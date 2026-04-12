روبرت ليفاندوفسكي «متأثر بشدة» بالوفاة المفاجئة المأساوية لمساعد مدرب بولندا

أكد الاتحاد البولندي لكرة القدم الخبر المأساوي يوم الجمعة، معلناً أن ماغييرا، المدرب المساعد للمنتخب الوطني، توفي بشكل مفاجئ. وتشير التقارير إلى أنه شعر بتوعك أثناء خروجه للركض، فنُقل على الفور إلى المستشفى العسكري في فروتسواف. وعلى الرغم من أفضل جهود الطواقم الطبية، لم تنجح محاولات إنعاشه. ويُقال إن الخبر ترك أثراً بالغاً على ليفاندوفسكي، الذي كانت تربطه بالمدرب علاقة مهنية وشخصية وثيقة، حيث أفادت موندو ديبورتيفو بأنه «تأثر بشدة». وكان ماغييرا شخصية تحظى باحترام كبير في كرة القدم البولندية، إذ عمل لاعباً ومدرباً في ليغيا وارسو قبل أن ينضم إلى الجهاز الفني ليان أوربان مع المنتخب الوطني. وقد خلّفت خسارته المفاجئة أسرة كرة القدم البولندية بأكملها في حالة حداد.