اعترف روبرت ليفاندوفسكي، بأنه قد يفكر في اللعب في "الدوريات الأدنى" في حال مغادرته برشلونة هذا الصيف. وقد ترددت أنباء عن احتمال انتقال المهاجم البولندي، الذي احتفل يوم الأحد بفوزه بلقب الدوري الإسباني للمرة الثانية على التوالي مع برشلونة، إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) عند انتهاء عقده في نهاية الموسم.
"قد أنتقل إلى دوري أقل مستوى": ليفاندوفسكي منفتح على مغادرة برشلونة .. ويرد ضاحكًا على نصيحة شتشيسني!
الباب مفتوح أمام دوري أقل مستوى
خلال احتفالات الفوز بلقب الدوري الإسباني، عقب انتصار برشلونة على ريال مدريد، لم يخفِ روبرت ليفاندوفسكي حقيقة أن مسيرته في كامب نو قد تكون على وشك الانتهاء. وفي حديثه إلى قناة "إيليفن سبورتس" البولندية، اعترف المهاجم المخضرم بأن فكرة تغيير الأجواء واللعب في دوري أقل إجهادًا بدنيًا هي خيار حقيقي مطروح على الطاولة.
وقال ليفاندوفسكي، الذي ارتبط اسمه كثيرًا بالدوري السعودي واهتمام فريق شيكاغو فاير الأمريكي: "قد يكون هناك خيار في دوري أقل مستوى. أنا على وشك بلوغ 38 عامًا، لكنني أشعر أنني في حالة بدنية جيدة، لذا أفكر في الأمر. عليّ أن آخذ في الاعتبار احتمال أن الوقت قد حان للعب والاستمتاع بالحياة. ربما سيظهر هذا الخيار، وأنا لا أستبعده".
العد التنازلي لانتهاء العقد
وتسود حالة من عدم اليقين، بشأن ما إذا كان ليفاندوفسكي سيواصل ارتداء قميص البلوجرانا في الموسم المقبل، حيث أفادت التقارير بأنه تلقى عرضًا لتمديد عقده براتب مخفض.
وأضاف ليفا "ماذا سأفعل في الخريف؟ لا أعرف. لقد اكتشفت للتو أن عقدي لم يتبق عليه سوى 51 يومًا، لذا لا يزال لديّ وقت. سأستمع إلى بعض العروض الأخرى ثم أقرر".
14 بطولة مع الأندية
استغل ليفاندوفسكي، الذي بدأ مباراة "الكلاسيكو" على مقاعد البدلاء، الفرصة للتفكير في رصيده المذهل من الألقاب التي حصدها على مر السنين. وبالنسبة للنجم السابق في بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ، أصبح الفوز بالألقاب عادة تملؤه بالرضا الشخصي والمهني. وأكد ليفاندوفسكي قائلًا: "لقد فزت بما مجموعه 14 بطولة، وحققت ذلك مع كل نادٍ لعبت له، وهذا الأمر يثير إعجابي كثيرًا وأنا فخور به".
رد ليفاندوفسكي على شتشيسني
وأخيرًا، تعامل ليفاندوفسكي بهدوء مع النصيحة التي قدمها له مؤخرًا مواطنه وزميله في برشلونة فويتشيك شتشيسني، الذي اقترح عليه الاعتزال من كرة القدم الاحترافية والتفكير في مسارات مهنية أخرى، حيث قال نجم برشلونة، رقم "9"، أنه لا يزال يشعر بأن لديه الكثير من القوة الهجومية وأن الاعتزال ليس ضمن خططه القريبة.
وأضاف مهاجم بولندا: "أنت تعرف كيف هو فويتشيك: اليوم يقول شيئًا، وغدًا يقول شيئًا آخر. الأمر ليس كأنني أستيقظ في الصباح وأنا أشعر بألم أو وجع. أنا أقدر مكاني الحالي وأستمتع به. سنرى ما سيحدث، لكن ما هو واضح هو أنني سأستمر في اللعب".