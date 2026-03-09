Getty/GOAL
روبرت ليفاندوفسكي يكشف سبب توقفه عن تناول الشوكولاتة ويشيد بزوجته آنا لدورها الأساسي في مسيرة نجم برشلونة الرائعة
تغذية المستقبل: النظام الغذائي والانضباط
بدأت رحلة ليفاندوفسكي نحو التحمل المذهل في أوائل العشرينات من عمره، عندما أدرك أن الموهبة الطبيعية وحدها لا تكفي للحفاظ على مسيرة مهنية عالية الأداء. بعد أن لاحظ أن وجبة الإفطار المعتادة المكونة من رقائق الذرة والحليب تجعله يشعر بالخمول، قام بتغيير نظامه الغذائي بالكامل عن طريق التوقف عن تناول الغلوتين واللاكتوز. هذه الانضباطية الغذائية الصارمة لا تضاهيها سوى عقليته التي لا تعرف الكلل؛ وهو يعزو ثباته المذهل إلى عقلية تركز بالكامل على ما سيأتي بعد ذلك. "لا يهم عدد الأهداف التي سجلتها بالفعل: ما يهم هو الأهداف التي سأسجلها. لا يهم عدد الألقاب التي فزت بها: ما يهم هو اللقب التالي الذي يجب أن أفوز به"، كما صرح في مقابلة مع The Athletic. هذا المزيج من القوة البدنية والعقلية هو بالضبط السبب في أن المهاجم المخضرم يواصل تسجيل هدف رائع كل 96 دقيقة في الدوري الإسباني هذا الموسم، حتى مع قيام هانسي فليك بإدارة عبء عمل اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا بشكل فعال خلال المباريات المتتالية.
التضحية الحلوة
"كنت أعتقد أنني لأنني نحيف - نحيف وذو عضلات - يمكنني تناول الشوكولاتة. كنت أعتقد أنني يمكنني تناول أي شيء أريده، لأنني لا أملك أي دهون"، تابع ليفاندوفسكي. "لكن عندما كنت أتدرب، لم أكن أملك أي قوة، ولم أستطع فهم السبب. كنت أنام جيدًا، لكنني لم أستطع التدريب بنفس القوة التي يتدرب بها زملائي في الفريق. لذلك بدأت في التغيير. وبعد بضعة أسابيع، كان الفرق كبيرًا".
آنا: السلاح السري وراء الأهداف
في حين أن تفاني المهاجم لا شك فيه، إلا أنه يعزو الفضل إلى زوجته آنا في قدرته الرائعة على التحمل التي تمكنه من المنافسة على أعلى مستوى بينما يتجه أقرانه إلى التقاعد. آنا، الحائزة على ميدالية عالمية في الكاراتيه والتي أصبحت خبيرة تغذية مشهورة، لعبت دوراً أساسياً في تحسين حالته البدنية والعقلية منذ اليوم الأول.
قال ليفاندوفسكي: "كنت أعتقد أنني أعرف الكثير عن التغذية ونمط الحياة الصحي. إنها أول أخصائية نفسية لي: بعد مباراة جيدة أو سيئة، هي أول شخص أتحدث إليه، ليس فقط عن كرة القدم، ولكن عن ذهني. ما أفكر فيه، ما أشعر به. من المهم أن أتمكن من التحدث إلى شخص مثلها. إنها تعرفني جيدًا، ويمكنها أن تخبرني بما يمكنني فعله، ليس فقط في كرة القدم، ولكن أيضًا مع زملائي في الفريق أو المدربين. على الرغم من أنها لا تسجل الأهداف، إلا أنها لا تزال جزءًا مني". عندما سُئل عما إذا كان سيظل مهيمنًا على المستوى العالمي في سن 37 لو كان متزوجًا من شخص آخر، كان نجم برشلونة صريحًا بشكل ملحوظ بشأن تأثيرها. "لا أعرف، لكنها تساعدني كثيرًا! خاصة في بداية مسيرتي، لأنها ساعدتني على رؤية الفرق بين القيام بهذا الشيء أو عدم القيام به. ربما بدون مساعدتها، لم أكن لأصل إلى المستوى الذي أنا عليه الآن."
مستقبل غير مؤكد في برشلونة
لا يزال مستقبل المهاجم موضوع نقاش حاد، حيث يقال إن نادي شيكاغو فاير مهتم بضمه إلى الولايات المتحدة. وتحدث المهاجم بهدوء عن وضع عقده، قائلاً: "لا أعرف [إذا كنت أريد البقاء في برشلونة]. لأنني يجب أن أشعر بذلك. في الوقت الحالي، لا يمكنني إخباركم بأي شيء، لأنني لست متأكداً بنسبة 50٪ من الطريق الذي أريد أن أسلكه. هذا ليس الوقت المناسب.
"لا أضغط على نفسي - ربما عندما كنت في الخامسة والعشرين أو الثلاثين من عمري كان الأمر مختلفًا. مع خبرتي وعمري الحالي، لست مضطرًا لاتخاذ قرار الآن. لا أشعر بأي اتجاه يجب أن أقرره. ربما بعد ثلاثة أشهر سيكون عليّ اتخاذ قرار. لكن مع ذلك، لا أشعر بأي ضغط. يجب أن أشعر بذلك. يجب أن أبدأ في الشعور بذلك، عندها سيكون من الأسهل عليّ التحدث عن مستقبلي".
