تألُق روبن نيفيش يؤكد "نقطة ضعف الهلال" ضد الرائد.. وحذار يا سيموني إنزاجي من تدمير الموهبة الجديدة

"ما أشبه الليلة بالبارحة"؛ فمباريات عملاق الرياض الهلال مع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، أصبحت مثل الأيام الروتينية المحفوظة.

نعم.. "هلال إنزاجي" لا ينهزم محليًا؛ ولكنه يقدّم نفس الأداء الاعتيادي، الذي لا يمتع عاشق الساحرة المستديرة في أي مكان بالعالم.

وآخر حلقات هذا المسلسل الروتيني؛ كان خلال الفوز (2-0) على نادي الرائد، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2026-2027

ثنائية الزعيم الهلالي في شباك الرائد، جاءت بواسطة نفس اللاعب؛ وهو متوسط الميدان البرتغالي روبن نيفيش، في الدقيقتين 14 و80 تواليًا.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز الهلال على الرائد..