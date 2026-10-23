روبن نيفيش يكشف عن "معاناة الهلال" بسبب الصراع الحوثي.. ويهاجم الاتحاد الآسيوي!

أخيرًا.. فتح النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان عملاق الرياض الهلال، النار على الاتحاد الآسيوي لكرة القدم؛ وذلك بعد الإرهاق الشديد الذي يمر به نجوم الزعيم، في الفترة الأخيرة.
واتهم نيفيش الاتحاد القاري بعدم مراعاة الصحة البدنية والذهنية للاعبين؛ بسبب رفضه تأجيل مباريات الهلال في مسابقة دوري أبطال آسيا.
وأضاف: "الاتحاد الآسيوي يهتم فقط بإقامة المباريات.. مع الأسف؛ سنضطر للسفر 5 ساعات أخرى إلى قطر، وربما 10 ساعات للعودة".
ويحل الفريق الهلالي ضيفًا على نادي الشمال القطري، يوم الثلاثاء القادم؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.
وكان نيفيش يُمني النفس بأن يراعي الاتحاد الآسيوي، الظروف التي تمر بها المملكة العربية السعودية حاليًا، ويقوم بتأجيل بعض المباريات.