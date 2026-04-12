أُقيل فرانك في فبراير، بعد شهرين من إدراك العالم أن المهمة كانت، للأسف، أكبر من قدراته، وتمت الاستعاضة عنه بإيغور تيودور، الذي لم يسبق له العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل، لكنه كان يمتلك سجلاً في إنقاذ المواسم بوصفه «رجل إطفاء». لم يتمكن من الفوز في أي من مبارياته الخمس في الدوري الإنجليزي الممتاز التي قادها، وغادر بالتراضي.

وهكذا يقع العبء الآن على روبرتو دي زيربي لإنقاذ توتنهام من سيناريو الهبوط الكارثي، بعدما تراجع فريق شمال لندن إلى المراكز الثلاثة الأخيرة بسبب فوز وست هام على وولفرهامبتون مساء الجمعة.

أثار تعيين الإيطالي موجاتٍ في قاعدة جماهيرية متصدعة أصلاً، ومن المرجح أن تظهر لاحقاً نقاط خلاف إضافية في هذا الشأن. وباختياره قبول هذه الوظيفة، دخل دي زيربي واحدة من أغرب المواقف في كرة القدم — ومع ذلك قد يتمكن من إبقاء توتنهام في دوري الأضواء.