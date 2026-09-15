بسبب واقعة "روبن نيفيش – جوتا" والإشارة اللا أخلاقية .. عقوبات مغلظة على التعاون وكريستوف جالتييه

الهلال حل ضيفًا على التعاون، في 12 من سبتمبر الجاري، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن، في مباراة حسمها الضيوف لصالحهم بسداسية نظيفة.

وإبان أحداث المباراة، استفز عدد من جمهور سكري القصيم، البرتغالي روبن نيفيش؛ لاعب وسط الهلال، بالهتاف باسم صديقه الراحل اللاعب ديوجو جوتا.

نيفيش من جانبه، اكتفى بالإشارة إلى السماء، لحث الجمهور عن التوقف عن ترديد اسم صديقه الراحل، مذكرًا إياهم بأن الله يراهم، فيما صرح عقب المباراة: "هؤلاء عليهم ألا يصلوا بعد اليوم، فالله لن يقبل منهم بعد ما فعلوه".

وكان جوتا قد رحل عن عالمنا في عام 2025، إثر حادث سيارة، بينما مر نيفيش بحالة نفسية سيئة بعد وفاته في ظل علاقة الصداقة التي كانت تجمعهما.







