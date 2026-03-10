AFP
روبرت ليفاندوفسكي "ليس متأكدًا بنسبة 50٪" بشأن خطوته التالية، حيث اعترف مهاجم برشلونة أنه "لا يعرف" ما إذا كان يريد البقاء في كامب نو
ليفاندوفسكي يتحدث عن شائعات رحيله عن كامب نو
مع اقتراب موسم 2025-2026 من ذروته، يواصل ليفاندوفسكي كونه نقطة محورية في خط هجوم برشلونة. شارك المهاجم المخضرم في 33 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن هذا الموسم، وسجل 14 هدفًا وقدم تمريرة حاسمة واحدة. مع انتهاء عقده الحالي مع البلوغرانا في نهاية هذا الموسم، تتزايد التكهنات بشأن خطوته التالية. على الرغم من اقتراب الموعد النهائي، يحافظ قائد المنتخب البولندي على نهج صبور ومدروس بشكل ملحوظ تجاه مستقبله المهني.
ورداً على سؤال من The Athleticعما إذا كان يريد البقاء في برشلونة، قال: "لا أعرف. لأنني يجب أن أشعر بذلك. في الوقت الحالي، لا يمكنني إخبارك بأي شيء (عن ما سأقرره)، لأنني لست متأكداً بنسبة 50٪ من الطريق الذي أريد أن أسلكه. هذا ليس الوقت المناسب.
بفضل خبرتي وعمري، لست مضطراً لاتخاذ قرار الآن. لا أشعر بأي اتجاه يجب أن أقرره. ربما بعد ثلاثة أشهر سيكون عليّ اتخاذ القرار. لكن مع ذلك، لا أشعر بأي ضغط. عليّ أن أشعر بذلك. عليّ أن أبدأ في الشعور بذلك، عندها سيكون من الأسهل عليّ التحدث عن مستقبلي".
تغيير فليك التكتيكي يؤثر على النجم المخضرم
شهد اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا انخفاضًا في وقت لعبه تحت قيادة هانسي فليك هذا الموسم، وغالبًا ما وجد نفسه خلف فيران توريس في الترتيب الهرمي. على الرغم من أنه سجل 42 هدفًا في الموسم الماضي، إلا أن أدائه تراجع بشكل ملحوظ خلال الموسم الحالي. أثار هذا التغيير التكتيكي تساؤلات حول ما إذا كان المهاجم الأسطوري لا يزال يتناسب مع الرؤية طويلة المدى للنادي الذي يبحث، حسب ما ورد، في سوق الانتقالات عن مهاجم عالمي جديد ليقود خط الهجوم في عام 2026.
اهتمام من MLS والأندية الأوروبية الكبرى
على الرغم من حالة عدم اليقين في كاتالونيا، لا يزال ليفاندوفسكي لاعباً مطلوباً في جميع أنحاء العالم. وتشير التقارير إلى أن أندية كبرى مثل ميلان وأتلتيكو مدريد تراقب الوضع، في حين لا تزال العروض المربحة من السعودية وأمريكا الشمالية مطروحة على الطاولة. وتشير التقارير إلى أن العديد من الأندية حريصة على ضمه إذا قرر إنهاء مسيرته الأوروبية الحافلة بالإنجازات، حيث اعترف المهاجم أن عملية اتخاذ القرار في هذه المرحلة من حياته مختلفة تماماً عما كانت عليه في سنوات شبابه.
وأضاف: "أنا لا أقرر الطريق الذي أريد أن أسلكه إلا إذا شعرت بذلك. في الوقت الحالي، لا أعرف، ولا أفكر في هذا الأمر". "لقد سمح لي وجودي في برشلونة خلال السنوات القليلة الماضية أن أرى مقدار التفاني والعمل الذي يتم خلف الكواليس لدفع النادي إلى الأمام. هناك شعور قوي بالطموح والإيمان بالمستقبل، وهذا يخلق الكثير من الحافز للجميع داخل الفريق".
العقبات المالية التي تواجه انتقالات برشلونة
قد تتعقد رغبة برشلونة في استبدال ليفاندوفسكي بسبب القيود المالية المستمرة التي يواجهها النادي. وقد ارتبط اسم النادي بصفقات ضخمة لضم لاعبين مثل جوليان ألفاريز، لكن تقييم أتلتيكو مدريد البالغ 150 مليون يورو يجعل مثل هذه الصفقة تبدو شبه مستحيلة.
مع ميل أهداف أخرى مثل دوسان فلاهوفيتش إلى البقاء في أنديتهم الحالية، قد يجد ليفاندوفسكي طريقًا للبقاء، خاصة أنه مستعد، حسب ما ورد، لقبول تخفيض في راتبه لمساعدة النادي ماليًا.
في الوقت الحالي، يركز المهاجم على أهداف قصيرة المدى، حيث يهدف إلى تسجيل 10 أهداف أخرى قبل نهاية الموسم لإثبات أنه لا يزال يتمتع بالغرائز الفطرية المطلوبة لكرة القدم على أعلى مستوى. بينما يستعد برشلونة لمباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد نيوكاسل ولسباق على اللقب المحلي، يستعد كل من اللاعب والنادي لمحادثة حاسمة بشأن موسم 2026-27.
