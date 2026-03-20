Goal.com
مباشر
Robinio Vaz NXGN GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

ترجمه

روبينيو فاز: لماذا يُقارن المراهق الجديد في روما الذي كلف النادي 25 مليون يورو بفيكتور أوسيمهن

اعتُبر ضم روبينيو فاز من مرسيليا إلى روما في 14 يناير صفقة رائعة للفريق الذي يلعب في الدوري الإيطالي. كان الفرنسي لا يزال في الثامنة عشرة من عمره وقت انتقاله بقيمة 25 مليون يورو (21.5 مليون جنيه إسترليني/29 مليون دولار) من ملعب "ستاد فيلودروم" إلى "ستاديو أوليمبيكو"، وكان لامين يامال هو اللاعب الوحيد الأصغر من فاز الذي سجل أربعة أهداف على الأقل في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا حتى ذلك الوقت من الموسم.

ومع ذلك، بعد مرور أكثر من شهرين، لا يزال فاز ينتظر أول مشاركة أساسية له مع روما - ناهيك عن تسجيل أول أهدافه. وبالتالي، بدأت التساؤلات تتزايد حول سبب قلة وقت اللعب الذي يحصل عليه هذا اللاعب الذي تم التعاقد معه بمبلغ باهظ تحت قيادة جيان بييرو غاسبيريني.

فهل ارتكب روما خطأً فادحاً بالتعاقد مع مراهق موهوب لكنه متقلب المزاج؟ أم أن لديهم في صفوفهم النسخة القادمة من فيكتور أوسيمهن؟ يسلط GOAL الضوء على أحد أكثر اللاعبين الشباب إثارة للاهتمام في أوروبا اليوم...

  • حيث بدأ كل شيء

    وُلد فاز ونشأ في مانت-لا-جولي، وهي ضاحية تقع على بعد حوالي 40 كيلومترًا غرب باريس، والتي أنجبت أيضًا جناح أرسنال السابق نيكولاس بيبي. ومثل العديد من الأطفال في نفس عمره ومن نفس المنطقة، صقلت الشوارع مهاراته وشخصيته.

    "لعبت مباريات حضرها الكثير من الناس"، كشف بعد انضمامه إلى روما. "كانت مباريات بين الأحياء، وشعرت بضغط كبير".

    ونتيجة لذلك، وجد فاز أنه من السهل جدًا التعامل مع صعوبات كرة القدم للناشئين، وبعد أن أبهر الجميع مع الفرق المحلية في مانت-لا-جولي، تم التعاقد معه من قبل سوشو في عام 2022. في تلك المرحلة، كان إمكاناته واضحة، وكان يلعب مع فريق الاحتياطيين في الدرجة الخامسة من كرة القدم الفرنسية بينما كان لا يزال في السادسة عشرة من عمره.

    ومع ذلك، لم يقضِ فاز سوى موسم واحد في صفوف فريق سوشو ب، حيث لم يكن راغبًا في تمديد عقده الذي كان ينتهي في عام 2025، وكان النادي الذي يتخذ من مونتيبيليارد مقرًا له، والذي يعاني من ضائقة مالية، أكثر اهتمامًا بالاستفادة ماليًا من لاعبيه الواعدين على أي حال.

    ونتيجة لذلك، سعى نادي مرسيليا للتعاقد ليس فقط مع فاز، بل مع زميله المهاجم ألكسندر إيسانغا، ووصل كلاهما إلى ملعب فيلودروم في أغسطس 2024 مقابل حوالي 400 ألف يورو.

    • إعلان

  • الفرصة الكبيرة

    انضم فاز مباشرة إلى فريق احتياطي مرسيليا، ورغم أنه كان يعتبر نفسه جناحًا، إلا أن المدرب جان-بيير بابان لم يكن ينوي إشراكه في الجناح.

    وقال المهاجم الفرنسي الأسطوري السابق للصحفيين:"لديّ بالفعل لاعبو الجناح. كنت أفتقد هذا النوع من اللاعبين القادرين على الانطلاق خلف الدفاع لأنني أحب ذلك. إنه يقوم بذلك بشكل جيد للغاية، ويخلق ثغرات وسريع جدًا. أعتقد أن هذا المركز قد يناسبه جيدًا في المستقبل".

    كان بابان محقاً تماماً. تألق فاز في مركز أكثر وسطاً، وسرعان ما لفتت أدائه مع فريق ب مرسيليا انتباه مدرب الفريق الأول روبرتو دي زيربي، الذي منحه فرصة الظهور لأول مرة في الدوري الفرنسي في مباراة ضد ستراسبورغ في 19 يناير 2025. بعد دخوله من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، لم يحتج اللاعب الذي كان يبلغ من العمر 17 عاماً آنذاك سوى ما يزيد قليلاً عن 20 دقيقة ليؤكد وجوده، حيث حصل على ركلة جزاء سجل منها ماسون غرينوود هدف التعادل 1-1 لمارسيليا.

