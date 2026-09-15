أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم رسميًا، اليوم الثلاثاء، عدة قرارات خاصة بالجولة السابعة من دوري روشن السعودي 2026-27، وعلى رأسها الواقعة التي شهدتها مواجهة الهلال والتعاون.
بسبب واقعة "روبن نيفيش – جوتا" والإشارة اللا أخلاقية .. عقوبات مغلظة على التعاون وكريستوف جالتييه
ماذا حدث؟
الهلال حل ضيفًا على التعاون، في 12 من سبتمبر الجاري، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن، في مباراة حسمها الضيوف لصالحهم بسداسية نظيفة.
وإبان أحداث المباراة، استفز عدد من جمهور سكري القصيم، البرتغالي روبن نيفيش؛ لاعب وسط الهلال، بالهتاف باسم صديقه الراحل اللاعب ديوجو جوتا.
نيفيش من جانبه، اكتفى بالإشارة إلى السماء، لحث الجمهور عن التوقف عن ترديد اسم صديقه الراحل، مذكرًا إياهم بأن الله يراهم، فيما صرح عقب المباراة: "هؤلاء عليهم ألا يصلوا بعد اليوم، فالله لن يقبل منهم بعد ما فعلوه".
وكان جوتا قد رحل عن عالمنا في عام 2025، إثر حادث سيارة، بينما مر نيفيش بحالة نفسية سيئة بعد وفاته في ظل علاقة الصداقة التي كانت تجمعهما.
عقوبات واقعة نيفيش-جوتا
من جانبها، قررت لجنة الانضباط والأخلاق، توقيع عقوبات مغلظة على نادي التعاون على إثر تلك الواقعة، جاءت كالتالي:
- إلزام التعاون بدفع غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي لحساب اتحاد الكرة.
- إلزام التعاون بلعب المباراتين القادمتين على أرضه في دوري روشن دون حضور الجمهور مع إغلاق كامل الملعب.
وأوضحت اللجنة أن القرارين غير قابلين للاستئناف، وفقًا للائحة الانضباط والأخلاق.
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عقوبات جالتييه
على جانب آخر، قررت لجنة الانضباط كذلك معاقبة كريستوف جالتييه؛ المدير الفني لنيوم، على خلفية إشارته اللا أخلاقية، خلال مواجهة الفتح بالجولة السابعة من دوري روشن السعودي.
ودخل كريستوف جالتييه، في مشادة مع طاقم الفتح الفني، بقيادة خالد العطوي، حيث اضطر الحكم إبراهيم الجريس، للفصل بين الطرفين.
الجريس أشهر البطاقة الصفراء في وجه جالتييه، وأخرى تجاه أحد أعضاء جهاز الفتح، إلا أن مدرب نيوم أعقب ذلك بحركة غير أخلاقية، دفعت الحكم لتوجيه بطاقة حمراء إليه.
على إثر ذلك، تقرر إيقاف جالتييه ثلاث مباريات بما فيها الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة لحمراء، بجانب تغريمه 30 ألف ريال سعودي، في قرار غير قابل للاستئناف.
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