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FC Porto v Rangers FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport
Gianluca Minchiotti و علي سمير

ترجمه

بعد اتهام الاتحاد بـ"الخداع" في التفاوض معه.. "مطالب بورتو" تؤجل انتقال نجمه إلى روما

الاتحاد
روما
انتقالات
بورتو
رودريجو مورا
الدوري البرتغالي الممتاز
دوري روشن السعودي

المفاوضات مستمرة بين الطرفين

يواصل كل من روما وبورتو المفاوضات بشأن رودريجو مورا. بعد الاتفاقات الشفوية التي تم التوصل إليها مساء أمس، شهدت الأوضاع تطورات جديدة وفقًا لما أفاد به الصحفي جيانلوكا دي مارزيو.

ويأتي ذلك بعدما خرج النادي البرتغالي بمطالب إضافية، مما أدى فعليًّا إلى استئناف المفاوضات بين الطرفين.

استمرت المناقشات دون توقف طوال اليوم وامتدت حتى مساء أمس، الأربعاء، لكن لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي.

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  • مينديش يتصدر المشهد

    وكيل اللاعبين البرتغالي جورج مينديش يتصدر المشهد حاليًا في المفاوضات، حيث يعمل جنبًا إلى جنب مع الإدارتين في محاولة للتوصل إلى نقطة التقاء وإتمام الصفقة.

    ولا يزال الحوار مستمرًا وتواصل الأطراف العمل للتوصل إلى اتفاق، لكن الأمر سيتطلب إجراء اتصالات جديدة لإتمام الصفقة بشكل نهائي بعد المطالب التي خرج بها بورتو.

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  • Rodrigo Mora FC PortoGetty

    مفاوضات الاتحاد واتهامات بالخداع

    القصة تعود إلى الميركاتو الصيفي الماضي، عندما حاول الاتحاد التعاقد مع مورا البالغ من العمر 18 سنة وقتها، لقيده كلاعب مواليد في قائمة الفريق الأول، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    لكن الصفقة فشلت في النهاية، ليتجه العميد الاتحادي للتعاقد مع ثنائي "مواليد" آخر؛ وهما: "متوسط الميدان المالي محمدو دومبيا، والجناح البرتغالي روجر فيرنانديز".

    وكشف أندريه فيلاش بواش، رئيس بورتو أن مسؤولي عملاق جدة الاتحاد قدّموا عرضًا بـ50 مليون يورو؛ لشراء عقد النجم الشاب رودريجو مورا، في الميركاتو الصيفي الماضي.

    بواش أوضح في تصريحاته خلال قمة البرتغال لكرة القدم، والتي نقلها موقع "maisfutebol" أن بورتو رفض عرض الاتحاد؛ حيث رأى أن المبلغ قليل جدًا، بالمقارنة مع إمكانات اللاعب.

    وأضاف: "بعد رفض الـ50 مليونًا.. مسؤولو الاتحاد وعدوا اللاعب ووكيل أعماله؛ بالعودة بعرضٍ جديد إلى بورتو، يُقدر بـ63 مليون يورو".

    وتابع فيلاش بواش: "لكن مع الأسف.. الاتحاد لم يتحدث معنا مجددًا بخصوص رودريجو مورا؛ ولم يقدّم العرض، الذي وعد اللاعب ووكيل أعماله به".

    ووصف بواش ما فعله الاتحاد، بأنه مُخالفة صريحة لكل أخلاقيات انتقالات اللاعبين؛ قائلًا: "لهم الحق في الانسحاب من المفاوضات؛ لكن ليس من حقهم التلاعب بشخصٍ صغير السن".

    وأشار إلى أن الاتحاد مُعتاد على مثل هذه التصرفات؛ حيث سبق وأن اتفق مع النجم البرازيلي ويندرسون جالينو، نجم فريق بورتو الأول لكرة القدم سابقًا، قبل الانسحاب من الصفقة.

    واختتم فيلاش بواش تصريحاته، بالقول: "الاتحاد يحاول اللعب مع بورتو كثيرًا"؛ في إشارة إلى خداع عملاق جدة للنادي البرتغالي.

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