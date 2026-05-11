"قد أنتقل إلى دوري أقل مستوى": ليفاندوفسكي منفتح على مغادرة برشلونة .. ويرد ضاحكًا على نصيحة شتشيسني!

خلال احتفالات الفوز بلقب الدوري الإسباني، عقب انتصار برشلونة على ريال مدريد، لم يخفِ روبرت ليفاندوفسكي حقيقة أن مسيرته في كامب نو قد تكون على وشك الانتهاء. وفي حديثه إلى قناة "إيليفن سبورتس" البولندية، اعترف المهاجم المخضرم بأن فكرة تغيير الأجواء واللعب في دوري أقل إجهادًا بدنيًا هي خيار حقيقي مطروح على الطاولة.

وقال ليفاندوفسكي، الذي ارتبط اسمه كثيرًا بالدوري السعودي واهتمام فريق شيكاغو فاير الأمريكي: "قد يكون هناك خيار في دوري أقل مستوى. أنا على وشك بلوغ 38 عامًا، لكنني أشعر أنني في حالة بدنية جيدة، لذا أفكر في الأمر. عليّ أن آخذ في الاعتبار احتمال أن الوقت قد حان للعب والاستمتاع بالحياة. ربما سيظهر هذا الخيار، وأنا لا أستبعده".