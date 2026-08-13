بعد اتهام الاتحاد بـ"الخداع" في التفاوض معه.. "مطالب بورتو" تؤجل انتقال نجمه إلى روما

القصة تعود إلى الميركاتو الصيفي الماضي، عندما حاول الاتحاد التعاقد مع مورا البالغ من العمر 18 سنة وقتها، لقيده كلاعب مواليد في قائمة الفريق الأول، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
لكن الصفقة فشلت في النهاية، ليتجه العميد الاتحادي للتعاقد مع ثنائي "مواليد" آخر؛ وهما: "متوسط الميدان المالي محمدو دومبيا، والجناح البرتغالي روجر فيرنانديز".
وكشف أندريه فيلاش بواش، رئيس بورتو أن مسؤولي عملاق جدة الاتحاد قدّموا عرضًا بـ50 مليون يورو؛ لشراء عقد النجم الشاب رودريجو مورا، في الميركاتو الصيفي الماضي.
بواش أوضح في تصريحاته خلال قمة البرتغال لكرة القدم، والتي نقلها موقع "maisfutebol" أن بورتو رفض عرض الاتحاد؛ حيث رأى أن المبلغ قليل جدًا، بالمقارنة مع إمكانات اللاعب.
وأضاف: "بعد رفض الـ50 مليونًا.. مسؤولو الاتحاد وعدوا اللاعب ووكيل أعماله؛ بالعودة بعرضٍ جديد إلى بورتو، يُقدر بـ63 مليون يورو".
وتابع فيلاش بواش: "لكن مع الأسف.. الاتحاد لم يتحدث معنا مجددًا بخصوص رودريجو مورا؛ ولم يقدّم العرض، الذي وعد اللاعب ووكيل أعماله به".
ووصف بواش ما فعله الاتحاد، بأنه مُخالفة صريحة لكل أخلاقيات انتقالات اللاعبين؛ قائلًا: "لهم الحق في الانسحاب من المفاوضات؛ لكن ليس من حقهم التلاعب بشخصٍ صغير السن".
وأشار إلى أن الاتحاد مُعتاد على مثل هذه التصرفات؛ حيث سبق وأن اتفق مع النجم البرازيلي ويندرسون جالينو، نجم فريق بورتو الأول لكرة القدم سابقًا، قبل الانسحاب من الصفقة.
واختتم فيلاش بواش تصريحاته، بالقول: "الاتحاد يحاول اللعب مع بورتو كثيرًا"؛ في إشارة إلى خداع عملاق جدة للنادي البرتغالي.