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Adhe Makayasa و علي سمير

رودري : هناك صورة "مُشوّهة" عن يامال.. وتوقعت أن فوزي بالكرة الذهبية كان مستحيلًا !

رودري
لامين يامال
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
برشلونة
الدوري الإسباني
إسبانيا
كأس العالم

الجائزة المرموقة لم تكن ضمن أحلام نجم مانشستر سيتي

اعترف لاعب خط وسط مانشستر سيتي رودري بأن الفوز بجائزة الكرة الذهبية لم يكن أبدًا حلمًا شخصيًا له منذ الطفولة، لأنه كان يعتبر هذا الإنجاز مستحيلًا.

وتحدث اللاعب الدولي الإسباني عن فوزه الفردي التاريخي في 2024 على حساب فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، بينما توقع أن يفوز زميله في المنتخب الوطني لامين يامال في نهاية المطاف بأهم جائزة فردية في عالم كرة القدم.

  • نجم سيتي يتحدث عن التتويج التاريخي

    تحدث رودري عن فوزه التاريخي بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 خلال حوار موسع مع DAZN استعرض فيه مسيرته الكروية.

    استمتع لاعب خط وسط مانشستر سيتي البالغ من العمر 29 عامًا بموسم 2023-2024 حافل بالبطولات، حيث فاز بالدوري الإنجليزي الممتاز وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية على مستوى الفرق، وحقق المجد مع إسبانيا في يورو 2024.

    وقد جعله هذا الانتصار الفردي أول لاعب خط وسط يفوز بالكرة الذهبية المرموقة منذ تكريم لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد في عام 2018.

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  • RODRI BALLON D'ORGetty Images

    رودري يقلل من أهمية التركيز على الأداء الفردي

    وأكد لاعب الوسط الأنيق أنه رغم تقديره لهذا التقدير العالمي الكبير، فإن الجوائز الفردية لم تكن أبدًا دافعه الأساسي.

    وبالنظر إلى مسيرته، قال رودري: "لا أسميها حلمًا. لم أصدق أنني سأفوز. لكن الحياة تفاجئك، في الوضع الطبيعي أنا لا أعطيها أهمية أكبر مما تستحق، رغم أنها مهمة.

    "إنه لقب يتم منحه للاعب الأفضل. ما حدث كان نتيجة لعمل جيد. أنا ممتن للأشخاص الذين صوتوا لي وللتقدير الذي حظيت به. كان الأمر مميزاً للغاية بالنسبة لي ولعائلتي".

  • مستقبل مشرق ليامال

    كما أشاد نجم مانشستر سيتي بشدة بالموهبة الشابة لبرشلونة يامال، الذي احتل المركز الثاني في التصنيف بعد عام من فوز رودري، حيث جاء خلف نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي.

    ومع ذلك، هناك توقعات كبيرة من هذا الشاب، ويعتقد رودري أن زميله في المنتخب الإسباني سيفوز بالجائزة في نهاية المطاف، قائلاً:" لقد أثبت قيمته كنجم كبير، لكن المستقبل الذي ينتظره مثير للإعجاب.

    "سيفوز يوماً ما بجائزة الكرة الذهبية، إنه لاعب رائع. شخص مذهل. تربطني به علاقة جيدة جداً. الناس لا يعرفونه جيداً. أود أن أشجع الناس على التعرف عليه. إنه إنسان رائع".

    ورفض رودري الادعاءات بأن الشاب يواجه تدقيقاً إعلامياً غير عادل، وأضاف: "لا، أعتقد أن اللاعبين المشهورين مثله، الذين يتمتعون بقدر كبير من التميز والقدرات العالية، يحصلون على اهتمام واسع من الجميع، سواء كان ذلك للأفضل أو للأسوأ. عليك أن تتعايش مع الأمر.

    "إنه ناضج بشكل لا يصدق. في بعض النواحي، لديه صورة مشوهة إلى حد ما. لكنه فتى رائع. لديه قيم مذهلة بالنسبة لسنه. مركز للغاية، وناضج للغاية. دعونا لا ننسى أنه يبلغ من العمر 18 عامًا، تمامًا كما كنا جميعًا. أنا سعيد لأنه ينمو بسرعة."

  • Lamine Yamal & Rodri - SpainGetty

    المنتخب الإسباني يستعد للظهور في كأس العالم

    سيحاول منتخب إسبانيا، حامل لقب بطولة اليورو بقيادة لويس دي لا فوينتي، الآن ترجمة هيمنته القارية إلى الساحة العالمية في كأس العالم.

    وتستعد إسبانيا، التي تمتلك فريقًا قويًا بقيادة رودري ويامال، لبدء مشوارها في المجموعة الثامنة بمواجهة الرأس الأخضر في ملعب مرسيدس بنز يوم الاثنين 14 يونيو. ومع اقتراب المباريات التالية ضد السعودية وأوروجواي، يتعين على منتخب «لا روخا» أن يبدأ بقوة ليثبت جدارته في البطولة.