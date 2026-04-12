روبرت ليفاندوفسكي «متأثر بشدة» بالوفاة المفاجئة المأساوية لمساعد مدرب بولندا
تضرب المأساة المنتخب الوطني البولندي
أكد الاتحاد البولندي لكرة القدم الخبر المأساوي يوم الجمعة، معلناً أن ماغييرا، المدرب المساعد للمنتخب الوطني، توفي بشكل مفاجئ. وتشير التقارير إلى أنه شعر بتوعك أثناء خروجه للركض، فنُقل على الفور إلى المستشفى العسكري في فروتسواف. وعلى الرغم من أفضل جهود الطواقم الطبية، لم تنجح محاولات إنعاشه. ويُقال إن الخبر ترك أثراً بالغاً على ليفاندوفسكي، الذي كانت تربطه بالمدرب علاقة مهنية وشخصية وثيقة، حيث أفادت موندو ديبورتيفو بأنه «تأثر بشدة». وكان ماغييرا شخصية تحظى باحترام كبير في كرة القدم البولندية، إذ عمل لاعباً ومدرباً في ليغيا وارسو قبل أن ينضم إلى الجهاز الفني ليان أوربان مع المنتخب الوطني. وقد خلّفت خسارته المفاجئة أسرة كرة القدم البولندية بأكملها في حالة حداد.
تحية ليفاندوفسكي العاطفية على وسائل التواصل الاجتماعي
لجأ ليفاندوفسكي إلى وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن حزنه، ونشر تأبينًا مؤثرًا لمدربه الراحل. وشارك المهاجم المخضرم صورة مؤثرة بالأبيض والأسود لهما وهما يمشيان ويتحدثان خلال حصة تدريبية، ملتقطةً جوهر علاقتهما داخل الملعب. وتسلّط الرسالة الضوء على الإحساس العميق بالخسارة الذي يشعر به قائد بولندا، الذي قضى جزءًا كبيرًا من مسيرته الدولية يعمل جنبًا إلى جنب مع طاقم مخلص مثل ماغييرا. وكتب مهاجم برشلونة: "يا مدرب، لم يكن من المفترض أن يكون الأمر هكذا... تعازيّ لعائلته وللمقرّبين منه."
الغياب عن ديربي كتالونيا
على الرغم من الثقل العاطفي لعطلة نهاية الأسبوع، سُمّي ليفاندوفسكي على مقاعد البدلاء خلال فوز برشلونة 4-1 على إسبانيول في ديربي كتالونيا يوم السبت. ورغم أن هانسي فليك شوهد وهو يجري محادثة مطوّلة مع المهاجم قبل انطلاق الشوط الثاني، فإن اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا ظل في النهاية بديلاً غير مُستخدم طوال المباراة في ملعب سبوتيفاي كامب نو. وكان قرار إبقاء المهاجم على الهامش على الأرجح مزيجًا من إدارة حالته العاطفية وضمان أن يكون في أفضل جاهزية بدنية للتحديات المقبلة في أوروبا.
يتحوّل التركيز إلى مواجهة حاسمة في دوري أبطال أوروبا
ورغم أن خسارة ماغييرا لا تزال تثقل كاهله، فمن المتوقع أن يقود ليفاندوفسكي الخط الأمامي لبرشلونة في مواجهة أوروبية محورية هذا الثلاثاء. ويتوجه الفريق الكتالوني إلى ملعب ميتروبوليتانو لمواجهة أتلتيكو مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو يواجه عجزًا صعبًا بنتيجة 2-0 من مباراة الذهاب.