Roberto De Zerbi Spurs Mission Impossible GFXGOAL

روبيرتو دي زيربي، مرحبًا بك في مهمتك المستحيلة! كيف يمكن لتوتنهام الإفلات من الهبوط رغم موسم من الجحيم

توتنهام هوتسبير
روبرتو دي زيربي
الدوري الإنجليزي الممتاز

إذا اضطررت لتعيين ثلاثة مدراء فنيين دائمين مختلفين في الموسم نفسه، فربما تكون تلك إشارة إلى أن الأمور لم تسر وفق الخطة. وفي حالة توتنهام هوتسبير، بطل الدوري الأوروبي لعام 2025، بالكاد كان يمكن أن تسير هذه الحملة على نحو أسوأ. فطموح النادي لأن يصبح أكثر حنكة ودهاءً تحت قيادة توماس فرانك جعل فريقًا جرى تجميعه على نحو سيئ يتعرّض للسلب والخداع في كل منعطف.

أُقيل فرانك في فبراير، بعد شهرين من إدراك العالم أن المهمة كانت، للأسف، أكبر من قدراته، وتمت الاستعاضة عنه بإيغور تيودور، الذي لم يسبق له العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز من قبل، لكنه كان يمتلك سجلاً في إنقاذ المواسم بوصفه «رجل إطفاء». لم يتمكن من الفوز في أي من مبارياته الخمس في الدوري الإنجليزي الممتاز التي قادها، وغادر بالتراضي.

وهكذا يقع العبء الآن على روبرتو دي زيربي لإنقاذ توتنهام من سيناريو الهبوط الكارثي، بعدما تراجع فريق شمال لندن إلى المراكز الثلاثة الأخيرة بسبب فوز وست هام على وولفرهامبتون مساء الجمعة.

أثار تعيين الإيطالي موجاتٍ في قاعدة جماهيرية متصدعة أصلاً، ومن المرجح أن تظهر لاحقاً نقاط خلاف إضافية في هذا الشأن. وباختياره قبول هذه الوظيفة، دخل دي زيربي واحدة من أغرب المواقف في كرة القدم — ومع ذلك قد يتمكن من إبقاء توتنهام في دوري الأضواء.

    العقلية فوق الفلسفة

    في أول مقابلة له مع قنوات النادي، طُلب من دي زيربي أن يشرح «فلسفته». وبما أن فرقه السابقة كلها كانت تقدم كرة قدم جذابة، وأن توتنهام يُنظر إليه عمومًا كفريق يرتبط بأسلوب ممتع وإن كان ساذجًا أحيانًا، كان هذا سؤالًا طبيعيًا، لكنه سؤال تهرّب منه الإيطالي.

    وقال: «أعتقد أنه ليس الوقت المناسب للحديث عن فلسفتي في كرة القدم. أنا هنا الآن، في نهاية الموسم، لأن علينا أن نفوز بالمباريات. وفي كرة القدم، أسلوب اللعب والتموضع التكتيكي مهمّان. [لكن] الأمر يتعلق بالذهنية، وأود أن أساعد اللاعبين على بلوغ أفضل ذهنية يمكن أن نظهرها».

    ويبدو أن دي زيربي يدرك أن ليس كل جزء من أداء توتنهام في هذه المباريات السبع الأخيرة سيكون مثاليًا؛ بل إن الوقت الآن لإعادتهم إلى أفضل حالاتهم من الناحية الذهنية، وهو ما أسهب في الحديث عنه في مقابلة مع NBC Sports.

    وقال: «أعتبر لاعبي توتنهام لاعبين جيدين جدًا، عادةً. الوضع صعب جدًا علينا»، وأضاف: «في هذه اللحظة، الجانب الذهني حاسم. لم يتبقَّ سوى سبع مباريات ولا نملك وقتًا كافيًا. لا أريد أن أعطي تعليمات كثيرة. هذا الفريق غيّر ثلاثة مدربين هذا الموسم، وأعتقد أنهم بحاجة إلى بناء ذهنية جديدة.

    «لدينا الجودة للخروج من هذه اللحظة، لكن بالتأكيد الجانب الذهني هو الأهم».

    • إعلان
  Tottenham Hotspur v Sunderland - Premier League

    آخر تطورات أزمة الإصابات

    عندما دخل تيودور إلى توتنهام في فبراير، علّق بأنه لم يسبق له أن واجه وضعًا مثل الذي ورثه للتو. ومن المرجح أن دي زيربي شعر بالأمر نفسه في يومه الأول، وبشكل أسوأ حتى بعد تأكيد هذا الأسبوع أن محمد قدوس، الذي حاول التعاقد معه في برايتون، قد يغيب عمّا تبقى من الموسم بعدما تعرّض لانتكاسة.

    وقال دي زيربي بصوت جهوري: "بدأتُ من دون حظ كبير! كان قدوس في ذهني لاعبًا محوريًا، خصوصًا لهذا المركز. لكن علينا أن ننظر إلى الأمام. أعتقد أن لدينا الكثير من المهاجمين الجيدين جدًا".

