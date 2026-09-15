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زهيرة عادل

روبن نيفيش يرد الجميل في ليلة "ليست ديجافو" .. جهود الغرافة الاستفزازية تضيع ونظام الدوري السعودي يحرم الهلال من جوهرة

فقرات ومقالات
الهلال ضد الغرافة
الهلال
الغرافة
دوري أبطال آسيا النخبة
روبن نيفيز
إسماعيل بن ناصر
كريسينسيو سامرفيل
S. Bouabre

أبرز ملامح فوز الهلال أمام الغرافة 2-1..

في وقت وقعت به غالبية الأندية السعودية في فخ الإجهاد والبدايات بالجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27، أفلت الهلال وخرج بثلاث نقاط أولى خلال مواجهة الغرافة.

الزعيم استضاف الفهود اليوم الثلاثاء، على استاد المملكة أرينا، في مباراة حسمها أصحاب الأرض لصالحهم بثنائية مقابل هدف وحيد.

ثنائية الهلال سجلها روبن نيفيش "ضربة جزاء"، وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقتين 3+45 و72، فيما أحرز حسن علاء الدين هدف الغرافة الوحيد في الدقيقة 2+90.

بذلك يصبح الهلال والقادسية فقط من نجحوا في حصد نقاط الجولة الأولى الآسيوية كاملة من بين الأندية السعودية، فيما خرج الاتحاد والأهلي بنقطة وحيد على إثر التعادلات.

وللتعمق أكثر في أبرز ملامح قمة الهلال والغرافة، دعونا نستطرد الحديث في السطور التالية..


  • ما تخشاه إدارة الهلال حدث!

    قبل الحديث عن تفاصيل المباراة، لنقف أولًا مع ما حدث أثناء الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا فيضانات نيبال..

    الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فرض على كافة الأندية الوقوف دقيقة حداد في الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.

    وبحسب الإعلامي الرياضي وليد الفراج، فإن إدارة نادي الهلال حاولت إثناء الاتحاد القاري عن قراره، بداعي أن الدقيقة حداد لا تتوافق مع الثقافة السعودية، عارضةً رفع لافتات تضامن مع الضحايا بدلًا منها، لكن يبدو أن الآسيوي تمسك بقراره، لذا استجاب لاعبو الزعيم في الأخير.

    الفراج أكد أن إدارة الهلال حاولت إقناع الاتحاد الآسيوي، خوفًا من رد فعل الجمهور في الملعب .. وبالفعل حدث ما كانوا يخشونه!

    أمطر الجمهور في المدرجات الملعب بصافرات الاستهجان أثناء الحداد على ضحايا نيبال، رافضين للموقف، تمامًا مثلما فعل جمهور الأهلي السعودي بالأمس خلال مواجهة باختاكور الأوزبكي.



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  • سيناريو الهلال والغرافة "ليس ديجافو"!

    عندما تشاهد مواجهة الهلال والغرافة الليلة، تشعر أنك أمام ظاهرة الـ"ديجافو"، أي يباغتك شعور مؤقت بأنك شاهدت هذا السيناريو من قبل .. لكن الحقيقة هي أنه ليس "ديجافو"، بل هو سيناريو مكرر بالفعل.

    العام الماضي، التقى الفريقان في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، وانتهت المواجهة بفوز الزعيم السعودي بثنائية مقابل هدف وحيد.

    المفارقة أن الغرافة وقتها أحرز هدفه الوحيد في الوقت المحتسب بدل من الضائع، تحديدًا الدقيقة 8+90، عن طريق أيوب العلوي، كما سجل الليلة هدفه الوحيد في الدقيقة 4+90.

    لكن الفهود لم يتعلموا درس العام الماضي، وفي كل مرة تكون عودتهم للمباراة متأخرة، كما حدث الليلة!



  • الغرافة يغرق في "طفولية" إسماعيل بن ناصر

    وسط الشكوك حول قدرة الغرافة على مجابهة نجوم الهلال في ظل فارق الخبرات والإمكانات، لجأ عبدالرحمن فايز الرشيدي للألعاب النفسية لتشتيت لاعبي الزعيم.

    فايز حاول توريط ناصر الدوسري؛ قائد الهلال، في ضربة جزاء بالدقيقة 12، لكن الحكم عمر آل علي رفض الاستجابة له، وأشار باستمرار اللعب.

    كذلك حاول فايز استفزاز جناح الهلال كريسينسيو سامرفيل، وقد نجح بالفعل في إخراجه عن شعوره، حتى أوصله للتعدي عليه ودفعه بقوة خارج المستطيل الأخضر، ما أسفر عن إشهار الحكم الكارت الأحمر في وجه الهولندي.

    لكن كافة محاولات فايز أُهدرت أمام "طفولية" إسماعيل بن ناصر..

