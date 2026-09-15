روبن نيفيش يرد الجميل في ليلة "ليست ديجافو" .. جهود الغرافة الاستفزازية تضيع ونظام الدوري السعودي يحرم الهلال من جوهرة

في وقت وقع به غالبية الأندية السعودية في فخ الإجهاد والبدايات بالجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27، أفلت الهلال وخرج بثلاث نقاط أولى خلال مواجهة الغرافة.

الزعيم استضاف الفهود اليوم الثلاثاء، على استاد المملكة أرينا، في مباراة حسمها أصحاب الأرض لصالحهم بثنائية مقابل هدف وحيد.

ثنائية الهلال سجلها روبن نيفيش "ضربة جزاء"، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقتين 3+45 و72، فيما أحرز حسن علاء الدين هدف الغرافة الوحيد في الدقيقة 2+90.

بذلك يصبح الهلال والقادسية فقط من نجحوا في حصد نقاط الجولة الأولى الآسيوية كاملة من بين الأندية السعودية، فيما خرج الاتحاد والأهلي بنقطة وحيد على إثر التعادلات.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح قمة الهلال والغرافة، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..