    عاد رودريغو بينتانكور إلى التدريبات الجماعية لكنه ليس جاهزًا تمامًا بعد لخوض دقائق في الدوري الإنجليزي الممتاز مجددًا، فيما يواصل جيمس ماديسون تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي بعدما قال تيودور إن صانع الألعاب قد يعود قبل نهاية الموسم.

    ولا يزال قائد السويد ديان كولوسيفسكي خارج الملاعب بسبب مشكلة غامضة في الركبة، ومن غير المرجح أن يشارك ويلسون أودوبيرت مجددًا في عام 2026 بسبب إصابته هو الآخر في الرباط الصليبي الأمامي، وقد يكون المخضرم بن ديفيز قد خاض بالفعل مباراته الأخيرة مع النادي.

    ومع ذلك، أطلق دي زيربي نداءً تحفيزيًا يوم الجمعة: "لدينا ما يكفي للقتال، وللعب، ولحصد النقاط".

  Eintracht Frankfurt v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8

    رفع المعنويات

    لم تكن منشأة التدريب «هوتسبير واي» على أطراف شمال لندن مكاناً سعيداً على نحوٍ خاص خلال العامين الماضيين. وحتى خلال مسيرة سبيرز نحو مجد الدوري الأوروبي تحت قيادة أنجي بوستيكوغلو الموسم الماضي، خيّم على الأجواء فتور بسبب حملتهم البائسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، التي شهدت تراجعهم إلى المركز السابع عشر.

    ومن اللافت، إذن، أن صحيفة إندبندنت أفادت بالفعل بأن كثيراً من لاعبي توتنهام «يحبون» الحصص التدريبية التي أشرف دي زيربي عليها لهم حتى الآن. ويُقال إن هناك فهماً لأسباب انبهار أمثال بيب غوارديولا كثيراً بقدراته التدريبية.

    وهذا تحديداً هو نوع التأثير الذي كان سبيرز يأملون تحقيقه خلف الكواليس. وهم بحاجة الآن إلى أن يترجم هذا الشعور إلى نتائج على أرض الملعب. لكن وبالنظر إلى أن الأداء سار وفق منحى مدى سعادة الفريق، فهذه بلا شك إشارة مبشّرة.

  Burnley v Tottenham Hotspur - Premier League

    ابنِ عضلات بطن قوية

    كانت هناك مدرسة فكرية ترى أن كل ما كان توتنهام يحتاجه ليصبح أكثر صلابة في الخلف هو أن يظل قلبي الدفاع الأساسيين كريستيان روميرو وميكي فان دي فين في كامل لياقتهما. حسنًا، كان الاثنان متاحين لمعظم مباريات السبيرز هذا الموسم، ومع ذلك ازداد التسرب في الدفاع سوءًا.

    جزء من المشكلة، ولا سيما تحت قيادة فرانك، هو أن هذه الشراكة دُفعت إلى أقصى حدودها. هذان لاعبان معتادان على اللعب بخط دفاع متقدم ومع الاستحواذ، بدلًا من التمركز في كتلة دفاعية عميقة والاكتفاء بالدفاع داخل منطقة الجزاء.

    تتجلى ثقافة الخوف من الكرة بأفضل صورة في الأرقام الخام. ذا أثلتيك حسبت أن السبيرز تنازلوا عن أعلى عدد من التسديدات في الدوري الإنجليزي الممتاز نتيجة الأخطاء، بواقع 39 تسديدة، ومع ذلك لم يكن روميرو ولا فان دي فين ضمن العديد، العديد من المذنبين الرئيسيين في الوصول إلى هذا الرقم.

    أسلوب دي زيربي المعاكس لأسلوب فرانك سيؤدي أيضًا إلى أخطاء، لكن طالما أن السبيرز لديهم فكرة واضحة عن كيفية رغبتهم في لعب كرة القدم، فإنهم ينبغي أن يكونوا فريقًا أكثر تماسكًا بسبب ذلك على طرفي الملعب.

    ومع غياب غولييلمو فيكاريو لفترة قصيرة بعد جراحة الفتق، من المنتظر أن يحظى الحارس البديل أنتونين كينسكي بسلسلة من المشاركات مجددًا في التشكيلة الأساسية، وهو في طريقه لخوض أولى ظهوراته منذ ظهوره الكارثي لمدة 17 دقيقة أمام أتلتيكو مدريد.

    نظريًا، التشيكي أكثر راحة بالكرة عند قدميه من فيكاريو، وينبغي أن يكون أنسب لأسلوب دي زيربي في كرة القدم ما دام يلعب على أرضية مُروّاة جيدًا، لكن من المحوري أن يكون دي زيربي قادرًا على إعادة بناء ثقته على وجه الخصوص.

  Paris Saint-Germain v Tottenham Hotspur - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5

    المنافسة في خط الوسط

    من بين لاعبي وسط توتنهام المتأخرين في العمق، لديهم ثلاثة خيارات على وجه الخصوص مهيأة للحاضر والمستقبل.

