في عزه -".

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