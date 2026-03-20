روبينيو فاز: لماذا يُقارن المراهق الجديد في روما الذي كلف النادي 25 مليون يورو بفيكتور أوسيمهن

وفقًا لصحيفة «لوكيب»، عرض نادي مرسيليا مضاعفة راتب فاز البالغ 120 ألفيورو ست مرات خلال مفاوضات استمرت لأكثر من شهرين حول عقد جديد، لكنه قرر في النهاية الانسحاب من طاولة المفاوضات في أواخر العام الماضي، لأن النادي كان لا يزال بعيدًا عن تلبية مطالب اللاعب المالية.
وحتى في ذلك الوقت، لم يكن نادي مرسيليا عازماً على بيع فاز في يناير، لكن بمجرد أن وافق نادي روما على تقييمه البالغ 25 مليون يورو، لم يكن هناك من يقف في طريقه في النادي، ولا حتى دي زيربي.
"لقد كان لاعباً أحدث تأثيراً حقيقياً بالنسبة لنا، لكنه أغلق الباب بعد ذلك"، أوضح دي زيربي في مقابلة مع Viva El Futbol. "بدأ يتدرب بشكل متوسط. كنت سأشركه في التشكيلة الأساسية على أي حال، لو كان يستحق ذلك.
"نحن سعداء من أجله، ونتمنى له التوفيق، فهو ينحدر من ضواحي باريس، ويستحق أن يحظى بمسيرة مهنية جيدة".
لسوء الحظ، لم تبدأ مسيرة فاز في إيطاليا بأفضل شكل، حيث لم يشارك سوى في 170 دقيقة فقط عبر ثماني مشاركات كبديل حتى الآن. وقد فاجأ قلة وقت لعبه بعض المحللين والمشجعين، بالنظر إلى حجم المبلغ المدفوع، لكن غاسبيريني يدعو إلى التحلي بالصبر.
"قام النادي باستثمار مهم جدًا فيه، وهذا الاستثمار يثقل كاهله قليلاً، لأنه يغير حتمًا النظرة إليه، رغم أنه شاب جدًا"، أوضح المدرب السابق لأتالانتا. "أحاول أن أفهم بسرعة مدى فائدته لروما في المستقبل القريب، لأنه سيكون بالتأكيد مفيدًا في المستقبل.
"نحتاج إلى تقييم أدائه بعناية من خلال مقتطفات من المباريات وجلسات التدريب، مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس من السهل الوصول إلى دوري صعب مثل الدوري الإيطالي في منتصف الموسم".