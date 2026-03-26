روبرت ليفاندوفسكي وجيانلويجي دوناروما و11 من أكبر النجوم المعرضين لخطر الغياب عن كأس العالم 2026

لقد حان موعد آخر فترة تجميد دولية قبل انتهاء موسم الأندية 2025-2026. وبالنسبة لمعظم القوى الكروية التقليدية في العالم، فإن هذا الشهر مخصص للتحضير النهائي قبل انطلاق كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. لكن ليس كل الفرق تتمتع برفاهية التخطيط المسبق، حيث لا يزال العديد من العمالقة ينتظرون حسم تأهلهم إلى البطولة.

يبلغ كرة القدم الدولية ذروتها عندما تكون الرهانات على أساس «كل شيء أو لا شيء». ونحن على موعد مع متعة حقيقية هذا الأسبوع. ستتنافس 16 منتخباً أوروبياً طامحاً في التصفيات على المراكز الأربعة الأخيرة المتاحة في بطولة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، في حين سيتم تحديد مقعدين آخرين من خلال مباريات بين القارات.

على الرغم من المشاركة القياسية لـ 48 فريقاً في بطولة هذا الصيف، سيظل هناك العديد من النجوم الذين سيضطرون إلى مشاهدة المباريات من منازلهم. إذن، من هم اللاعبون المعرضون لخطر الجلوس على الأريكة بدلاً من اللعب على أرض الملعب؟ GOAL توفر لكم كل المعلومات...

  • Poland v Netherlands - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    روبرت ليفاندوفسكي (بولندا)

    على الرغم من أن بولندا لا تُعتبر من بين القوى الكبرى في أوروبا، إلا أنها من المشاركين الدائمين في البطولات الدولية. فقد تأهلت إلى آخر خمس بطولات لبطولة أمم أوروبا وأربع من آخر ست بطولات لكأس العالم، ومع ذلك فإن مشاركتها في نسخة عام 2026 تتعرض لتهديد خطير.

    حتى مع استمرار روبرت ليفاندوفسكي في تقديم أداء رائع في سن 37 عامًا، سيتعين على بولندا الفوز على ألبانيا ثم على السويد أو أوكرانيا إذا أرادت الوصول إلى أمريكا الشمالية، بعد أن احتلت المركز الثاني خلف هولندا في مرحلة المجموعات. مع استمرار المهاجم المخضرم في قيادة هجوم فريق برشلونة الغزير التهديفي الذي قد ينهي الموسم بفوزه بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، سيكون من المخيب للآمال للغاية إذا لم يتمكن من المشاركة في كأس العالم للمرة الأخيرة.

    كما أن ليفاندوفسكي على بعد 12 هدفاً فقط من أن يصبح أول لاعب في تاريخ بولندا يسجل 100 هدف مع المنتخب الوطني، حيث يتفوق رصيده البالغ 88 هدفاً بفارق 40 هدفاً عن وولوديميرز لوبانسكي الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب التاريخي للمنتخب. ومن المؤكد أن تحطيم هذا الرقم القياسي في كأس العالم سيكون أمراً مميزاً للغاية، لكنه يحتاج أولاً إلى منح نفسه الفرصة للمضي قدماً وتحقيق ذلك.

  • Germany v Italy - UEFA Nations League Quarterfinal Leg TwoGetty Images Sport

    جانلويجي دوناروما (إيطاليا)

    خاض جانلويجي دوناروما 79 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي منذ ظهوره الأول في عام 2016، وكان أفضل لاعب في الفريق خلال مسيرته الناجحة في بطولة يورو 2020 التي شهدت فوزه المفاجئ على إنجلترا ليتوج بلقب بطل أوروبا. لكن من المثير للدهشة أنه لم يشارك قط في بطولة كأس العالم.

    تواجه إيطاليا خطرًا جديًا في غيابها عن النهائيات للمرة الثالثة على التوالي لأول مرة في تاريخها. وتعد سلسلة غياباتها الحالية التي بلغت مرتين متتاليتين أسوأ سلسلة لها على الإطلاق، وستكون هناك ضجة كبيرة في الوطن إذا فشلت في التأهل مرة أخرى، خاصة بعد أن كانت النرويج هي الفريق الذي تفوق عليها في صدارة مجموعتها. وقال دوناروما بصراحة في نوفمبر بعد احتلال المركز الثاني: "أنا مستاء وخائب الأمل".

    ستستضيف "الأزوري"، التي يدربها الآن جينارو جاتوزو، أيرلندا الشمالية في الجولة الأولى من تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث تنتظر ويلز أو البوسنة والهرسك الفائز. بالتأكيد لن يدع دوناروما وإيطاليا هذه الفرصة تفلت من أيديهما، أليس كذلك؟..

