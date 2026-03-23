روبن فان بيرسي يوجه تحذيرًا ينذر بالسوء لرحيم ستيرلينغ بعبارة «عاجلاً وليس آجلاً» بعد أدائه المتواضع الأخير أمام فينورد
خيبة أمل في مباراة «الكلاسيكو»
واجه ستيرلينج عقبة كبيرة في سعيه لاستعادة مستواه مع فينورد خلال مباراة «دي كلاسيكر» المثيرة التي أقيمت يوم الأحد، حيث عانى في التغلب على مدافعه المباشر، لوكاس روزا، قبل أن يتم استبداله بعد 55 دقيقة فقط. بعد انضمامه إلى العملاق الهولندي كلاعب حر عقب إنهاء عقده بالتراضي مع تشيلسي في يناير 2026، بدا أن السرعة الفائقة التي كانت سمة مميزة للاعب البالغ من العمر 31 عامًا قد تخلت عنه في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام أياكس. على الرغم من أن ركلة جزاء سجلها ياكوب مودر في الدقائق الأخيرة أنقذت نقطة للفريق، إلا أن عجز ستيرلينج عن التأثير في المباراة الأبرز في الدوري الهولندي زاد من المخاوف المحلية بشأن جاهزيته البدنية لمساعدة فينورد في حسم مكان مهم في تصفيات دوري أبطال أوروبا.
فان بيرسي يتحدث عن مستوى ستيرلينغ
بعد صافرة النهاية، تحدث فان بيرسي بصراحة عن التحديات التي تواجه لاعبه الجديد البارز، معترفاً بأنه على الرغم من أن ستيرلينج يبذل جهداً كبيراً، إلا أن النادي لا يستطيع الانتظار إلى ما لا نهاية حتى يستعيد إيقاعه. واعترف المهاجم السابق لمانشستر يونايتد بأن ستيرلينج لا يزال في مرحلة الاستعداد بعد فترة من التوقف عن اللعب في لندن، لكنه شدد على أن متطلبات كرة القدم الاحترافية لا ترحم.
"هذان العالمان بحاجة إلى التوافق في أقرب وقت ممكن"، اعترف فان بيرسي بعد المباراة. "نحن نعمل على ذلك، حيث أن أهم شيء هو الفوز بالمباريات خلال هذه الفترة التي يزداد فيها رحيم لياقةً بدنيةً.
"لذا، أنا أحترم وأدرك الموقف الذي يمر به، لكن في الوقت نفسه، علينا أن نحقق النتائج المطلوبة كنادٍ. علينا أن نحتل المركز الثاني، الأمر بهذه البساطة. أعتقد أنه يخطو خطوات إلى الأمام من حيث لياقته البدنية، ومن حيث أدائه. وفي الوقت نفسه، أريد أن أرى تأثيرًا أكبر بعيدًا عن الكرة، وتأثيرًا أكبر مع الكرة".
من غير الواضح ما يخبئه المستقبل لستيرلينغ
مع تراجع فينورد بفارق كبير عن المتصدر بفارق كبير بي إس في أيندهوفن، تتزايد الضغوط لتأمين المركز الثاني والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. هذه الحاجة الملحة تعني أن فترة تأقلم ستيرلينج تخضع لمراقبة دقيقة، لا سيما بالنظر إلى الطبيعة المؤقتة لإقامته في هولندا. ولا يمتد عقد نجم مانشستر سيتي السابق إلا حتى نهاية الموسم الحالي، مما لا يترك مجالاً كبيراً للتأقلم البطيء. وتطرق فان بيرسي إلى الموقف قائلاً: "اتفقنا معاً على أن النوايا واضحة تماماً. إنه عقد حتى نهاية الموسم؛ ونحن منفتحان تماماً على المستقبل وسنرى كيف ستسير الأمور". وأضفى زميله مودر لمسة من التفاؤل، قائلاً: "أنا متأكد من أننا سنرى أفضل ما لديه خلال بقية الموسم".
الاختبار النهائي للتأهل إلى بطولة أوروبا
يواجه فينورد سلسلة مباريات حاسمة ستكون خلالها الانضباط التكتيكي لستيرلينج وأدائه البدني موضع تدقيق شديد، في الوقت الذي يكافح فيه النادي لتأمين مكان حيوي في دوري أبطال أوروبا. وأي تعثر آخر قد يعرض مكانة النادي في البطولات الأوروبية للخطر، ويضع منصب فان بيرسي كمدرب رئيسي تحت تهديد إضافي خلال السباق الحاسم في أبريل. وبالتالي، فإن المهاجم المخضرم يخوض فعليًا اختبارًا نهائيًا لسد الفجوة في لياقته البدنية وإثبات أنه لا يزال قادرًا على المنافسة على مستوى عالٍ قبل انتهاء عقده قصير الأجل.