رودري : هناك صورة "مُشوّهة" عن يامال.. وتوقعت أن فوزي بالكرة الذهبية كان مستحيلًا !

كما أشاد نجم مانشستر سيتي بشدة بالموهبة الشابة لبرشلونة يامال، الذي احتل المركز الثاني في التصنيف بعد عام من فوز رودري، حيث جاء خلف نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي.

ومع ذلك، هناك توقعات كبيرة من هذا الشاب، ويعتقد رودري أن زميله في المنتخب الإسباني سيفوز بالجائزة في نهاية المطاف، قائلاً:" لقد أثبت قيمته كنجم كبير، لكن المستقبل الذي ينتظره مثير للإعجاب.

"سيفوز يوماً ما بجائزة الكرة الذهبية، إنه لاعب رائع. شخص مذهل. تربطني به علاقة جيدة جداً. الناس لا يعرفونه جيداً. أود أن أشجع الناس على التعرف عليه. إنه إنسان رائع".

ورفض رودري الادعاءات بأن الشاب يواجه تدقيقاً إعلامياً غير عادل، وأضاف: "لا، أعتقد أن اللاعبين المشهورين مثله، الذين يتمتعون بقدر كبير من التميز والقدرات العالية، يحصلون على اهتمام واسع من الجميع، سواء كان ذلك للأفضل أو للأسوأ. عليك أن تتعايش مع الأمر.

"إنه ناضج بشكل لا يصدق. في بعض النواحي، لديه صورة مشوهة إلى حد ما. لكنه فتى رائع. لديه قيم مذهلة بالنسبة لسنه. مركز للغاية، وناضج للغاية. دعونا لا ننسى أنه يبلغ من العمر 18 عامًا، تمامًا كما كنا جميعًا. أنا سعيد لأنه ينمو بسرعة."