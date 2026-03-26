روبرت ليفاندوفسكي وجيانلويجي دوناروما و11 من أكبر النجوم المعرضين لخطر الغياب عن كأس العالم 2026

يبلغ كرة القدم الدولية ذروتها عندما تكون الرهانات على أساس «كل شيء أو لا شيء». ونحن على موعد مع متعة حقيقية هذا الأسبوع. ستتنافس 16 منتخباً أوروبياً طامحاً في التصفيات على المراكز الأربعة الأخيرة المتاحة في بطولة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، في حين سيتم تحديد مقعدين آخرين من خلال مباريات بين القارات.
على الرغم من المشاركة القياسية لـ 48 فريقاً في بطولة هذا الصيف، سيظل هناك العديد من النجوم الذين سيضطرون إلى مشاهدة المباريات من منازلهم. إذن، من هم اللاعبون المعرضون لخطر الجلوس على الأريكة بدلاً من اللعب على أرض الملعب؟ GOAL توفر لكم كل المعلومات...