    قال دي زيربي في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: "أشرك من يستحقون ذلك، وقد منحنا طاقة إضافية". "عليه أن يواصل العمل. ولد في عام 2007، لذا علينا أن نديره بعناية، لكنني لا أخشى إشراك اللاعبين الشباب".

    سجل فاز أول أهدافه مع مرسيليا في المباراة الأولى للفريق على أرضه في الموسم الحالي، والتي انتهت بفوز ساحق 5-2 على باريس إف سي، بينما سجل أول مشاركة له كأساسي بتسجيله تمريرة حاسمة لإيغور بايكساو في الفوز 3-0 على ميتز في 4 أكتوبر. وفي المباراة التالية لمارسيليا، ضد لو هافر، سجل فاز هدفاً وصنع آخر قبل أن يصبح أصغر لاعب يسجل ثنائية للنادي منذ 78 عاماً بهدفيه في التعادل 2-2 مع أنجيه في 29 أكتوبر.

    قالدي زيربي بحماس: "إنه يلعب لأنه جيد - كان كذلك بالفعل العام الماضي. نحن نساعده فقط على اتخاذ الخطوة التالية. إنه ليس هنا لكي نبيعه إلى إنجلترا في الصيف!" لماذا، إذن، باعوه إلى إيطاليا في الشتاء؟

  • كيف الحال؟

    وفقًا لصحيفة «لوكيب»، عرض نادي مرسيليا مضاعفة راتب فاز البالغ 120 ألفيورو ست مرات خلال مفاوضات استمرت لأكثر من شهرين حول عقد جديد، لكنه قرر في النهاية الانسحاب من طاولة المفاوضات في أواخر العام الماضي، لأن النادي كان لا يزال بعيدًا عن تلبية مطالب اللاعب المالية.

    وحتى في ذلك الوقت، لم يكن نادي مرسيليا عازماً على بيع فاز في يناير، لكن بمجرد أن وافق نادي روما على تقييمه البالغ 25 مليون يورو، لم يكن هناك من يقف في طريقه في النادي، ولا حتى دي زيربي.

    "لقد كان لاعباً أحدث تأثيراً حقيقياً بالنسبة لنا، لكنه أغلق الباب بعد ذلك"، أوضح دي زيربي في مقابلة مع Viva El Futbol. "بدأ يتدرب بشكل متوسط. كنت سأشركه في التشكيلة الأساسية على أي حال، لو كان يستحق ذلك.

    "نحن سعداء من أجله، ونتمنى له التوفيق، فهو ينحدر من ضواحي باريس، ويستحق أن يحظى بمسيرة مهنية جيدة".

    لسوء الحظ، لم تبدأ مسيرة فاز في إيطاليا بأفضل شكل، حيث لم يشارك سوى في 170 دقيقة فقط عبر ثماني مشاركات كبديل حتى الآن. وقد فاجأ قلة وقت لعبه بعض المحللين والمشجعين، بالنظر إلى حجم المبلغ المدفوع، لكن غاسبيريني يدعو إلى التحلي بالصبر.  

    "قام النادي باستثمار مهم جدًا فيه، وهذا الاستثمار يثقل كاهله قليلاً، لأنه يغير حتمًا النظرة إليه، رغم أنه شاب جدًا"، أوضح المدرب السابق لأتالانتا. "أحاول أن أفهم بسرعة مدى فائدته لروما في المستقبل القريب، لأنه سيكون بالتأكيد مفيدًا في المستقبل.

    "نحتاج إلى تقييم أدائه بعناية من خلال مقتطفات من المباريات وجلسات التدريب، مع الأخذ في الاعتبار أنه ليس من السهل الوصول إلى دوري صعب مثل الدوري الإيطالي في منتصف الموسم".

    أهم نقاط القوة

    قبل أن تتدهور الأوضاع في ملعب «ستاد فيلودروم»، صرح أحد كبار المسؤولين في نادي مرسيليا لصحيفة«لا بروفانس» العام الماضي بأن فاز هو أفضل لاعب في فئته العمرية في أوروبا: «إذا ما أمعنت النظر في الدوريات الخمسة الكبرى، فلن تجد لاعباً آخر من مواليد عام 2007 يضاهيه. إنه سريع وقوي ولا يعرف الخوف — كما أنه يتطور من الناحية الفنية أسبوعاً بعد أسبوع».

    سرعته استثنائية بلا شك، حيث وصفه خوسيه ألكوسر، الذي عمل مع فاز في منتخبي فرنسا تحت 16 عاماً وتحت 17 عاماً، بأنه "سيارة سباق تتمتع بانطلاقة سريعة ومثيرة للإعجاب". ومع ذلك، يتمتع فاز أيضاً بقوة في الكرات الهوائية - كما هو متوقع من مهاجم يبلغ طوله 185 سم - وهو لاعب هادئ للغاية في إنهاء الهجمات. 