    الجناح الجزائري ظهر لأول مرة مع الغرافة أمام الهلال بعد إعلان التعاقد معه بشكل رسمي بالأمس، لكنه فقد أعصابه على سامرفيل بعد دفع فايز، حتى قام بسحبه من شعره ثم بدأ التعدي عليه باليد.

    فقدان ابن ناصر لأعصابه بهذه الصورة في الدقيقة 33، كلفه كارت أحمر مباشر في أول ظهور مع الفهود، ليخرج مطرودًا رفقة سامرفيل.



    وبدلًا من أن يستفيد الغرافة من طرد سامرفيل، ليقلص إلى حد ما الفوارق بينه وبين الهلال، توترت الأجواء في الملعب، بخوض الفهود أيضًا المباراة بعشرة لاعبين، حتى تلقوا الهزيمة في ظل صعوبة مجابهة الفريق السعودي.

    ولم يكتف ابن ناصر بذلك، بل حاول استفزاز جمهور الهلال كذلك أثناء خروجه من أرض ملعب المملكة أرينا، لولا تدخل السنغالي كاليدو كوليبالي؛ مدافع الزعيم، لتهدئته.



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  • روبن نيفيش يرد الجميل للاعبي الهلال وجماهيره

    أكثر لاعب تركزت عليه الأنظار الليلة سواء من المدرجات أو بما قدمه داخل الملعب؛ روبن نيفيش..

    جمهور الهلال في الدقيقة الثامنة من عمر مواجهة الغرافة، بدأ بالهتاف باسم لاعب الوسط البرتغالي روبن نيفيش، بعد اللقطة اللا إنسانية التي تعرض لها في المباراة الأخيرة بدوري روشن السعودي أمام التعاون، حيث استفزه الجمهور باسم صديقه الراحل اللاعب ديوجو جوتا.

    لاعبو الهلال كذلك أرادوا دعم نيفيش بعد الموقف اللا إنساني، فرفض الحارس المغربي ياسين بونو ارتداء شارة القيادة بعد استبدال القائد ناصر الدوسري، وأصر على منحها لزميله البرتغالي، وسط تحية كبيرة من الجماهير في المدرجات.



    هذا الدعم رده نيفيش بإسهاماته داخل المستطيل الأخضر، حيث كان صاحب الهدف الأول من ضربة جزاء، فيما صنع الهدف الثاني لزميله سيرجي ميلينكوفيتش بعرضية رائعة، حولها في الأخير برأسية في الشباك.

    حتى بعيدًا عن الهدفين، كان البرتغالي الأفضل في الملعب بخلقه خمس فرص لزملائه، لم يترجموها لأهداف.



  • نظام الدوري السعودي يحرم الهلال من جوهرة

    لاعب آخر من الهلال يستحق الإشادة بجوار روبن نيفيش، هو لاعب الوسط الفرنسي سايمون بوابري..

    صاحب الـ20 عامًا يظهر للمرة الأولى مع الزعيم بالموسم الجاري، كونه عانى من إصابة في بداية الموسم قبل أن يعود مؤخرًا.

    آخر ظهور لبوابري في الملاعب مع الهلال كان خلال مواجهة الفيحاء بالجولة الأخيرة من الموسم الماضي بدوري روشن السعودي، وحينها شارك لمدة دقيقتين فقط.

    لكن ما قدمه الليلة أمام الغرافة، يُشعرك أنه عنصر أساسي في صفوف كتيبة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، خاصةً من ناحية بناء اللعب والضغط في وسط ملعب الخصم، بخلاف تمريراته الطويلة التي لا تُخطئ طريقها قط.

    إن أردنا الحديث عن أبرز فارق بينه وبين زميله محمد كنو الذي يشارك أساسيًا في دوري روشن بدلًا منه، فربما الميزة الأكبر هي اللعب للأمام بدلًا من إرجاع الكرة إلى الخلف بصورة متكررة أو اللعب العرضي الذي لا يفيد كثيرًا.

    بوابري حتى كان مفتاح فتح مرمى الغرافة الليلة، بفضل مراوغته داخل منطقة جزاء الخصم، حتى أوقع اللاعب عبدالرحمن فايز في الخطأ وتحصل منه على ضربة جزاء، سجل منها روبن نيفيش الهدف الأول.



    لكن السيئ في تلك الليلة أنه خرج مصابًا من جديد بعد 66 دقيقة لعب، ليزيد علامات الاستفهام على الإعداد البدني في الهلال مع كثرة الإصابات العضلية.

    أما السيئ بشكل عام فهو نظام دوري روشن السعودي الذي يحرم الهلال من سايمون بوابري، في ظل السماح لكل نادٍ بإشراك ثمانية لاعبين أجانب فقط في المباراة، لذا يفضل إنزاجي الدفع بكنو في الوسط بجوار روبن نيفيش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، لتغطية بقية المراكز بالأجانب.

    فلا يتأمل جمهور الهلال كثيرًا في رؤية بوابري خارج البطولة القارية!