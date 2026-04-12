من بين لاعبي وسط توتنهام المتأخرين في العمق، لديهم ثلاثة خيارات على وجه الخصوص مهيأة للحاضر والمستقبل.
آرتشي غراي، اللاعب متعدد المهام، هو أحد القلائل المرشحين لجائزة لاعب العام الداخلية في النادي — إن لم تذهب للجماهير على طريقة كوينز بارك رينجرز 2012-13 الحقيقية. وفي الوقت الذي تراجعت فيه كاريزما هذه التشكيلة من توتنهام وشخصيتها، بدا أن غراي ازداد جرأة بفعل اقترابهم من الهاوية، مقدماً أفضل عروضه حين تشتد الأوقات صعوبة.
وجد تيودور أن غراي عمل جيداً في محور ثنائي في الوسط إلى جانب بابي ماتار سار، الذي، مع 137 مباراة بقميص سبيرز، يُعد من الأكبر سناً نسبياً داخل المجموعة، رغم أنه لن يتم 24 عاماً إلا في الموسم المقبل. وخلال مواسمه الثلاثة الكاملة في الفريق الأول، بدا توتنهام دائماً أكثر تماسكاً وفاعلية بوجود سار في التشكيلة الأساسية مقارنة بغيابه عنها، بفضل عدوانيته على جانبي اللعب وقدرته على حمل الكرة والتقدم بها إلى الثلث الأخير.
عودة لوكاس بيرغفال من الإصابة تُعد دفعة في وقتها. ومثل سار، يملك الشاب السويدي القدرة على تجاوز عدة لاعبين بالمراوغة، لكن ذلك فُسِّر خطأً تحت قيادة فرانك على أنه من خصائص لاعب هجومي. ومن المؤكد أن دي زيربي سيستغل بيرغفال في مركز أعمق.
وفي مؤتمره الصحافي الأول يوم الجمعة، أشار دي زيربي أيضاً إلى إعجابه بصفقة يناير كونور غالاغر، الذي لم يحقق بعد أي فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى سبيرز. وكشف الإيطالي: «أريد أن أرى مجدداً غالاغر نفسه الذي أحببته في فترة تشيلسي».
ولا ينبغي لدي زيربي أن يلجأ حقاً إلى إيف بيسوما، الذي يُتوقع أن ينتهي عقده، وإلى جواو بالينيا المعار، إلا في حال وقوع طارئ أكبر. فهما ليسا أفضل من الخيارات الأخرى المذكورة، كما أنهما ليسا لاعبين لمستقبل النادي على المدى الطويل.