    هناك مجال للتحسين

    سيقرّ جميع مدربي فاز السابقين تقريبًا بأنه لا يزال أمامه أمور يحتاج إلى العمل عليها من الناحية الفنية، لكن المخاوف الحقيقية الوحيدة بشأن قدرة هذا المراهق على الوصول إلى القمة تتعلق بعقليته.

    حتى قبل أن يشعر دي زيربي بخيبة أمل بسبب انخفاض تركيزه بشكل كبير أثناء مفاوضات العقد في مرسيليا، كانت هناك تقارير عن سوء السلوك ومشاكل انضباطية خلال فترة وجوده في سوشو.

    وقد اتُهم مراراً وتكراراً بالكسل، في حين وصفه ألكوسر سابقاً بأنه "مشتت".

    وقال مدرب فريق الناشئين لصحيفة "لا بروفانس": "ما أعنيه بذلك هو أنه أقل انتباهاً قليلاً لهيكل المباراة، معتقداً أنه بما أنه قام بتمريرتين جيدتين، فإنه لا يحتاج بالضرورة إلى بذل المزيد من الجهد". "لكنه قد يكون مشتتاً قليلاً خارج الملعب بكل ما يتعلق بصورة لاعبي كرة القدم، مثل قصات شعرهم، على سبيل المثال".

    وقد أثار فاز الدهشة في فرنسا عندما احتفل بتجديد عقده مع مرسيليا بتسجيل مقطع فيديو يظهر فيه أصدقاؤه والألعاب النارية والقنابل الدخانية. 

    اللاعب التالي... فيكتور أوسيمهن؟

    يقول دي زيربي إن فاز يذكره بأوسيمهن عندما برز النيجيري كنجم واعد خلال موسمه الوحيد في الدوري الفرنسي مع ليل - ويمكن للمرء بالتأكيد أن يفهم وجهة نظر المدرب الإيطالي. من الواضح أن اللاعب الباريسي بحاجة إلى تحسين مهاراته في الرأس وزيادة قوته البدنية قليلاً - لكن المقومات الأساسية موجودة بالفعل. فهو يتمتع بالسرعة والقوة والثقة اللازمة لإزعاج أفضل المدافعين. 

    "إنه لاعب يعتمد كلياً على غريزته"، كما يقول دي زيربي. "إنه سريع وقوي. عليه فقط أن يصقل أسلوبه قليلاً".

    القلق الوحيد، بالطبع، هو أنه قد يكون لديه قواسم مشتركة مع أوسيمهن الغامض أكثر من مجرد قدراته الكروية...

    ماذا بعد؟

    عندما انضم فاز إلى روما لأول مرة، قال إنه يتطلع للعب تحت قيادة غاسبيريني، الذي وصفه بأنه يتمتع بـ«جينات هجومية» - وهو وصف دقيق للغاية. ففرق المدرب الإيطالي تمارس كرة قدم ديناميكية وهجومية. ونتيجة لذلك، غالبًا ما يبرز المهاجمون تحت إشراف غاسبيريني.

    ومع ذلك، فإن المدرب البالغ من العمر 68 عاماً هو أيضاً أحد أكثر المدربين تطلباً في عالم كرة القدم اليوم، ويمكن أن يكون شديد الانتقاد تجاه لاعبيه، حتى في الأماكن العامة. ما عليك سوى أن تسأل أديمولا لوكمان أو إيفان فيرغسون!

    في هذا السياق، يعد عدم إبداء المدرب السابق لأتالانتا أي تعليقات سلبية عن فاز أمرًا إيجابيًا. ومع ذلك، أوضح جاسبيريني أنه لا يعتقد أن اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا جاهز للعب بانتظام مع روما - خاصة مع وجود لاعب آخر تم التعاقد معه في يناير، وهو دونييل مالين، الذي يقوم بعمل رائع في قيادة الهجوم منذ وصوله من أستون فيلا.

    من المحتمل، إذن، ألا نرى أفضل ما لدى فاز بقميص روما حتى الموسم المقبل، بعد أن يتاح له المزيد من الوقت للتأقلم مع فلسفة جاسبيريني الكروية - لأن الأمر لا يتعلق حقًا بالقدرة. بل يتعلق بموقفه.

    نعلم أن فاز يمتلك الموهبة اللازمة للتألق في الدوري الإيطالي، بعد أن أضاء بالفعل الدوري الفرنسي. لكنه يحتاج الآن إلى إثبات قدرته على تحمل ضغوط اللعب مع فريق كبير، تماماً كما تعامل مع مسؤولية تمثيل حيه في تلك المواجهات الشهيرة بين المدن التي كانت تبعث على الرعب في شبابه.

الدوري الإيطالي
روما crest
روما
روما
ليتشي crest
ليتشي
ليتشي