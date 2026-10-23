روبن نيفيش يكشف عن "معاناة الهلال" بسبب الصراع الحوثي.. ويهاجم الاتحاد الآسيوي!

خرج البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان عملاق الرياض الهلال، بتصريحات شديدة اللهجة؛ وذلك بعد الفوز على نادي القادسية، مساء اليوم الجمعة.

الهلال فاز (3-2) على مضيفه القادسية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.