    آرتشي غراي، اللاعب متعدد المهام، هو أحد القلائل المرشحين لجائزة لاعب العام الداخلية في النادي — إن لم تذهب للجماهير على طريقة كوينز بارك رينجرز 2012-13 الحقيقية. وفي الوقت الذي تراجعت فيه كاريزما هذه التشكيلة من توتنهام وشخصيتها، بدا أن غراي ازداد جرأة بفعل اقترابهم من الهاوية، مقدماً أفضل عروضه حين تشتد الأوقات صعوبة.

    وجد تيودور أن غراي عمل جيداً في محور ثنائي في الوسط إلى جانب بابي ماتار سار، الذي، مع 137 مباراة بقميص سبيرز، يُعد من الأكبر سناً نسبياً داخل المجموعة، رغم أنه لن يتم 24 عاماً إلا في الموسم المقبل. وخلال مواسمه الثلاثة الكاملة في الفريق الأول، بدا توتنهام دائماً أكثر تماسكاً وفاعلية بوجود سار في التشكيلة الأساسية مقارنة بغيابه عنها، بفضل عدوانيته على جانبي اللعب وقدرته على حمل الكرة والتقدم بها إلى الثلث الأخير.

    عودة لوكاس بيرغفال من الإصابة تُعد دفعة في وقتها. ومثل سار، يملك الشاب السويدي القدرة على تجاوز عدة لاعبين بالمراوغة، لكن ذلك فُسِّر خطأً تحت قيادة فرانك على أنه من خصائص لاعب هجومي. ومن المؤكد أن دي زيربي سيستغل بيرغفال في مركز أعمق.

    وفي مؤتمره الصحافي الأول يوم الجمعة، أشار دي زيربي أيضاً إلى إعجابه بصفقة يناير كونور غالاغر، الذي لم يحقق بعد أي فوز في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انضمامه إلى سبيرز. وكشف الإيطالي: «أريد أن أرى مجدداً غالاغر نفسه الذي أحببته في فترة تشيلسي».

    ولا ينبغي لدي زيربي أن يلجأ حقاً إلى إيف بيسوما، الذي يُتوقع أن ينتهي عقده، وإلى جواو بالينيا المعار، إلا في حال وقوع طارئ أكبر. فهما ليسا أفضل من الخيارات الأخرى المذكورة، كما أنهما ليسا لاعبين لمستقبل النادي على المدى الطويل.

  Newcastle United v Tottenham Hotspur - Premier League

    الهجوم هو الدفاع

    إن التعاقد مع دي زيربي بدلًا من مدير فني آخر قصير الأمد يوحي بأن شخصًا ما في النادي أدرك أخيرًا أن مشكلات الفريق تتعلق بالهجوم بقدر ما تتعلق بالدفاع. نادرًا ما بدا توتنهام تحت قيادة فرانك خطيرًا، بينما لم يُظهر توتنهام بقيادة تيودور سوى بوادر حياة في فوزه 3-2 على أتلتيكو مدريد وتعادله 1-1 في أنفيلد أمام ليفربول.

    لكن التخلص من قيود شعار «الدفاع أولًا» سيكون مفتاح إطلاق الإمكانات الحقيقية لهذا الفريق. لقد أُبعد تشافي سيمونز بشكل محيّر من قِبل تيودور بعدما بدأ أخيرًا يُظهر بعض بوادر الوعد، في حين حسم ماثيس تيل مكانه أساسيًا أخيرًا. وقد سمّى دي زيربي كلا اللاعبين ضمن من كان حريصًا على العمل معهما عن كثب، وكان الأخير هدفًا سابقًا له في مارسيليا.

    وأمامهما، يُعد دومينيك سولانكي وريشارليسون مهاجمين مُجرّبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكلاهما قادر على الدخول في فترات تهديفية متتالية خلال مدة قصيرة. وغياب كودوس يعني أن راندال كولو مواني يُرجّح أن يُستخدم على الجناح الأيمن، رغم أن تيودور وجد قدرًا من الجدوى في توظيف الظهير الأيمن بيدرو بورو هناك بفضل عرضياته الممتازة ومداه الكبير في التمرير.

    لقد أدرك توتنهام أخيرًا أنهم سيضطرون إلى القتال والكدّ للخروج من أزمتهم بوصفهم أبطال قصتهم، بدلًا من ترك المباريات تنفلت منهم كمجرد متفرجين. يحتاج دي زيربي إلى ضبط عواطفه وتجنب نوبة غضب أخرى من نوباته الشهيرة لمدة سبع مباريات فقط قبل إعادة ضبط المسار مجددًا في الصيف. لا ينبغي لهذا الفريق من سبيرز أن يكون بين أسوأ ثلاثة فرق في الدوري الإنجليزي الممتاز، وإذا لعبوا بمستواهم الحقيقي فعليهم أن ينجوا.

    سبع مباريات من دون إطلاق النار على أقدامكم، بدءًا من مباراة سندرلاند خارج الديار يوم الأحد. ما مدى صعوبة ذلك؟ هيا، توتنهام.

الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
توتنهام
برايتون