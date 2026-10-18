تلقى التعليمات من زميل والده .. ظهور أول صعب لروبينيو جونيور في الدوري الإيطالي

لم تكن ليلة سعيدة بالنسبة إلى جنوى بقيادة دانييلي دي روسي، الذي عاد للمرة الثانية إلى ملعب الأولمبيكو بصفته خصمًا لمواجهة روما "فريقه".

مشاعر كثيرة عاشها مدرب جنوى الذي حظي كذلك بتحية من الكورفا سود في الملعب، لكن إلى جانبه هناك لاعب لن ينسى هذه المباراة أبدًا: إنه مهاجم جنوى روبينيو جونيور، البرازيلي مواليد 2007 الذي خاض أول ظهور له في الدوري الإيطالي بعد دخوله في الدقائق الأخيرة من المباراة.

نعم، إنه ابن روبينيو ذاك؛ لاعب ميلان وريال مدريد السابق. من روبينيو إلى آخر، إذ أشركه دي روسي في الدقيقة 83 بدلًا من ميسياس والنتيجة كانت بالفعل 2-0 لمصلحة روما.