  • Turkey-Faces-Bulgaria-QualifierAFP

    أردا جولر (تركيا)

    كان صعود أردا جولر قصة جانبية مثيرة للاهتمام في موسم ريال مدريد المليء بالتقلبات، حيث نال صانع الألعاب المتألق ثقة كل من تشابي ألونسو وخليفته ألفارو أربيلوا، ليصبح لاعباً أساسياً في البرنابيو بعد أن كان يشارك بشكل متقطع فقط تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

    علاوة على ذلك، يتمتع اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً بخبرة كبيرة على المستوى الدولي مع منتخب تركيا أيضاً، حيث لعب دوراً بارزاً في مسيرتهم الرائعة التي وصلت بهم إلى ربع نهائي يورو 2024، ليكونوا عند مستوى التوقعات التي سبقت البطولة باعتبارهم "الحصان الأسود".

    وإذا أراد الفريق الذي يضم غولر ونجم يوفنتوس كينان يلدز وصانع ألعاب إنتر هاكان تشالهانوغلو ولاعب برايتون فردي كاديوغلو الوصول إلى أول كأس عالم للبلاد منذ احتلالها المركز الثالث في عام 2002، فعليه التغلب على رومانيا في اسطنبول ثم إما سلوفاكيا أو كوسوفو. ويبدو هذا مساراً معقولاً بالنظر إلى أنه كان عليهم مواجهة إسبانيا بطلة أوروبا في التصفيات.

  • Sweden v Slovakia - UEFA Nations League 2024/25 League C Group C1Getty Images Sport

    ألكسندر إيساك وفيكتور جيوكيريس (السويد)

    كان من المفترض أن تكون مسيرة كل من ألكسندر إيساك وفيكتور جيوكيريس متوازية، وفي الوقت نفسه متعارضة بشكل متناقض. فقد انضم الاثنان إلى الفريقين المرشحين للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفربول وأرسنال على التوالي، في الوقت الذي كان يُتوقع منهما أن يجمعا قوتهما الهجومية الهائلة لدفع المنتخب السويدي إلى كأس العالم.

    ولكن، حسناً، لم تسر الحملة على هذا النحو تماماً. لم يثر جيوكيريس إعجاب الجميع بشكل خاص مع فريق الغانرز، لكنه المهاجم الأساسي للفريق، ومن المرجح أن يفوزوا بالدوري الإنجليزي الممتاز. أما في أنفيلد، فقد كان إيساك يعاني من صعوبة في التكيف حتى قبل أن يصاب بكسر في ساقه في ديسمبر.

    ستبعد تلك الإصابة إيساك عن مباريات السويد الفاصلة مع أوكرانيا ثم إما بولندا أو ألبانيا. إنهم محظوظون لوجودهم في هذه المرحلة أصلاً، حيث دخلوا فقط بفضل فوزهم بدوري الأمم C وبعد أن احتلوا المركز الأخير في مجموعتهم التأهيلية. مع تولي جراهام بوتر مسؤولية المنتخب الوطني الآن، من المتوقع أن يقود جيوكيريس خط الهجوم بمفرده. إيساك ليس الغائب الوحيد البارز، حيث لا يزال القائد ديان كولوسيفسكي يتعافى من إصابة معقدة في الركبة، على الرغم من أنه موجود مع الفريق وسيشجع زملاءه من على خط التماس.

  • FBL-FRIENDLY-DEN-NIRAFP

    كريستيان إريكسن (الدنمارك)

    لقد تجاوز كريستيان إريكسن ذروة مستواه منذ زمن طويل، وهذا ليس سراً، لكن كأس العالم سيكون أفضل بوجوده منه بدونه. لماذا؟ لأنه وصل الآن إلى تلك «المرحلة الخاصة» التي إذا ظهر على شاشتك التلفزيونية خلال مباراة عشوائية هذا الصيف، فستكون ردة فعلك الفورية هي الشعور بالحنين قبل أي شيء آخر.

    يشارك صانع الألعاب في مباريات كأس العالم منذ عام 2010، ومن المعجزة أنه لا يزال يلعب بعد تعرضه لسكتة قلبية في يورو 2020. لا تمتلك الدنمارك نفس القوة الهجومية التي كانت تتمتع بها في الماضي، حيث يعد راسموس هوجلوند، الذي فشل في مانشستر يونايتد، ونجم برينتفورد ميكيل دامسغارد من أبرز الأسماء في صفوفها، على الرغم من أنه، مثل بولندا المذكورة أعلاه، من الصعب تخيل بطولة كبرى بدون وجودهما. ستستضيف الدنمارك مقدونيا الشمالية قبل مواجهة محتملة مع التشيك أو جمهورية أيرلندا.

  • England v Republic of Ireland - UEFA Nations League 2024/25 League B Group B2Getty Images Sport

    كاويمن كيليهر (جمهورية أيرلندا)

    تروي باروت هو اللاعب الأيرلندي الذي أصبح بطلاً قومياً وظاهرة دولية بفضل ثلاثيته المذهلة التي ساهمت في الفوز على المجر وتأمين مكان فريقه في مباريات الملحق، لذا فمن سوء حظه ألا يكون هو من تم اختياره هنا.

    بدلاً من ذلك، يظل كاويمين كيلهير هو الأبرز في صفوف أيرلندا، بعد أن عزز مكانته كأحد أفضل حراس المرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم. صحيح أنه قدم أداءً ممتازاً كلما طُلب منه ذلك كبديل لأليسون بيكر في ليفربول، لكنه كان بحاجة إلى اللعب بانتظام لإثبات أنه أكثر من مجرد مستفيد من الظروف.

    يمكن لبرينتفورد وأيرلندا الاعتماد على أحد أكثر حراس المرمى ثباتاً في اللعبة. الوصول إلى كأس العالم، عبر التشيك ثم الدنمارك أو مقدونيا الشمالية، سيمنحه الفرصة لرفع مكانته أكثر.

  • FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-CZE-GIBAFP

    باتريك شيك (التشيك)

    وفي طريقه لإحباط كيليهر ومنتخب أيرلندا يقف مهاجم باير ليفركوزن باتريك شيك. نعم، فهو لا يزال يسجل الأهداف بانتظام في ألمانيا، حيث سجل 27 هدفاً في جميع المسابقات الموسم الماضي ووصل إلى 15 هدفاً حتى الآن هذا الموسم. وبالطبع، يتمتع شيك بخبرة كبيرة في البطولات الدولية أيضاً - فقد كانت تلك التسديدة المرتفعة من خط المنتصف ضد اسكتلندا في يورو 2020 بمثابة عودة مرحب بها للجماهير بعد فترة الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

    لم تتأهل التشيك أبدًا إلى كأس العالم كدولة مستقلة، على الرغم من مشاركتها في كل بطولة أوروبية منذ انفصالها عن سلوفاكيا. الأمر متروك للاعبين أمثال شيك وتوماس سوتشيك ولاديسلاف كريتشي لإنهاء تلك السلسلة البائسة بعد أن أنهوا البطولة بفارق ست نقاط عن كرواتيا.

  • Germany v Slovakia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    ستانيسلاف لوبوتكا (سلوفاكيا)

    وعبر الحدود، تأمل سلوفاكيا في بلوغ كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها. فقد شاركت "السوكولي" لأول مرة في عام 2010 في جنوب أفريقيا، ووصلت إلى دور الـ16 قبل أن تخسر أمام هولندا.

    في تلك المناسبة، قاد الفريق لاعب وسط نابولي المتميز ماريك هامسيك، الذي يشغل الآن منصب مساعد مدرب المنتخب الوطني. هذه المرة، يأملون مرة أخرى أن يساعدهم لاعب وسط نابولي المتميز في قيادة الفريق، حيث يجلب الفائز بلقب الدوري الإيطالي ستانيسلاف لوبوتكا قوة النجوم.

    لم تقترب سلوفاكيا كثيرًا من ألمانيا في الجولة الأولى من التصفيات، لذا تأمل أن تكون مباريات الملحق ضد كوسوفو ثم ضد تركيا أو رومانيا أكثر سهولة.

  • Wales v North Macedonia - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    هاري ويلسون (ويلز)

    يبذل هاري ويلسون قصارى جهده ليُذكر في سجلات تاريخ فرق وسط جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث قدم أداءً مذهلاً مع فريق فولهام خلال الموسمين الماضيين. ومع انتهاء عقده في الصيف، قد يحصل على صفقة مالية ضخمة إذا لعب أوراقه بالذكاء. ومن المؤكد أن قيادة منتخب ويلز إلى كأس العالم وإشعال الحماس في أمريكا الشمالية سيمنحانه نفوذاً أكبر على طاولة المفاوضات. 

    سمح "التنين الأحمر" لبلجيكا، التي تمر بمرحلة ما بعد الجيل الذهبي، بالانطلاق في صدارة مجموعتها في التصفيات، مما يعني أنه سيتعين عليها الآن التغلب على البوسنة والهرسك وإيطاليا أو أيرلندا الشمالية خلال الأيام القليلة المقبلة. لا يوجد غاريث بيل أو آرون رامزي ليقودا الفريق إلى النصر هذه المرة، وويلسون هو أقرب لاعب لديهم الآن إلى مهاجم قادر على تغيير مجرى المباراة وتسجيل الأهداف من العدم.

  • Newcastle United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    يوان ويسا (جمهورية الكونغو الديمقراطية)

    ونختتم بقائمة اللاعبين الوحيدين في هذه القائمة الذين لا ينتمون إلى مسار التصفيات الأوروبية. فقد سلكت جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي تضم نجومًا مثل يوان ويسا وآرون وان-بيساكا ونواه ساديكي، طريقًا طويلًا في محاولة للوصول إلى كأس العالم للمرة الأولى منذ مشاركتها الوحيدة تحت اسم زائير في عام 1974.

    احتلت الفريق المركز الثاني بفارق ضئيل عن السنغال في مجموعتها التأهيلية الأولية، لتضمن بدلاً من ذلك مكاناً في الجولة الثانية الصعبة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF). فازت أولاً على الكاميرون 1-0 بفضل هدف في اللحظة الأخيرة من تشانسل مبيمبا، قبل أن تتغلب على نيجيريا بركلات الترجيح لتضمن مكانها في التصفيات القارية.

    وتعد جمهورية الكونغو الديمقراطية المرشح الأوفر حظاً للوصول إلى أمريكا الشمالية، حيث ستواجه يوم الثلاثاء إما كاليدونيا الجديدة أو جامايكا في مباراة حاسمة للتأهل.